Creatore di video pubblicitari di reclutamento AI: Attira i Migliori Talenti
Crea descrizioni di lavoro video ad alte prestazioni che risuonano con i candidati, sfruttando potenti avatar AI per un tocco personalizzato.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole e medie imprese e coordinatori delle assunzioni, dimostrando la semplicità di produrre video di reclutamento professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e amichevole, utilizzando 'Testo-a-video da script' per generare rapidamente descrizioni di lavoro video coinvolgenti. Includi musica di sottofondo vivace e testo parlato chiaro per evidenziare la facilità di comunicare ruoli aperti e cultura aziendale in modo efficace.
Produci un video energico di 60 secondi per agenzie di marketing e reclutatori sui social media, illustrando come creare annunci di assunzione accattivanti per varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente attraente con tagli rapidi e testo sullo schermo, incorporando 'Sottotitoli/didascalie' per massima accessibilità e coinvolgimento nelle campagne di reclutamento sui social media. Una voce narrante coinvolgente e professionale dovrebbe guidare lo spettatore attraverso i benefici.
Progetta un video elegante di 30 secondi per reclutatori aziendali e team di acquisizione talenti, enfatizzando il processo semplificato di un creatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere efficiente e pulito, evidenziando la facilità di utilizzo dei 'Modelli & scene' di HeyGen per produrre rapidamente contenuti di reclutamento di alta qualità e migliorare l'automazione del flusso di lavoro. L'audio dovrebbe mantenere un tono nitido e istruttivo, concentrandosi su velocità ed efficacia.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci di Reclutamento ad Alto Impatto.
Produci rapidamente annunci video vincenti che attraggono i migliori candidati e migliorano i tuoi sforzi di assunzione.
Potenzia il Reclutamento sui Social Media.
Genera facilmente video accattivanti per i social media per ampliare la tua portata e coinvolgere potenziali assunzioni dove trascorrono il loro tempo.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video pubblicitari di reclutamento AI?
HeyGen ti consente di generare rapidamente video pubblicitari di reclutamento AI professionali utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia testo-a-video, trasformando i tuoi script in narrazioni visive coinvolgenti per le tue campagne pubblicitarie di assunzione.
Qual è il ruolo degli avatar AI nella creazione di video di reclutamento coinvolgenti?
Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi video di reclutamento, offrendo un modo dinamico e relazionabile per mostrare la cultura aziendale e migliorare i video di branding del datore di lavoro senza bisogno di attori o produzioni estese.
HeyGen può aiutarmi a creare annunci di assunzione di alta qualità rapidamente?
Assolutamente. HeyGen offre una piattaforma intuitiva con modelli video personalizzabili e voice-over professionali, permettendoti di produrre annunci video vincenti per il reclutamento in modo efficiente ed efficace.
Come supporta HeyGen contenuti diversificati per il reclutamento e il branding del datore di lavoro?
HeyGen ti permette di creare vari tipi di contenuti, dai video di branding del datore di lavoro coinvolgenti e descrizioni di lavoro video dettagliate a contenuti UGC impattanti per il reclutamento sui social media, assicurando che il tuo messaggio raggiunga i candidati giusti.