Creatore di video di annuncio scolastico AI per aggiornamenti istantanei

Crea video educativi coinvolgenti con facilità, sfruttando la funzionalità di testo in video potenziata dall'AI.

360/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video educativo coinvolgente di 60 secondi per studenti delle elementari, semplificando concetti matematici complessi. Questo progetto di Generatore Video AI dovrebbe presentare uno stile visivo colorato e interattivo abbinato a una voce AI chiara e amichevole, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per rendere le lezioni contenuti dinamici.
Prompt di Esempio 2
È richiesto un video promozionale di 30 secondi per annunciare l'annuale mostra d'arte studentesca a tutta la comunità scolastica e agli appassionati d'arte locali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e ispirante, guidato da una colonna sonora energica e una generazione di voiceover professionale, utilizzando i Template e le scene diversificate di HeyGen per una creazione rapida.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 40 secondi con consigli sul benessere mentale, fungendo da creatore di video di annuncio scolastico AI per studenti delle superiori, enfatizzando le tecniche di riduzione dello stress. Il video dovrebbe adottare un'estetica visiva calmante e di supporto con una voce AI empatica, garantendo un'ampia accessibilità con i sottotitoli/caption automatizzati di HeyGen derivati da script potenziati dall'AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video di annuncio scolastico AI

Produci facilmente annunci scolastici coinvolgenti con la creazione di video potenziata dall'AI, dal testo a visual straordinari in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il tuo script
Inizia fornendo il testo del tuo annuncio. La nostra piattaforma sfrutta script potenziati dall'AI per generare istantaneamente una bozza, trasformando le tue idee in un formato pronto per il video.
2
Step 2
Scegli i tuoi visual e la voce
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI personalizzabili. Scegli il presentatore perfetto per trasmettere visivamente il tuo messaggio, dando vita al tuo annuncio.
3
Step 3
Applica branding e sottotitoli
Integra i controlli di branding unici della tua scuola, aggiungendo loghi e colori per mantenere un'identità istituzionale coerente in tutti gli annunci.
4
Step 4
Esporta e condividi
Finalizza il tuo video di annuncio scolastico di alta qualità. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per condividere facilmente la tua creazione sulle piattaforme desiderate per la massima diffusione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci annunci scolastici coinvolgenti

.

Crea annunci video dinamici e ispiranti per eventi scolastici, successi e aggiornamenti importanti per catturare l'attenzione di studenti e genitori.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen semplifica il processo di generazione di un video completo trasformando il testo in contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici e template personalizzabili, rendendo la creazione di video professionali accessibile a tutti.

Posso utilizzare avatar AI personalizzati e voiceover con HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di sfruttare una vasta gamma di avatar AI e generare voiceover AI realistici in varie lingue per aggiungere un tocco unico e professionale ai tuoi video generati dall'AI.

Quali risorse creative offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen offre una ricca libreria di risorse creative, inclusi script potenziati dall'AI, template personalizzabili e foto e video stock, permettendo agli utenti di creare video professionali in modo efficiente mantenendo un branding coerente.

Come può HeyGen migliorare i video educativi o di marketing?

HeyGen migliora significativamente i video educativi e di marketing permettendo agli utenti di creare video generati dall'AI coinvolgenti con visual dinamici e voiceover chiari, perfetti per video di formazione o campagne sui social media coinvolgenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo