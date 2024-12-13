Creatore di Video Promozionali AI per il Successo nell'eCommerce

Produci rapidamente video di marketing accattivanti per lanci di prodotti e social media utilizzando l'AI, sfruttando i nostri template e scene diversificati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio dinamico di 45 secondi per i social media, progettato per i proprietari di negozi e-commerce e i marketer dei social media. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con musica di sottofondo alla moda e tagli vivaci. Questo video dimostrerà la potenza dei Template e scene di HeyGen e del ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per produrre rapidamente video promozionali accattivanti, rendendo facile adattare i contenuti su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di marketing professionale di 60 secondi rivolto ai rivenditori online e ai responsabili di marca che cercano di elevare la presenza dei loro "negozi eCommerce". L'estetica dovrebbe essere elegante e aspirazionale, utilizzando un avatar AI sicuro per la narrazione con sottotitoli chiari. Questo prompt enfatizza come la generazione di voiceover di HeyGen combinata con un ricco supporto di libreria multimediale/stock aiuti a creare storie avvincenti che risuonano con i clienti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 30 secondi per i product manager e i creatori di contenuti che mostrano nuove funzionalità con visuali pulite e focalizzate. Questo prompt affronta come gli strumenti potenziati dall'AI di HeyGen semplificano la creazione di "video di prodotto" di alta qualità. Utilizza avatar AI e testo per video da script per spiegare in modo efficiente funzionalità complesse, migliorando la comprensione e il coinvolgimento degli spettatori senza tempi di produzione estesi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Promozionali AI per il Retail

Crea senza sforzo video promozionali straordinari per il tuo negozio eCommerce con strumenti potenziati dall'AI, dal concetto all'esportazione.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da un'ampia gamma di template e scene progettati professionalmente per avviare i tuoi video promozionali, fornendo una solida base per il tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi la Storia del Tuo Prodotto
Carica i tuoi video e immagini specifici del prodotto, o utilizza la nostra vasta libreria multimediale e filmati stock per personalizzare il tuo promo retail.
3
Step 3
Genera una Narrazione Coinvolgente
Sfrutta l'AI per la generazione di voiceover per creare narrazioni avvincenti, assicurando che le caratteristiche del tuo prodotto siano comunicate in modo chiaro e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Esporta il tuo video promozionale finale in vari rapporti d'aspetto, ottimizzato per una condivisione senza problemi su tutte le tue piattaforme social e negozi eCommerce.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Testimonianze Autentiche dei Clienti

Trasforma il feedback dei clienti in video AI coinvolgenti che costruiscono fiducia e credibilità, influenzando le decisioni di acquisto per gli articoli retail.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video promozionali AI per il retail?

HeyGen consente alle aziende di creare facilmente video promozionali AI di alta qualità per il retail. Utilizza avatar AI e funzionalità di testo per video per generare rapidamente video di prodotto coinvolgenti su misura per negozi eCommerce e campagne di marketing.

Quali possibilità creative offre HeyGen per i lanci di prodotti?

HeyGen stimola idee creative per i tuoi lanci di prodotti attraverso una ricca libreria di template e filmati stock. Migliora i tuoi video promozionali con voiceover generati dall'AI e titoli e descrizioni generati dall'AI per catturare efficacemente l'attenzione del pubblico.

HeyGen può aiutare a creare video di marketing ottimizzati per i social media?

Sì, HeyGen è un efficace creatore di video promozionali per i social media, offrendo un editor intuitivo drag-and-drop e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Produci facilmente video di marketing coinvolgenti che si distinguono su varie piattaforme con strumenti potenziati dall'AI.

HeyGen consente la personalizzazione del marchio nei contenuti promozionali?

Assolutamente, HeyGen consente il pieno controllo del branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici nei tuoi video promozionali. Questo assicura la coerenza del marchio in tutti i tuoi video di marketing, rendendoli unici.

