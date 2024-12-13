Generatore di Video da Script AI: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Trasforma il tuo testo in contenuti video con testa parlante dinamici istantaneamente, sfruttando potenti avatar AI per catturare il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un modulo di formazione interna di 90 secondi progettato per formatori aziendali ed educatori, incentrato su una nuova funzionalità software. Il video dovrebbe avere un'estetica coinvolgente, diretta e professionale, utilizzando sfondi personalizzati e un presentatore avatar AI amichevole. Questo video con testa parlante sfrutterà la robusta capacità degli avatar AI di HeyGen per fornire istruzioni chiare e coerenti senza la necessità di presentatori umani.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio di aggiornamento prodotto di 45 secondi rivolto a professionisti del marketing e product manager, evidenziando una nuova integrazione della piattaforma. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e vivace, con tagli rapidi, sovrapposizioni di testo animate e una traccia di generazione di voce energica. Questa produzione da script a video concisa mostrerà la potenza della generazione di voce di HeyGen per articolare rapidamente i benefici e le caratteristiche chiave.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un frammento di 30 secondi per i social media destinato a creatori di contenuti globali e gestori di social media, enfatizzando la rapida diffusione delle informazioni su varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e facilmente digeribile, con grafiche vivaci e sottotitoli chiari sullo schermo. Questo video dimostrerà come l'uso efficace della capacità di sottotitoli/caption di HeyGen possa migliorare la portata dei video sui social media garantendo l'accessibilità per un pubblico diversificato.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video da Script AI

Trasforma i tuoi contenuti scritti in video coinvolgenti senza sforzo. Il nostro generatore di video da script AI semplifica la produzione dal testo a un prodotto finale di alta qualità e rifinito.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script scritto direttamente nella piattaforma. Questo avvia il processo 'da script a video', sfruttando la nostra avanzata capacità di testo a video da script per formare la base del tuo video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di 'avatar AI' per essere il presentatore del tuo video. Ogni avatar può essere abbinato a una voce AI, garantendo una presentazione video con testa parlante naturale e coinvolgente che narra perfettamente i tuoi contenuti.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Visivi
Migliora il tuo video con vari elementi come 'sottotitoli', musica di sottofondo o media di stock dalla nostra libreria. La nostra funzione 'Sottotitoli/caption' assicura che il tuo messaggio sia accessibile e d'impatto, perfezionando la tua esperienza di 'editor video online'.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta soddisfatto, genera ed esporta la tua creazione. Riceverai un file 'MP4 ad alta risoluzione', pronto per qualsiasi piattaforma, mostrando la potenza del nostro 'ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per produrre video professionali per i 'social media'.

Come trasforma HeyGen uno script in un video usando l'AI?

HeyGen sfrutta un'AI avanzata per trasformare il tuo script in video professionali, generando avatar AI realistici e voci narranti AI naturali da testo a voce. Questo semplifica il processo di creazione dei contenuti direttamente all'interno dell'app HeyGen, rendendo accessibile la produzione video complessa.

HeyGen può aggiungere automaticamente sottotitoli ed esportare video MP4 ad alta risoluzione?

Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli accurati per tutti i video per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento degli spettatori. Puoi esportare con fiducia i tuoi progetti finiti come file MP4 ad alta risoluzione, garantendo una qualità impeccabile su tutte le piattaforme.

Che tipo di avatar AI sono disponibili in HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici che possono essere personalizzati per adattarsi al tuo brand e messaggio. Questo include sia avatar AI di stock che la capacità di creare avatar personalizzati, fornendo flessibilità per varie esigenze di contenuto.

HeyGen è un editor video online completo per vari tipi di contenuti?

Assolutamente, HeyGen offre un'esperienza di editor video online completa, permettendoti di integrare senza sforzo filmati di stock, musica di sottofondo e controlli di branding. Questo consente agli utenti di creare video brevi coinvolgenti e video per i social media direttamente nell'app HeyGen.

