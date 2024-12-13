Generatore di Video Pubblicitari per il Reclutamento AI: Assumi Più Velocemente, Meglio

Crea annunci di reclutamento coinvolgenti istantaneamente con avatar AI realistici, migliorando la narrazione del tuo brand come datore di lavoro e coinvolgendo efficacemente i candidati.

636/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video ispiratore di 45 secondi rivolto a team di marketing e proprietari di piccole imprese che cercano di migliorare i loro sforzi di acquisizione di talenti. L'estetica visiva dovrebbe essere coinvolgente e dinamica, con scenari reali di candidati che prosperano in ruoli diversi, intervallati da avatar AI raffinati che trasmettono messaggi chiave. La musica di accompagnamento dovrebbe essere motivazionale. Illustra come gli avatar AI di HeyGen possano rappresentare un'autentica narrazione del brand del datore di lavoro, rendendo ogni campagna di AI Video Ad Maker impattante e personale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 60 secondi progettato per team di comunicazione aziendale che spiega il potere dell'AI nella creazione di video. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e professionale, utilizzando grafica pulita ed esempi di vari modelli di annunci video. Una generazione di voiceover autorevole e articolata dovrebbe guidare lo spettatore attraverso le funzionalità, dimostrando quanto rapidamente un generatore di testo-a-video possa produrre contenuti di alta qualità senza una produzione estensiva. Il tono complessivo dovrebbe essere educativo ma coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 15 secondi perfetto per social media manager e specialisti di acquisizione di talenti che cercano contenuti rapidi e condivisibili. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo veloce con testi sovrapposti audaci e musica di sottofondo energica, concentrandosi su un unico, potente messaggio di reclutamento. Evidenzia come l'efficiente AI Video Generator di HeyGen consenta una rapida creazione di contenuti, sottolineando l'importanza di sottotitoli/caption prominenti per la visione silenziosa sulle piattaforme social, rendendo ogni post immediatamente accessibile e impattante.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pubblicitari per il Reclutamento AI

Trasforma senza sforzo il tuo messaggio di reclutamento in annunci video coinvolgenti con la tecnologia AI. Crea contenuti coinvolgenti e in linea con il brand per attrarre i migliori talenti più velocemente.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inserisci il tuo messaggio di reclutamento o descrizione del lavoro. Il nostro generatore di testo-a-video trasforma le tue parole in una narrazione video dinamica, ponendo le basi per il tuo annuncio.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI per essere il presentatore del tuo annuncio. Questo dà vita al tuo script con una presentazione realistica e umana, migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora il tuo video scegliendo tra i nostri modelli e scene professionali. Personalizza con i colori e il logo del tuo brand, quindi integra media dalla nostra libreria per raccontare la storia del tuo brand come datore di lavoro.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo annuncio scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato ed esportandolo per varie piattaforme. Il tuo video di reclutamento professionale è ora pronto per raggiungere il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Narrazione Coinvolgente del Brand del Datore di Lavoro

.

Crea video ispiratori che mostrano la cultura e i valori della tua azienda, coinvolgendo efficacemente i potenziali candidati.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari AI?

HeyGen semplifica la produzione di video pubblicitari AI trasformando script in annunci video professionali con avatar AI fotorealistici e capacità avanzate di generatore di testo-a-video, perfetti per campagne sui social media.

HeyGen può aiutare nello sviluppo di video di narrazione del brand del datore di lavoro unici?

Sì, HeyGen consente una narrazione del brand del datore di lavoro coinvolgente attraverso avatar AI personalizzati e automazione creativa. Puoi utilizzare modelli di annunci video e script personalizzati per mostrare efficacemente il tuo brand.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per la creazione di annunci video?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI, inclusi volti parlanti realistici, che puoi utilizzare per le tue esigenze di generatore di annunci video per il reclutamento. Questi avatar AI danno vita al tuo script, migliorando la produzione del tuo annuncio con presentatori professionali.

Quanto è efficiente il generatore di testo-a-video di HeyGen per la produzione rapida di annunci?

Il generatore di testo-a-video di HeyGen è eccezionalmente efficiente, consentendo agli utenti di convertire rapidamente qualsiasi script in contenuti video di alta qualità. Questa tecnologia AI accelera significativamente i processi di produzione di annunci e automazione creativa per tutte le tue campagne.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo