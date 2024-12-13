Creatore di video pubblicitari di reclutamento AI: Attira i Migliori Talenti

Crea descrizioni di lavoro video ad alte prestazioni che risuonano con i candidati, sfruttando potenti avatar AI per un tocco personalizzato.

514/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole e medie imprese e coordinatori delle assunzioni, dimostrando la semplicità di produrre video di reclutamento professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e amichevole, utilizzando 'Testo-a-video da script' per generare rapidamente descrizioni di lavoro video coinvolgenti. Includi musica di sottofondo vivace e testo parlato chiaro per evidenziare la facilità di comunicare ruoli aperti e cultura aziendale in modo efficace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 60 secondi per agenzie di marketing e reclutatori sui social media, illustrando come creare annunci di assunzione accattivanti per varie piattaforme. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente attraente con tagli rapidi e testo sullo schermo, incorporando 'Sottotitoli/didascalie' per massima accessibilità e coinvolgimento nelle campagne di reclutamento sui social media. Una voce narrante coinvolgente e professionale dovrebbe guidare lo spettatore attraverso i benefici.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video elegante di 30 secondi per reclutatori aziendali e team di acquisizione talenti, enfatizzando il processo semplificato di un creatore di video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere efficiente e pulito, evidenziando la facilità di utilizzo dei 'Modelli & scene' di HeyGen per produrre rapidamente contenuti di reclutamento di alta qualità e migliorare l'automazione del flusso di lavoro. L'audio dovrebbe mantenere un tono nitido e istruttivo, concentrandosi su velocità ed efficacia.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari di Reclutamento AI

Crea senza sforzo video di reclutamento coinvolgenti con AI, attirando i migliori talenti e rafforzando il tuo brand come datore di lavoro con contenuti professionali e coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Avatar AI
Redigi la tua descrizione del lavoro o il messaggio di reclutamento e seleziona da una galleria diversificata di avatar AI per rappresentare la tua azienda, aggiungendo una presenza professionale e coinvolgente al tuo video.
2
Step 2
Personalizza gli Elementi del Tuo Brand
Integra senza soluzione di continuità il logo della tua azienda, i colori del brand e asset visivi specifici utilizzando i controlli di branding per garantire che il tuo video di reclutamento si allinei perfettamente con i tuoi video di branding del datore di lavoro.
3
Step 3
Genera il Tuo Video con Voiceover
Trasforma il tuo script in un video di reclutamento dinamico, sfruttando l'AI per produrre voice-over professionali di alta qualità e visual coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Reclutamento
Finalizza i tuoi video di reclutamento coinvolgenti ed esportali in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per una distribuzione senza soluzione di continuità su tutti i social media e le piattaforme di lavoro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Branding del Datore di Lavoro con i Video

.

Crea video coinvolgenti per mostrare la cultura aziendale e le testimonianze dei dipendenti, attirando i candidati ideali nel tuo team.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video pubblicitari di reclutamento AI?

HeyGen ti consente di generare rapidamente video pubblicitari di reclutamento AI professionali utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia testo-a-video, trasformando i tuoi script in narrazioni visive coinvolgenti per le tue campagne pubblicitarie di assunzione.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella creazione di video di reclutamento coinvolgenti?

Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi video di reclutamento, offrendo un modo dinamico e relazionabile per mostrare la cultura aziendale e migliorare i video di branding del datore di lavoro senza bisogno di attori o produzioni estese.

HeyGen può aiutarmi a creare annunci di assunzione di alta qualità rapidamente?

Assolutamente. HeyGen offre una piattaforma intuitiva con modelli video personalizzabili e voice-over professionali, permettendoti di produrre annunci video vincenti per il reclutamento in modo efficiente ed efficace.

Come supporta HeyGen contenuti diversificati per il reclutamento e il branding del datore di lavoro?

HeyGen ti permette di creare vari tipi di contenuti, dai video di branding del datore di lavoro coinvolgenti e descrizioni di lavoro video dettagliate a contenuti UGC impattanti per il reclutamento sui social media, assicurando che il tuo messaggio raggiunga i candidati giusti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo