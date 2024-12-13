Generatore di Video Promozionali per il Retail AI: Crea Video Straordinari Velocemente

Eleva il tuo marketing retail senza sforzo con modelli e scene progettati professionalmente per creare contenuti promozionali accattivanti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio video vibrante di 45 secondi rivolto ai responsabili marketing che cercano di amplificare la loro presenza sui social media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, con colori vivaci e un jingle contemporaneo accattivante. Dimostra come gli avatar AI di HeyGen e le capacità di generazione di voiceover possano essere utilizzati per produrre annunci video accattivanti che si distinguono dalla massa, rendendolo un creatore di video promozionali online ideale per campagne diversificate.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo convincente di 60 secondi per startup e marketer individuali che hanno bisogno di creare video di marketing professionali senza competenze tecniche estese. Utilizza uno stile visivo ispiratore e accessibile, accompagnato da una narrazione chiara e incoraggiante e una musica di sottofondo delicata. Evidenzia il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e la sua gamma di modelli e scene, illustrando come questo creatore di video promozionali semplifichi l'intero processo, consentendo a chiunque di creare facilmente contenuti di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Crea un clip promozionale incisivo di 25 secondi per aziende che danno priorità a soluzioni economiche per le loro esigenze di contenuto continuo. Il video dovrebbe avere uno stile visivo aziendale efficiente e moderno, con tagli rapidi e un voiceover professionale e autorevole. Mostra come HeyGen funzioni come un editor video AI, generando rapidamente più video promozionali d'impatto utilizzando la sua funzionalità di conversione da testo a video, dimostrandosi un potente generatore di video promozionali per il retail basato su AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali per il Retail AI

Trasforma idee di prodotto in video promozionali per il retail accattivanti con l'AI. La nostra piattaforma intuitiva semplifica la creazione di video, aiutandoti a mostrare i prodotti in modo efficace e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o generando uno script accattivante per la tua promozione retail. I nostri strumenti potenziati dall'AI possono assisterti nella creazione di un linguaggio accurato per il prodotto, fornendo una solida base per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona Immagini e Voiceover
Arricchisci il tuo script con immagini coinvolgenti dalla nostra vasta libreria multimediale. Aggiungi voiceover professionali utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover per dare vita alla storia del tuo prodotto.
3
Step 3
Applica Branding e Stile
Personalizza il tuo video con controlli di branding come loghi e colori. Utilizza i nostri modelli progettati professionalmente per garantire un aspetto raffinato che si allinea con l'estetica del tuo marchio retail.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Promo
Finalizza il tuo video promozionale retail esportandolo nel rapporto d'aspetto desiderato. Il tuo video di alta qualità è ora pronto per essere condiviso su varie piattaforme social media e negozi eCommerce.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Aumenta la fiducia e la credibilità trasformando le testimonianze dei clienti in presentazioni video accattivanti potenziate dall'AI per il tuo marchio.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali per il retail?

HeyGen agisce come un intuitivo generatore di video promozionali per il retail basato su AI, trasformando il tuo testo o script in video promozionali accattivanti senza sforzo. Sfrutta modelli progettati professionalmente e strumenti potenziati dall'AI per una creazione video intelligente e facile, semplificando notevolmente i tuoi sforzi di marketing.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video promozionali in HeyGen?

HeyGen offre strumenti di personalizzazione del marchio robusti, permettendoti di adattare ogni aspetto dei tuoi video di marketing. Incorpora facilmente il tuo logo, i colori del marchio, testo animato e scegli da una ricca libreria di foto e video stock per creare contenuti promozionali unici e d'impatto.

HeyGen può generare script e voiceover per i miei annunci video?

Sì, HeyGen migliora il tuo processo di creazione di video promozionali offrendo script generati dall'AI e una generazione di voiceover senza soluzione di continuità. La nostra piattaforma sfrutta le capacità dei media generativi per aiutarti a creare narrazioni coinvolgenti e audio professionale per i tuoi annunci video in modo rapido ed efficiente.

Come supporta HeyGen la creazione di video promozionali per varie piattaforme?

HeyGen supporta la creazione di video promozionali versatili ottimizzati per diverse piattaforme, inclusi annunci video sui social media. Adatta facilmente i tuoi video di marketing con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e aggiungi sottotitoli/didascalie per massimizzare la portata e il coinvolgimento su tutti i tuoi canali digitali.

