Creatore di Video AI Readiness: Video Veloci, Facili e Professionali
Genera video di marketing accattivanti senza sforzo utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina un vivace video di lancio prodotto di 45 secondi progettato per professionisti del marketing e startup, che presenta una nuova funzionalità o servizio. Questo pezzo "da testo a video" dovrebbe includere scene dinamiche dalla libreria "Modelli e scene", con uno stile visivo energico e musica di sottofondo vivace per catturare l'attenzione.
Produci un video esplicativo di 60 secondi su misura per educatori e formatori aziendali, semplificando un concetto complesso in un coinvolgente "video parlante". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, utilizzando un "avatar AI" professionale e "Sottotitoli/didascalie" chiaramente visualizzati per migliorare la comprensione, accompagnato da una narrazione calma e autorevole.
Sviluppa un impattante annuncio sui social media di 20 secondi rivolto a influencer e manager dei social media in cerca di "output di alta qualità" per aumentare l'engagement. Questo breve e incisivo clip dovrebbe sfruttare immagini accattivanti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" e essere ottimizzato per varie piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto", con musica alla moda e un invito all'azione convincente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e l'Istruzione AI.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nei programmi di formazione creando video generati dall'AI che semplificano concetti complessi e facilitano la readiness.
Crea Contenuti Dinamici per i Social Media.
Produci rapidamente video accattivanti per i social media con avatar AI e testo in video, stimolando l'interazione del pubblico e mostrando le capacità AI del tuo brand.
Domande Frequenti
Come permette HeyGen di creare video creativi generati dall'AI con avatar?
HeyGen consente agli utenti di produrre straordinari video generati dall'AI trasformando il testo in video con avatar AI realistici. Questo approccio innovativo permette un'espressione creativa senza pari, rendendo la produzione video professionale accessibile ed efficiente.
HeyGen può aiutarmi a creare rapidamente video di alta qualità per i social media?
Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video di alta qualità per i social media utilizzando una vasta libreria di modelli video e media stock. Gli utenti possono generare rapidamente contenuti coinvolgenti, perfetti per video di marketing e storytelling del brand su diverse piattaforme.
Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per il branding e l'output professionale?
HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare i tuoi loghi e colori del brand direttamente nei tuoi video. Puoi anche utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione per garantire che il tuo video finale si allinei perfettamente con le tue esigenze professionali e la tua visione creativa.
HeyGen supporta la creazione di contenuti multilingue per un pubblico globale?
Sì, HeyGen fornisce un ampio supporto multilingue, incluse le capacità di generazione vocale AI e sottotitoli AI automatici. Questo assicura che i tuoi video parlanti e altri contenuti generati dall'AI possano raggiungere e risuonare con un pubblico globale diversificato senza sforzo.