Generatore di Esperienze di Shopping AI per eCommerce Personalizzato

Genera esperienze di shopping dinamiche e personalizzate con l'AI. Aumenta il coinvolgimento e le vendite utilizzando raccomandazioni intelligenti sui prodotti e la funzione Testo in video da script personalizzata.

Immagina un video vivace di 30 secondi rivolto agli acquirenti online, che dimostri la magia delle esperienze di shopping personalizzate. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e coinvolgente, con musica di sottofondo allegra e una voce amichevole che spiega come un assistente allo shopping AI anticipa le esigenze. Questo video può essere facilmente creato utilizzando la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per dare vita a scenari dinamici, mostrando ai clienti come scoprire esattamente ciò che desiderano senza sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video professionale di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e manager di e-commerce, illustrando come un generatore di esperienze di shopping AI migliori significativamente l'esperienza del cliente e la scoperta dei prodotti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, con una narrazione sicura e articolata. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per rappresentare vari ruoli aziendali, mostrando chiaramente i benefici tangibili di una soluzione AI integrata per il retail online.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 60 secondi rivolto ai rivenditori di moda e ai giovani consumatori esperti di tecnologia, evidenziando il divertimento immersivo della prova virtuale in un ambiente di shopping online avanzato. Lo stile visivo sarà moderno e alla moda, accompagnato da musica energica e tagli rapidi, enfatizzando gli aspetti interattivi. Impiega i sottotitoli di HeyGen per garantire l'accessibilità e mettere in evidenza le caratteristiche innovative chiave per un pubblico ampio.
Prompt di Esempio 3
Produci un video elegante e futuristico di 30 secondi per i decisori tecnologici del retail, mostrando come un generatore di esperienze di shopping AI rivoluzioni l'intero percorso di shopping online, dalla scoperta iniziale del prodotto al checkout senza soluzione di continuità. Lo stile visivo dovrebbe essere ispirante e sofisticato, con una voce autorevole che guida lo spettatore attraverso funzionalità avanzate. Migliora la narrazione utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per accedere a immagini di alta qualità che sottolineano il potere trasformativo dell'AI nel retail.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Esperienze di Shopping AI

Eleva il tuo retail online con l'automazione intelligente, offrendo esperienze personalizzate senza pari e aumentando il coinvolgimento dei clienti.

1
Step 1
Seleziona le Fonti di Dati
Seleziona la tua piattaforma eCommerce esistente, le liste di prodotti e i dati dei clienti per alimentare l'assistente allo shopping AI con dati completi sui clienti.
2
Step 2
Crea Percorsi Personalizzati
Crea modalità AI uniche e esperienze clienti su misura, dalla ricerca visiva alla prova virtuale, per coinvolgere efficacemente gli acquirenti.
3
Step 3
Applica Raccomandazioni Intelligenti sui Prodotti
Applica raccomandazioni sui prodotti più intelligenti e chatbot AI conversazionali utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale per guidare i clienti e migliorare la scoperta dei prodotti.
4
Step 4
Scegli Distribuzione e Ottimizzazione
Scegli di distribuire funzionalità di checkout agentico o checkout potenziato dall'AI, ottimizzando continuamente attraverso l'analisi per migliorare la soddisfazione del cliente e i tassi di conversione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Costruisci Fiducia con Video di Successo dei Clienti

Sfrutta i video AI per condividere storie autentiche di successo dei clienti, costruendo credibilità e incoraggiando gli acquisti all'interno della tua esperienza di shopping guidata dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'esperienza del cliente nell'eCommerce?

HeyGen consente alle aziende di creare esperienze di shopping coinvolgenti e personalizzate attraverso avatar AI e generazione di video da testo. Questi strumenti permettono presentazioni dinamiche dei prodotti e supporto clienti reattivo, elevando significativamente l'esperienza complessiva del cliente nell'eCommerce per lo shopping online.

Quali caratteristiche video offre HeyGen per la scoperta dei prodotti e il marketing?

HeyGen offre una suite di funzionalità come modelli personalizzabili, controlli di branding e supporto per una libreria multimediale robusta per creare video di marketing accattivanti per la scoperta dei prodotti. Le aziende possono generare in modo efficiente contenuti video di alta qualità con voiceover professionali e sottotitoli, contribuendo a migliorare le vendite e il coinvolgimento dei clienti.

HeyGen può aiutare a creare video interattivi di assistenti allo shopping AI?

Sì, HeyGen consente agli utenti di sviluppare video interattivi di assistenti allo shopping AI generando avatar AI realistici da script di testo in video. Questo permette ai brand di offrire supporto clienti su richiesta e esperienze di shopping complete, simulando in modo efficiente un assistente allo shopping AI personalizzato.

Come garantisce HeyGen la coerenza del brand nei contenuti video?

HeyGen offre controlli di branding completi, permettendo alle aziende di integrare loghi, colori specifici e font personalizzati nei loro video. Questo assicura un'identità di brand coerente in tutti i contenuti video per lo shopping online, migliorando il coinvolgimento dei clienti e la personalizzazione mantenendo l'efficienza operativa.

