Trasforma le tue idee in video esplicativi e promozionali di alta qualità senza sforzo con la potente funzionalità Da testo a video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i responsabili marketing in cerca di soluzioni innovative per i contenuti, crea un video esplicativo di 90 secondi. Adotta uno stile di animazione moderno e coinvolgente con colori vivaci e una voce amichevole di un avatar AI per demistificare la creazione di "video esplicativi" accattivanti. Sottolinea quanto siano potenti gli "avatar AI" per personalizzare i messaggi e dimostra l'uso di diversi "Modelli e scene" per una rapida personalizzazione, dimostrando come le aziende possano generare video di marketing in modo efficiente.
Prompt di Esempio 2
È necessario un video promozionale dinamico di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese e i marketer dei social media. Questo breve e incisivo pezzo dovrebbe sfruttare un montaggio veloce, visuali vivaci e una voce fuori campo energica e incisiva per catturare l'attenzione. Illustra la semplicità di creare "video promozionali" efficaci per varie piattaforme mostrando la ricca "Libreria multimediale/supporto stock" e la flessibile funzione di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", garantendo video di alta qualità adatti a qualsiasi canale social media.
Prompt di Esempio 3
Rivolto ai creatori di contenuti educativi e formatori aziendali, si immagina un video di 2 minuti per dettagliare le funzionalità avanzate di una piattaforma di "Video generativo AI". Presenta questo con un'estetica professionale e istruttiva, incorporando testo chiaro sullo schermo e una voce calma e autorevole per sottolineare la precisione della "Generazione di voce fuori campo" per argomenti complessi. Inoltre, enfatizza il valore dei "Sottotitoli/legende" automatici per migliorare l'accessibilità e la comprensione per un pubblico ampio, garantendo una generazione naturale della voce fuori campo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Panoramica Servizio AI

Trasforma senza sforzo i tuoi script in video panoramica di servizio coinvolgenti e di alta qualità con l'efficienza AI e funzionalità personalizzabili.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo script di panoramica del servizio. La nostra piattaforma utilizza capacità avanzate da testo a video per interpretare il tuo contenuto e prepararlo per la trasformazione visiva.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI professionale dalla nostra libreria diversificata per essere il presentatore del tuo video. Personalizza il loro aspetto per rappresentare perfettamente l'immagine del tuo brand.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra l'identità del tuo brand applicando controlli di branding personalizzati, inclusi il tuo logo e schemi di colori specifici, per garantire un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Genera il tuo video panoramica di servizio finale di alta qualità. Ottimizzalo per qualsiasi piattaforma selezionando vari rapporti d'aspetto ed esporta senza sforzo per un uso immediato.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Domande Frequenti

Come consente HeyGen la creazione di video da testo con voci fuori campo AI?

HeyGen utilizza un avanzato servizio AI per trasformare il tuo script di testo in un video professionale. La nostra tecnologia da testo a video integra la generazione naturale di voci fuori campo, permettendoti di generare video di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati per video di branding e marketing?

Sì, HeyGen è specializzato nella produzione di avatar AI realistici che possono essere personalizzati per allinearsi al tuo brand. Questi avatar AI sono ideali per migliorare video promozionali, video di marketing e video esplicativi con un aspetto coerente e professionale.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per la generazione di video all'interno della piattaforma di HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione all'interno del suo editor video, supportando l'ottimizzazione del flusso di lavoro tramite modelli e controlli di branding. Gli utenti possono personalizzare gli elementi visivi, incorporare i propri media e assicurarsi che i loro video, inclusi i video per i social media, riflettano il loro stile unico.

Come garantisce HeyGen un'uscita video di alta qualità e funzionalità di accessibilità?

HeyGen è progettato per fornire video di alta qualità attraverso funzionalità come sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Questo impegno garantisce che i contenuti generati siano non solo visivamente attraenti ma anche accessibili e ottimizzati per diverse piattaforme.

