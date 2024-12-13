Generatore di Video Scolastici AI per Lezioni Coinvolgenti Immediati

Trasforma i tuoi piani di lezione in video dinamici senza sforzo. Genera contenuti accattivanti con la funzionalità intuitiva di testo-a-video da copione.

Immagina un educatore che utilizza un generatore di video scolastici AI per introdurre un nuovo e complesso concetto scientifico in un video accattivante di 45 secondi, rivolto a studenti delle scuole medie. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e illustrativo, con un avatar AI coinvolgente che spiega l'argomento con una voce fuori campo chiara e amichevole, rendendo l'apprendimento accessibile e divertente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Mostra uno studente che utilizza un generatore di video da testo per creare un video esplicativo informativo di 60 secondi per il suo progetto di storia, destinato a compagni di classe e insegnanti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico ed educativo, convertendo senza sforzo il loro copione in una presentazione professionale utilizzando la funzionalità di testo-a-video da copione di HeyGen, completa di visuali sincronizzate.
Prompt di Esempio 2
Dimostra come un amministratore scolastico possa produrre rapidamente un annuncio professionale di 30 secondi per un evento scolastico imminente utilizzando un generatore di video AI, progettato per i genitori e la comunità scolastica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e raffinato, facendo uso efficace della vasta gamma di modelli e scene di HeyGen per trasmettere informazioni in modo efficiente e attraente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video convincente di 50 secondi per insegnanti che forniscono appunti di revisione rapida per studenti delle scuole superiori prima di un esame, concentrandosi su una materia specifica. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e conciso, con grafica sincronizzata, mentre l'audio presenta una voce AI calma e autorevole generata attraverso la generazione di voiceover di HeyGen, ulteriormente migliorata con sottotitoli/caption accurati per l'accessibilità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Scolastici AI

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti educativi in video dinamici, sfruttando l'AI per un'esperienza di apprendimento coinvolgente ed efficiente.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione Educativo
Inizia incollando il tuo copione preparato nella piattaforma, sfruttando il generatore di video da testo per trasformare il tuo contenuto scritto in una lezione visiva.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Personalizza la tua lezione selezionando un avatar AI che funzioni come tuo presentatore virtuale, rendendo i tuoi video educativi più interattivi.
3
Step 3
Aggiungi Voci AI Coinvolgenti
Incorpora voci AI dal suono naturale per narrare il tuo contenuto educativo, garantendo una consegna chiara e professionale per i tuoi studenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Alta Qualità
Genera ed esporta il tuo video educativo completato in qualità 4k, pronto per la distribuzione ai tuoi studenti su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Dai Vita alle Materie con lo Storytelling AI

.

Trasforma il curriculum in storie immersive, rendendo materie come storia o scienze coinvolgenti e memorabili per gli studenti con video potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video scolastici AI per educatori?

HeyGen consente agli educatori di creare video educativi coinvolgenti senza sforzo. Puoi trasformare il tuo copione in video professionali utilizzando avatar AI e voci AI realistiche, rendendo i concetti complessi facili da comprendere per gli studenti. Questo potente generatore di video AI semplifica la creazione di contenuti.

Quali possibilità creative offre HeyGen per la produzione di video?

HeyGen sblocca ampie possibilità creative attraverso il suo generatore di video da testo. Gli utenti possono inserire suggerimenti di testo per generare video dinamici, utilizzando una varietà di modelli personalizzabili, visuali AI e volti parlanti per dare vita alla loro visione con facilità.

HeyGen può creare avatar AI realistici e voiceover?

Sì, HeyGen eccelle nel generare avatar AI altamente realistici e voci AI dal suono naturale, inclusi diversi volti parlanti. Queste funzionalità avanzate assicurano che i tuoi video mantengano un aspetto professionale e una qualità 4k, migliorando il coinvolgimento degli spettatori.

HeyGen è uno strumento basato sul web per generare video esplicativi?

Assolutamente, HeyGen è un potente strumento basato sul web progettato per generare video esplicativi di alta qualità da un semplice copione. La sua piattaforma intuitiva consente una creazione di video senza interruzioni, supportando vari formati adatti a diverse esigenze educative e aziendali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo