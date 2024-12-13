Generatore di Video di Vendita AI: Aumenta le Tue Vendite e il Marketing

Automatizza e personalizza le presentazioni di vendita senza sforzo utilizzando la potente generazione da testo a video.

Un video di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e team di vendita dovrebbe mostrare come un generatore di video di vendita AI possa creare rapidamente presentazioni di prodotto coinvolgenti. Immagina un'estetica elegante e professionale con un ritmo energico, caratterizzato da avatar AI diversi che presentano proposte di valore concise su sfondi puliti, accompagnati da musica di sottofondo motivante e vivace. Questo video dovrebbe dimostrare efficacemente il potere degli avatar AI nel fornire messaggi personalizzati su larga scala, rendendo il contatto di vendita più incisivo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 45 secondi per marketer di performance e team creativi, illustrando la transizione senza soluzione di continuità dal testo scritto a coinvolgenti annunci video AI. Lo stile dovrebbe essere dinamico e visivamente stimolante, utilizzando grafica animata e tagli rapidi per evidenziare i messaggi chiave di marketing, supportati da una voce fuori campo chiara e autorevole che guida lo spettatore attraverso il processo di creazione. La narrazione centrale del video dovrebbe enfatizzare l'efficienza della conversione da testo a video a partire dal copione, trasformando le descrizioni dei prodotti in immagini persuasive senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Un video tutorial di 60 secondi rivolto a team di creazione di contenuti e marketer digitali, che dimostra come produrre rapidamente video coinvolgenti per i social media. Questo video dovrebbe adottare un'estetica moderna e vivace con un montaggio veloce e musica di sottofondo popolare, mostrando vari modelli di video in azione su diverse piattaforme social, mantenendo un tono amichevole e conversazionale. Concentrati sulla versatilità e facilità d'uso di Modelli & scene per avviare la creazione di contenuti, permettendo ai team di pubblicare video di qualità professionale senza un editing estensivo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video conciso di 30 secondi per rappresentanti dello sviluppo commerciale e professionisti delle vendite, mettendo in luce l'efficacia di un generatore di video di vendita AI per contatti personalizzati. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e ispirare fiducia, magari presentando schermi divisi che confrontano il contatto tradizionale con il video potenziato dall'AI, accompagnato da una voce fuori campo coinvolgente e amichevole che articola chiaramente i benefici. Mostra come la generazione di voce fuori campo senza soluzione di continuità possa essere utilizzata per creare messaggi personalizzati e incisivi che risuonano direttamente con i potenziali clienti, migliorando il coinvolgimento e i tassi di conversione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video di Vendita AI

Produci rapidamente video di vendita personalizzati che coinvolgono i potenziali clienti e semplificano il tuo contatto, senza bisogno di una telecamera o di uno studio.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio di vendita. La nostra funzione da testo a video convertirà le tue parole in dialoghi parlati coinvolgenti per il tuo avatar AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI professionali per rappresentare il tuo brand. Puoi anche personalizzare il loro aspetto per adattarlo alla tua specifica persona di vendita.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video con elementi visivi e branding pertinenti. Utilizza i nostri modelli video diversificati e la libreria multimediale per incorporare filmati di repertorio, musica di sottofondo e il logo della tua azienda.
4
Step 4
Genera e Condividi
Una volta finalizzato il tuo video, genera il tuo video AI in vari formati. Esporta e condividi facilmente il tuo contenuto di vendita professionale su tutte le tue piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Sfrutta i video potenziati dall'AI per creare storie di successo dei clienti coinvolgenti, costruendo fiducia e accelerando il tuo ciclo di vendita.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI a partire dal testo?

HeyGen rivoluziona la creazione di contenuti permettendo agli utenti di generare facilmente video AI di alta qualità direttamente da copioni di testo a video. Questo processo semplificato consente a chiunque di trasformare rapidamente idee in contenuti visivi coinvolgenti, anche senza esperienza precedente di editing video.

Posso utilizzare avatar AI e volti parlanti nei miei video HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI realistici e volti parlanti per personalizzare i tuoi video. Questi presentatori digitali possono trasmettere il tuo messaggio con varie voci fuori campo, rendendo il tuo contenuto più dinamico e coinvolgente per gli spettatori.

Che tipo di modelli video creativi offre HeyGen?

HeyGen fornisce un'ampia libreria di modelli video professionali ottimizzati per varie piattaforme, inclusi video per i social media e annunci pubblicitari. Gli utenti possono personalizzare questi modelli con i propri media o sfruttare i filmati di repertorio di HeyGen per produrre rapidamente contenuti raffinati e di impatto.

Come può HeyGen migliorare i miei annunci video di vendita e marketing?

HeyGen funziona come un potente generatore di video di vendita AI, permettendo alle aziende di creare annunci video AI coinvolgenti e contenuti di abilitazione alle vendite su larga scala. Le sue funzionalità aiutano i brand a fornire messaggi coerenti e di alta qualità ai potenziali clienti in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo