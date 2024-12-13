Accelera l'Onboarding con il Generatore di Video di Onboarding AI SaaS

Genera rapidamente video demo di prodotto e di formazione accattivanti. La nostra piattaforma trasforma i tuoi script in contenuti raffinati con testo in video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video demo di prodotto dinamico di 90 secondi, rivolto a team di marketing e product marketer, illustrando come utilizzare efficacemente i modelli personalizzabili di HeyGen. I visual dovrebbero incorporare registrazioni dinamiche dello schermo e grafiche professionali ma coinvolgenti, con avatar AI che presentano le funzionalità chiave con musica di sottofondo vivace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 2 minuti focalizzato su come i dipartimenti HR e i responsabili della formazione possano sfruttare HeyGen per l'onboarding dei dipendenti. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo passo-passo con sottotitoli chiari, utilizzando una voce narrante AI calma e professionale per creare una documentazione video completa.
Prompt di Esempio 3
Genera un video promozionale conciso di 45 secondi per piccoli imprenditori e fondatori di startup, evidenziando l'efficienza nella creazione di vari video di onboarding con la piattaforma AI generativa di HeyGen. Utilizza tagli veloci per enfatizzare velocità e facilità d'uso, accompagnati da una voce narrante AI ispiratrice che mostra la versatilità del ridimensionamento del rapporto d'aspetto e delle esportazioni.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video di Onboarding AI SaaS

Trasforma rapidamente ed efficacemente la tua documentazione di prodotto in video di onboarding coinvolgenti con la nostra piattaforma AI generativa.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di onboarding o spiegazione del prodotto. La nostra piattaforma sfrutta la funzionalità di testo in video da script per generare automaticamente la bozza iniziale del video, gettando le basi per il tuo contenuto.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi all'estetica del tuo prodotto e guidare efficacemente gli utenti attraverso il tuo software.
3
Step 3
Genera Voce Narrante e Sottotitoli
Migliora la chiarezza utilizzando la nostra funzione di generazione di voce narrante per il tuo script. Questo consente una narrazione dal suono naturale e supporta la creazione automatica di sottotitoli, garantendo che i tuoi video di onboarding siano chiari e accessibili.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta finalizzato, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per produrre video di onboarding di alta qualità per varie piattaforme. Integra senza problemi il tuo nuovo video di onboarding per i clienti nel tuo percorso utente esistente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Clip Demo di Prodotto Veloci

Genera istantaneamente clip video brevi e coinvolgenti per dimostrazioni di prodotto e punti salienti delle funzionalità, perfetti per rapide intuizioni di onboarding.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding AI SaaS?

HeyGen funge da avanzato generatore di video di onboarding AI SaaS, sfruttando l'automazione AI per trasformare gli script in documentazione video coinvolgente. Questa piattaforma AI generativa riduce significativamente i tempi di produzione, consentendo un rapido rilascio di contenuti critici per l'onboarding dei clienti e dei dipendenti.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la generazione di video?

HeyGen è uno strumento potente per la creazione di video che eccelle nel testo in video da script, permettendo agli utenti di generare senza sforzo contenuti video di alta qualità. Presenta avatar AI realistici e capacità di voce narrante AI sofisticate, ulteriormente migliorate da sottotitoli automatici, rendendo l'intero processo efficiente e accessibile.

HeyGen può essere utilizzato per produrre video demo di prodotto professionali?

Assolutamente, HeyGen è ideale per creare video demo di prodotto professionali con facilità. I suoi modelli personalizzabili, combinati con controlli di branding robusti, permettono agli utenti di sviluppare rapidamente guide pratiche e video di formazione che mantengono la coerenza del marchio e trasmettono messaggi chiari.

HeyGen supporta vari formati video e opzioni di personalizzazione?

HeyGen supporta una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, inclusi il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni flessibili per diverse piattaforme. Gli utenti possono anche utilizzare una libreria multimediale completa e integrare il proprio supporto di stock, garantendo che il loro strumento di creazione video si adatti a qualsiasi esigenza per video di formazione o documentazione video.

