Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla risposta alle emergenze di 60 secondi per i lavoratori d'ufficio, illustrando le vie di evacuazione in caso di incendio e i punti di raccolta. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere urgente ma chiaro, utilizzando grafica minimalista e una voce narrante diretta e concisa, generata rapidamente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione personalizzato di 30 secondi rivolto a team remoti internazionali, fornendo un rapido promemoria sulle migliori pratiche di privacy dei dati. Il video dovrebbe avere uno stile visivo coinvolgente, professionale e diversificato, con una pronuncia chiara e sottotitoli/localizzazioni per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione sulla conformità di 50 secondi per la gestione e i team leader, delineando gli aggiornamenti recenti delle politiche. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo aziendale, elegante e altamente professionale, fornendo informazioni chiaramente attraverso una voce narrante sofisticata, sfruttando i modelli e le scene diversificate di HeyGen per una presentazione raffinata.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il generatore di video istruttivi sulla sicurezza AI

Crea rapidamente video di formazione sulla sicurezza impattanti e personalizzati per la tua forza lavoro con una piattaforma video AI, semplificando la produzione dallo script all'esportazione finale.

1
Step 1
Crea il tuo Script di Sicurezza
Sfrutta la funzionalità "testo-a-video" per inserire o generare contenuti specificamente per le tue istruzioni di sicurezza. Questo assicura che la tua formazione sia accurata e completa.
2
Step 2
Seleziona il tuo Presentatore AI
Scegli da una libreria diversificata di "avatar AI" per rappresentare il tuo marchio o persona di formazione. Personalizza il loro aspetto e la voce per creare un istruttore relazionabile ed efficace.
3
Step 3
Brandizza il tuo Contenuto di Sicurezza
Applica "controlli di branding (logo, colori)" per garantire coerenza in tutti i tuoi "video di formazione sulla conformità". Questo tocco professionale rinforza l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta il tuo Video di Formazione
Finalizza i tuoi "video di formazione sulla sicurezza sul lavoro" utilizzando "ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme. Distribuisci in modo efficiente la tua formazione professionale generata dall'AI.

Aumenta la partecipazione degli studenti e i tassi di ritenzione delle conoscenze in istruzioni di sicurezza cruciali con contenuti video dinamici e personalizzati generati dall'AI.

HeyGen rivoluziona i video di formazione sulla sicurezza permettendoti di creare contenuti coinvolgenti con avatar AI da semplici script di testo-a-video. Questa piattaforma video AI semplifica la produzione di video di formazione sulla sicurezza sul lavoro, rendendoli più accessibili ed efficaci per tutti i dipendenti.

HeyGen può aiutare a personalizzare e localizzare i contenuti di formazione per team diversificati?

Sì, HeyGen consente la creazione di video di formazione altamente personalizzati, adattando i messaggi per diversi ruoli o regioni. Le sue capacità di localizzazione, inclusa la generazione di voci narranti robuste, assicurano che i tuoi contenuti risuonino a livello globale, rendendo l'e-learning veramente inclusivo.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per l'e-learning aziendale e l'onboarding?

HeyGen offre un'efficienza significativa in termini di costi per l'e-learning e l'onboarding semplificando la produzione di video. Puoi generare rapidamente video di formazione sulla conformità e integrarli senza problemi con il tuo LMS esistente, ottimizzando la tua infrastruttura di formazione.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e i modelli per i materiali di formazione?

Assolutamente, HeyGen fornisce ampi controlli di branding e una varietà di modelli per mantenere l'identità visiva della tua azienda in tutti i video di formazione. Questo assicura coerenza e professionalità per tutti i tuoi contenuti generati dall'AI.

