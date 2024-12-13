Il Generatore di Video AI Trasforma le Display di Segnaletica Digitale

Aumenta il coinvolgimento sui tuoi schermi digitali. Genera rapidamente video professionali con avatar AI realistici.

Crea un video di marketing vivace di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando quanto sia facile aggiornare i contenuti della loro segnaletica digitale. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con un avatar AI amichevole che spiega i vantaggi con una voce chiara e vivace. Evidenzia la potenza di un avatar AI per una segnaletica digitale dinamica, assicurando che il contenuto catturi immediatamente l'attenzione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo energico di 45 secondi rivolto agli organizzatori di eventi e ai responsabili dei negozi al dettaglio, dimostrando come possano generare rapidamente contenuti coinvolgenti per i loro schermi. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con tagli rapidi tra gli esempi, accompagnato da musica di sottofondo motivazionale e un narratore entusiasta. Sottolinea la facilità di creazione dei contenuti utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen, trasformando semplici script in visuali accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale elegante di 60 secondi per i marketer dei social media, illustrando le ampie funzionalità di personalizzazione disponibili per il loro messaggio di marca. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere di tendenza e contemporaneo, utilizzando grafiche cool e una voce fuori campo fluida e sicura. Mostra quanto sia facile produrre contenuti altamente personalizzati con capacità di testo in video da script, con sottotitoli automatici, perfetti per qualsiasi piattaforma di social media.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di comunicazione interna professionale di 30 secondi per i dipartimenti di comunicazione aziendale e risorse umane, evidenziando l'efficienza di un generatore di video AI per messaggi coerenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, con un avatar AI parlante che consegna un messaggio chiaro e conciso, accompagnato da musica di sottofondo sottile. Dimostra come il generatore di video AI, combinato con la generazione precisa di voiceover, crei avatar parlanti che mantengono la coerenza del marchio in tutti i video di marketing interni ed esterni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Segnaletica AI

Trasforma senza sforzo il testo in contenuti video dinamici perfetti per display digitali, migliorando la comunicazione con visuali coinvolgenti e avatar AI personalizzabili.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto da Script a Video
Inizia inserendo il messaggio desiderato come testo. La nostra piattaforma utilizza la funzionalità avanzata "Testo in video da script" per generare istantaneamente scene video iniziali, trasformando le tue parole in visuali accattivanti per la tua segnaletica digitale.
2
Step 2
Seleziona un Modello e un Avatar AI
Migliora il tuo messaggio scegliendo tra una varietà di "Modelli e scene" professionali e selezionando un avatar AI adatto. Personalizza il tuo video con elementi di branding e stili visivi per allinearlo ai tuoi obiettivi di comunicazione.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Integra un voiceover chiaro e coinvolgente utilizzando la nostra funzione di "Generazione di voiceover", o carica il tuo audio. Per la massima accessibilità sulla segnaletica digitale, aggiungi facilmente "Sottotitoli" per garantire che il tuo messaggio sia compreso universalmente.
4
Step 4
Esporta per Display di Segnaletica Digitale
Finalizza il tuo video preparandolo per varie orientazioni dello schermo. Utilizza "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per assicurarti che il tuo contenuto sia perfettamente ottimizzato per qualsiasi piattaforma di segnaletica digitale, pronto per una visualizzazione d'impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Storie di Successo dei Clienti Potenziate dall'AI

.

Sviluppa testimonianze video d'impatto e storie di successo per costruire fiducia e attrarre nuovi clienti sui tuoi schermi digitali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti per esigenze diverse?

HeyGen consente agli utenti di generare facilmente video di marketing di alta qualità e contenuti per i social media utilizzando modelli intuitivi e capacità avanzate del generatore di video AI. La nostra piattaforma semplifica l'intero processo di creazione di contenuti, rendendo la produzione video professionale accessibile a tutti.

Posso generare avatar AI e avatar parlanti con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen è un avanzato generatore di avatar AI che ti permette di creare avatar AI realistici e avatar parlanti da testo, completo di tecnologia di generazione vocale AI. Questo rende semplice produrre video esplicativi coinvolgenti o messaggi personalizzati senza bisogno di strumenti complessi di editing video.

Quali capacità offre HeyGen per soluzioni di segnaletica digitale dinamica?

HeyGen offre funzionalità robuste per creare contenuti di segnaletica digitale dinamica, inclusi modelli personalizzabili, controlli di branding per il tuo logo e colori, e la capacità di convertire testo in video per una segnaletica digitale AI coinvolgente. La nostra piattaforma assicura che le tue comunicazioni visive siano d'impatto e in linea con il marchio.

Quanto sono user-friendly gli strumenti di editing video e le funzionalità di personalizzazione di HeyGen?

HeyGen è progettato per essere eccezionalmente user-friendly, offrendo strumenti di editing video potenti ma intuitivi per tutti i livelli di abilità. Puoi facilmente sfruttare ampie funzionalità di personalizzazione, come il supporto della libreria multimediale, il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e i controlli di branding, per adattare i tuoi video esattamente alle tue esigenze.

