Creatore di video per inserzioni immobiliari AI: Crea video professionali di proprietà

Crea walkthrough video professionali in pochi minuti senza alcun problema. La nostra funzione Testo-in-video da script rende la produzione video rapida e senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un tour video fotorealistico di 45 secondi su misura per i professionisti del settore immobiliare che promuovono proprietà di lusso. Il video dovrebbe avere uno stile visivo sofisticato e cinematografico con musica elegante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare i dettagli della proprietà e incorporando il branding personalizzato in modo fluido per un tocco premium.
Prompt di Esempio 2
Produci un reel di 15 secondi che cattura l'attenzione, progettato per i marketer immobiliari per aumentare l'engagement sui social media per una nuova inserzione. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e verticale, con tagli rapidi e audio di sottofondo accattivante, con sottotitoli automatici di HeyGen per garantire accessibilità e impatto su piattaforme come Instagram, rendendolo ideale per un consumo rapido.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di 60 secondi che mette in evidenza la proprietà utilizzando il creatore di video per inserzioni immobiliari AI, perfetto per i professionisti del settore immobiliare che non richiedono riprese. Il video dovrebbe adottare uno stile narrativo informativo e dettagliato, completato da un testo-in-video caldo e invitante che spiega ogni stanza, e sfruttando il supporto della libreria multimediale/stock per trasformare le foto statiche in una presentazione coinvolgente per i potenziali acquirenti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Inserzioni Immobiliari AI

Trasforma senza sforzo le foto delle proprietà in walkthrough video professionali che catturano gli acquirenti e migliorano le tue inserzioni, tutto senza riprese.

1
Step 1
Carica le Foto della Tua Proprietà
Inizia caricando le immagini di alta qualità della tua proprietà. La nostra piattaforma utilizza l'AI per analizzare le tue foto e suggerire modelli predefiniti appropriati, aiutandoti a creare rapidamente video immobiliari straordinari.
2
Step 2
Aggiungi Dettagli Coinvolgenti dell'Inserzione
Migliora il tuo video aggiungendo informazioni chiave sulla proprietà. Utilizza la nostra funzione Testo-in-video da script per includere descrizioni e punti salienti accattivanti per ogni sezione dei tuoi video di inserzioni immobiliari.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding Personalizzato
Personalizza il tuo video per riflettere l'identità del tuo marchio. Applica il branding personalizzato, inclusi il tuo logo e i colori del marchio, assicurando che i tuoi walkthrough video professionali siano coerenti e memorabili.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta il tuo video generato dall'AI in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per condividere senza problemi i tuoi video immobiliari sui social media e sulle piattaforme MLS.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Mostra il Successo degli Agenti e le Testimonianze

Sviluppa video professionali che evidenziano vendite di successo e testimonianze dei clienti per costruire fiducia e attrarre nuovi clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video immobiliari professionali?

Il Generatore di Video AI di HeyGen per Inserzioni Immobiliari ti consente di produrre video di qualità professionale rapidamente. Puoi sfruttare modelli predefiniti, caricare foto e personalizzare testo e musica per creare video cinematografici immersivi che attraggono più acquirenti.

HeyGen elimina la necessità di riprese tradizionali nella produzione di video immobiliari?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video immobiliari. Con la nostra piattaforma, puoi trasformare immagini statiche in walkthrough video dinamici, eliminando la necessità di riprese tradizionali e di un'esperienza estesa di montaggio video.

Posso personalizzare il branding e lo stile dei miei video di marketing immobiliare con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di personalizzare lo stile e il formato del tuo video, inclusi loghi, colori e modelli predefiniti, per garantire che i tuoi video di inserzioni immobiliari riflettano la tua identità di marca unica.

Quali sono le capacità di output di HeyGen per walkthrough video professionali?

HeyGen ti consente di scaricare video finiti in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per la distribuzione multipiattaforma. Crea facilmente reel che catturano l'attenzione e walkthrough video professionali da condividere sui social media e sulle piattaforme MLS, raggiungendo efficacemente un pubblico più ampio.

