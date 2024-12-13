Generatore Immobiliare AI: Crea Inserzioni Perfette Rapidamente

Dai potere agli Agenti Immobiliari e ai Gestori di Proprietà per creare inserzioni accattivanti con descrizioni generate da AI, poi migliora la portata con potenti modelli & scene.

Immagina di generare inserzioni accattivanti in pochi istanti! Questo video di 45 secondi è rivolto agli Agenti Immobiliari, mostrando come il nostro generatore immobiliare AI semplifichi il loro flusso di lavoro. Visivamente, presenta animazioni eleganti e moderne che evidenziano la rapida creazione di contenuti, accompagnate da una voce narrante vivace e professionale. La capacità di HeyGen di trasformare il testo in video rende la produzione di questo tipo di contenuti di marketing impattanti un gioco da ragazzi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Gestori di proprietà, migliorate il vostro portafoglio con contenuti di alta qualità! Questo video istruttivo di 60 secondi dimostra come il nostro Generatore di Descrizioni per Inserzioni Immobiliari vi permetta di creare descrizioni accattivanti istantaneamente. Lo stile visivo è dinamico ed efficiente, utilizzando tagli rapidi e testo sullo schermo per enfatizzare velocità e qualità, il tutto accompagnato da musica di sottofondo ispiratrice. Utilizzando gli avatar AI di HeyGen, questo video aggiunge un tocco umano a una dimostrazione tecnica.
Prompt di Esempio 2
Scopri il potere di uno strumento alimentato da AI per rivoluzionare le tue inserzioni immobiliari e la creazione di contenuti! Questo spot vivace di 30 secondi è progettato per i professionisti del settore immobiliare desiderosi di distinguersi. Visivamente, aspettati scene luminose e coinvolgenti che mostrano diverse opzioni di modelli e risultati creativi, presentati con una voce narrante amichevole ed entusiasta. La funzione Modelli & scene di HeyGen consente infinite possibilità creative nella produzione video.
Prompt di Esempio 3
Sei stanco del blocco dello scrittore quando crei descrizioni per inserzioni immobiliari? Il nostro video di 50 secondi offre una soluzione chiara per Agenti Immobiliari e Broker impegnati. Inizia con un tono empatico, descrivendo la frustrazione della scrittura manuale, poi passa a una dimostrazione elegante e orientata alla soluzione del nostro generatore immobiliare AI. L'audio presenta una voce narrante calma ma sicura, garantendo chiarezza. Con la generazione di Voiceover di HeyGen, puoi facilmente aggiungere una narrazione professionale per spiegare funzionalità complesse.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore Immobiliare AI

Sfrutta il nostro strumento alimentato da AI per creare descrizioni professionali di inserzioni immobiliari e trasformarle senza sforzo in presentazioni video coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Inserzione
Inizia inserendo i dettagli chiave della proprietà nel nostro strumento alimentato da AI. Genererà una bozza per le descrizioni delle tue inserzioni immobiliari, fungendo da base per i tuoi contenuti video utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il "Testo in video da script".
2
Step 2
Personalizza e Migliora
Affina il testo generato da AI per creare inserzioni accattivanti, assicurando un linguaggio accurato del prodotto. Utilizza questo contenuto raffinato per generare una "Generazione di Voiceover" naturale e coinvolgente per il tuo video di inserzione.
3
Step 3
Visualizza la Tua Proprietà
Dai vita alla tua Descrizione Immobiliare selezionando un avatar AI appropriato per presentarla. Combina lo script raffinato e il voiceover con elementi visivi, trasformando il testo in un tour dinamico della proprietà.
4
Step 4
Pubblica il Tuo Video di Inserzione
Una volta completato il tuo video coinvolgente, utilizza la funzione di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzarlo per varie piattaforme. Condividi i tuoi contenuti professionali e di alta qualità con potenziali acquirenti e affittuari.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione Avanzata per Agenti sugli Strumenti AI

.

Migliora la formazione per gli Agenti Immobiliari sull'utilizzo dei generatori immobiliari AI creando video AI informativi e coinvolgenti per un apprendimento migliorato.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare le mie inserzioni immobiliari?

HeyGen è uno strumento alimentato da AI che converte le descrizioni delle tue inserzioni immobiliari in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia di testo in video. Questo permette agli Agenti Immobiliari di creare inserzioni accattivanti e contenuti di alta qualità che catturano l'attenzione.

HeyGen semplifica la creazione di contenuti per gli Agenti Immobiliari?

Assolutamente. HeyGen semplifica la creazione di contenuti per Agenti Immobiliari e Gestori di Proprietà permettendo loro di generare rapidamente video professionali dalle loro descrizioni di inserzioni immobiliari esistenti. La nostra piattaforma intuitiva rende la produzione di contenuti di alta qualità senza sforzo.

Quali possibilità creative offre HeyGen per i video di descrizione immobiliare?

HeyGen consente la creazione di contenuti creativi diversificati permettendoti di trasformare qualsiasi descrizione immobiliare in un video dinamico con avatar AI, generazione di voiceover e branding personalizzato. Con numerosi modelli e una ricca libreria multimediale, puoi creare inserzioni davvero uniche e accattivanti.

Come assicura HeyGen la qualità professionale per le descrizioni di inserzioni immobiliari generate da AI in formato video?

HeyGen assicura la qualità professionale delle tue descrizioni di inserzioni immobiliari generate da AI sfruttando capacità avanzate di testo in video e generazione di voiceover ad alta fedeltà. Questo garantisce che le tue inserzioni video immobiliari siano presentate con eccezionale chiarezza e impatto, aiutandoti a creare contenuti distintivi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo