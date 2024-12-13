Generatore di Video di Reclutamento AI: Crea Contenuti di Assunzione Coinvolgenti

Rivoluziona l'acquisizione di talenti con video di reclutamento accattivanti, sfruttando potenti avatar AI per coinvolgere i migliori candidati.

Crea un video dinamico di 30 secondi che dimostri come i team HR possano rivoluzionare il loro processo di assunzione utilizzando un generatore di video di reclutamento AI. Rivolto a professionisti delle risorse umane e reclutatori, con uno stile visivo veloce e ispirante che presenta clip di cultura aziendale vivaci e una voce narrante professionale e motivante. Evidenzia l'efficienza dell'uso dei modelli e delle scene di HeyGen per produrre rapidamente video di reclutamento accattivanti che attraggono i migliori talenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo raffinato di 45 secondi progettato per specialisti dell'acquisizione di talenti e team di marketing, focalizzato sul potere dei video di branding del datore di lavoro creati con AI. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con avatar AI diversi che introducono i vari dipartimenti aziendali, accompagnati da una voce narrante calma e rassicurante. Dimostra come gli avatar AI di HeyGen offrano una personalizzazione senza pari per rappresentare perfettamente l'identità unica di un marchio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial amichevole di 60 secondi rivolto a proprietari di piccole e medie imprese e reclutatori nuovi alla creazione di video, mostrando come un generatore di video AI semplifichi il processo. Adotta uno stile visivo accessibile con grafiche animate coinvolgenti e una voce narrante entusiasta, rendendo le funzionalità complesse semplici. Sottolinea come i sottotitoli/caption automatici di HeyGen garantiscano la massima portata per i video di reclutamento sulle piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale dinamico di 30 secondi per creatori di contenuti e manager HR, illustrando la trasformazione senza soluzione di continuità delle descrizioni di lavoro in video di reclutamento accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando effetti di testo su schermo vibranti che si trasformano in clip video professionali, supportati da una voce narrante motivante. Evidenzia la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script e la generazione di voiceover di alta qualità, consentendo una rapida produzione di contenuti senza bisogno di attrezzature per la ripresa.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video di Reclutamento AI

Crea facilmente video di reclutamento coinvolgenti e migliora il tuo employer branding con la generazione di video potenziata dall'AI, attirando talenti di alto livello in modo efficiente.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo il tuo script per il video di reclutamento. Concentrati sui messaggi chiave per l'acquisizione di talenti. Puoi quindi utilizzare il tuo script per generare il video, risparmiando tempo significativo nella creazione video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Rafforza il tuo messaggio scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI realistici e modelli professionali. Questi elementi ti aiutano a creare video accattivanti che riflettono il tuo employer branding.
3
Step 3
Aggiungi Personalizzazione e Voiceover
Personalizza ulteriormente il tuo video aggiungendo i colori e il logo del tuo marchio. Genera voiceover coinvolgenti per trasmettere chiaramente il tuo messaggio, assicurando che i tuoi video di reclutamento risuonino con i candidati.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di reclutamento AI generando sottotitoli automatici, quindi esportalo in vari formati di rapporto d'aspetto adatti a piattaforme come i social media. Questo rende i tuoi video di employer branding accessibili e di impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica l'Onboarding e la Formazione dei Candidati

.

Sviluppa video AI personalizzati per un onboarding fluido e uno sviluppo continuo delle competenze, migliorando la fidelizzazione e il coinvolgimento dei nuovi assunti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di reclutamento?

HeyGen è un avanzato generatore di video di reclutamento AI che trasforma script di testo in video professionali. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI e generare voiceover realistici, semplificando notevolmente il processo di creazione video per l'acquisizione di talenti.

HeyGen può aiutare a migliorare il nostro employer branding attraverso video personalizzati?

Assolutamente, HeyGen consente alle aziende di creare video di employer branding di grande impatto con ampie opzioni di personalizzazione. Puoi sfruttare modelli predefiniti, integrare il logo e i colori del tuo marchio e assicurarti che ogni video rifletta la tua cultura aziendale unica.

Quali caratteristiche rendono efficace il generatore di video AI di HeyGen per coinvolgere il pubblico?

Il generatore di video AI di HeyGen è progettato per produrre video accattivanti offrendo funzionalità come sottotitoli automatici e ridimensionamento versatile del rapporto d'aspetto. Questo assicura che i tuoi contenuti siano accessibili e ottimizzati per varie piattaforme, catturando efficacemente l'attenzione del pubblico.

È facile produrre video di alta qualità usando HeyGen senza esperienza precedente?

Sì, HeyGen rende la creazione di video professionali accessibile a tutti, indipendentemente dall'esperienza precedente. Con strumenti intuitivi, una ricca libreria multimediale e una selezione di avatar AI, puoi rapidamente produrre video raffinati da zero o utilizzando modelli predefiniti.

