Generatore di Video per Roadshow AI: Crea Presentazioni Video Coinvolgenti

Crea video di marketing di qualità da studio con avatar AI personalizzabili, assicurando che il tuo roadshow catturi e converta con facilità.

Genera un video esplicativo di 1 minuto rivolto agli sviluppatori software, illustrando l'architettura complessa di una nuova API. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e tecnico, incorporando diagrammi animati e frammenti di codice sullo schermo, accompagnati da una voce narrante chiara e sintetizzata. Utilizza la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per convertire rapidamente spiegazioni tecniche dettagliate in narrazioni visive coinvolgenti, evidenziando come un "AI video generator" semplifichi la documentazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di marketing dinamico di 45 secondi per i product manager, mostrando i vantaggi di un prossimo rilascio software. Il video dovrebbe presentare un "AI avatar" che funge da presentatore virtuale, esprimendo professionalità ed entusiasmo, con una traccia di sottofondo vivace. Sfrutta la capacità di "AI avatars" di HeyGen per creare un portavoce del marchio coerente senza necessità di riprese dal vivo, rendendo il contenuto altamente coinvolgente e condivisibile.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial conciso di 30 secondi per i creatori di contenuti su come generare rapidamente video in stile "YouTube Shorts" per consigli tecnici. L'estetica visiva dovrebbe essere veloce e energica, con sovrapposizioni di testo chiare e audaci e transizioni rapide tra le scene, utilizzando una voce narrante autorevole ma amichevole. Impiega i "Templates & scenes" di HeyGen per avviare il processo di creazione e assicurati che i "Sottotitoli/didascalie" siano aggiunti automaticamente per l'accessibilità e una maggiore diffusione.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione aziendale di 2 minuti per specialisti HR, dettagliando il nuovo processo di onboarding dei dipendenti utilizzando un "video generato dall'AI". Lo stile visivo e audio dovrebbe essere calmo e professionale, con un avatar "talking head" che si rivolge direttamente alla telecamera, intervallato da filmati di repertorio pertinenti di ambienti d'ufficio e flussi di processo. Sfrutta la "Voiceover generation" di HeyGen per garantire una narrazione coerente e chiara durante l'intero modulo di formazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Roadshow AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in video per roadshow dinamici e di qualità da studio utilizzando l'AI, coinvolgendo il tuo pubblico con contenuti personalizzati in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il contenuto del tuo roadshow direttamente nella nostra piattaforma, che sfrutta la tecnologia Text-to-video from script per convertire le tue parole in una narrazione video coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Migliora la tua presentazione scegliendo da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, quindi seleziona un modello video professionale per impostare il tono visivo.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Personalizza il tuo video per roadshow integrando i controlli di branding del tuo marchio (logo, colori) e aggiungendo media pertinenti dalla nostra libreria per supportare visivamente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Generato dall'AI
Con il tuo script e gli elementi visivi a posto, genera il tuo video di alta qualità generato dall'AI ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per catturare il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa video di successo dei clienti coinvolgenti per costruire fiducia e credibilità durante le tue presentazioni roadshow.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video a partire da testo?

HeyGen funziona come un avanzato "generatore di video da testo", permettendo agli utenti di trasformare script in contenuti video "generati dall'AI" in modo rapido. La sua tecnologia AI semplifica l'intero processo di produzione, dallo script al risultato finale, rendendo la creazione di video senza sforzo.

Posso personalizzare gli elementi visivi e gli avatar nei video di HeyGen?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di "AI avatars" e "modelli video" personalizzabili per elevare il tuo contenuto. Gli utenti possono personalizzare i loro video con controlli di branding, selezionare da un'ampia libreria multimediale e garantire "video di qualità da studio" con un appeal visivo su misura.

Quali opzioni di output sono disponibili per i video creati con HeyGen?

HeyGen fornisce opzioni di output flessibili, inclusi "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per adattarsi a varie piattaforme come "YouTube Shorts" o altri "video di breve durata". Gli strumenti di "editing video" integrati nella piattaforma assicurano che il tuo contenuto sia perfettamente formattato per il pubblico di destinazione.

HeyGen supporta più lingue o funzionalità di accessibilità?

Assolutamente, HeyGen migliora l'accessibilità e la portata globale attraverso le sue avanzate capacità di "dubbing AI" e "generazione di voiceover". Puoi anche aggiungere automaticamente "sottotitoli/didascalie" ai tuoi contenuti video "generati dall'AI", rendendoli accessibili a un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo