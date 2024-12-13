Generatore di Video per Inserzioni Immobiliari AI

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video accattivante di 60 secondi rivolto alle agenzie immobiliari che desiderano elevare il loro brand con video di qualità professionale. L'estetica visiva dovrebbe essere raffinata e di alto livello, utilizzando movimenti di camera fluidi e riprese di proprietà lussuose, accompagnate da musica di sottofondo calma e ispiratrice. Evidenzia i numerosi Template e scene di HeyGen, dimostrando come semplificano la creazione di contenuti di marketing raffinati per diverse inserzioni.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video vivace di 30 secondi per i marketer immobiliari e i gestori di social media, illustrando come HeyGen facilita open house virtuali coinvolgenti per campagne sui social media. Adotta uno stile visivo dinamico e mobile-first con tour di proprietà luminosi e invitanti, accompagnati da una traccia musicale trendy e vivace. Mostra la potenza del ridimensionamento e delle esportazioni in diversi formati di HeyGen per ottimizzare i contenuti video per varie piattaforme social senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispiratore di 50 secondi rivolto ad agenti individuali e piccole imprese immobiliari, enfatizzando la comodità del software AI foto-a-video dove non è necessario alcun filmato. La presentazione visiva dovrebbe essere luminosa e incoraggiante, passando senza soluzione di continuità tra foto immobiliari statiche trasformate in segmenti video dinamici, con un tono audio caldo e invitante. Illustra come gli avatar AI di HeyGen possano narrare i punti salienti delle proprietà, aggiungendo un tocco personalizzato senza bisogno di un presentatore fisico.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Inserzioni Immobiliari AI

Trasforma rapidamente le foto e i dettagli delle tue proprietà in tour video straordinari e professionali con una piattaforma video alimentata da AI, migliorando le tue inserzioni e attirando più acquirenti.

1
Step 1
Carica le Foto e i Dettagli della Tua Inserzione
Inizia caricando foto di alta qualità della tua proprietà. Fornisci i dettagli e le descrizioni chiave dell'inserzione che formeranno la base dei tuoi video di qualità professionale.
2
Step 2
Seleziona un Template Professionale
Scegli tra una varietà di template progettati professionalmente e personalizzabili ottimizzati per video immobiliari. Questi template integrano senza soluzione di continuità le tue foto e il testo caricati.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding e Stile
Personalizza il tuo video applicando il logo, i colori e il font preferito del tuo brand utilizzando i controlli di branding personalizzabili. Migliora l'appeal visivo con movimenti di camera fluidi e sovrapposizioni di testo coinvolgenti.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Con tutto al suo posto, genera il tuo video per inserzioni immobiliari AI in pochi minuti. Esportalo in vari formati per una rapida produzione video, pronto per campagne sui social media, open house virtuali o il tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Proprietà con Tour Video Coinvolgenti

Trasforma le foto delle proprietà in video immobiliari AI professionali e coinvolgenti per open house e tour virtuali.

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare le inserzioni immobiliari in video di marketing coinvolgenti?

HeyGen funziona come un generatore di video per inserzioni immobiliari AI, permettendoti di creare video di qualità professionale per le tue proprietà senza bisogno di filmati. Utilizza template personalizzabili per trasformare rapidamente le tue inserzioni in video di marketing coinvolgenti.

Posso utilizzare foto esistenti per creare video immobiliari con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen è un potente software AI foto-a-video che ti consente di caricare foto delle tue inserzioni immobiliari e convertirle in video dinamici. Questo garantisce una rapida produzione video per tutte le tue esigenze di marketing immobiliare.

Quali opzioni creative offre HeyGen per il branding dei miei video di marketing immobiliare?

HeyGen offre ampie opzioni creative per un branding personalizzabile, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori preferiti nei video di qualità professionale. Sfrutta i nostri template personalizzabili per produrre contenuti unici per open house virtuali e campagne sui social media.

Come rende HeyGen facile produrre video di marketing immobiliare di alta qualità?

HeyGen è una piattaforma video alimentata da AI che semplifica la creazione di video, agendo come un efficiente Real Estate Video Maker. Con funzionalità come avatar AI, testo-a-video da script e voiceover generati automaticamente, puoi ottenere risultati professionali con movimenti di camera fluidi senza sforzo.

