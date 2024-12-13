Sblocca l'Efficienza Governativa con il Generatore AI per il Settore Pubblico

Potenzia i dipendenti pubblici con l'AI generativa per una creazione di contenuti più rapida. Trasforma gli script in video coinvolgenti per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici.

Produci un video esplicativo conciso di 1 minuto destinato ai leader del settore pubblico e ai team di innovazione, illustrando come l'automazione dei servizi pubblici tramite l'AI generativa possa guidare una significativa trasformazione digitale. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno, professionale e ottimista, accompagnato da una voce narrante chiara e autorevole, facilmente creata utilizzando la funzione di HeyGen 'Testo in video da script' per articolare idee complesse in modo efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto agli specialisti della comunicazione governativa e ai team di relazioni pubbliche, dimostrando come superare le barriere comunicative sfruttando l'AI per il supporto multilingue nella divulgazione del settore pubblico. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente ed empatico, mostrando comunità diverse, accompagnato da una voce amichevole e chiara e sottotitoli/caption generati da HeyGen per la massima accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di leadership di pensiero di 2 minuti rivolto ai responsabili politici, agli ufficiali di sicurezza IT e ai dipartimenti legali nel settore pubblico, approfondendo gli aspetti critici dello sviluppo responsabile dell'AI e dei solidi quadri di governance. Il video necessita di uno stile visivo serio, informativo e affidabile, incorporando visualizzazioni di dati e presentando un avatar AI esperto di HeyGen per trasmettere informazioni complesse con gravitas e autorità.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida rapida di 45 secondi per i dipendenti pubblici, in particolare quelli nuovi agli strumenti AI, mostrando semplici casi d'uso dell'AI per la creazione efficiente di contenuti nel settore pubblico. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo istruttivo, incoraggiante e passo-passo, abbinato a una voce chiara e di supporto, utilizzando efficacemente i diversi Template e scene di HeyGen per semplificare il processo di apprendimento.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore AI per il Settore Pubblico

Crea senza sforzo contenuti digitali di impatto per le comunicazioni governative e l'erogazione dei servizi pubblici, trasformando il modo in cui i dipendenti pubblici interagiscono con i cittadini.

1
Step 1
Crea il Tuo Messaggio di Servizio Pubblico
Inizia inserendo il tuo script per generare contenuti video coinvolgenti. La nostra capacità di 'Testo in video da script' trasforma efficacemente il tuo testo in narrazioni visive, semplificando la creazione di contenuti per comunicazioni efficaci nel settore pubblico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e il Branding
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio, rendendolo più relazionabile per i dipendenti pubblici. Personalizza con il branding della tua organizzazione per garantire coerenza e costruire fiducia nella tua presenza digitale.
3
Step 3
Aggiungi Supporto Multilingue e Accessibilità
Espandi la tua portata utilizzando la generazione di voiceover in più lingue. Incorpora sottotitoli e caption precisi per garantire che il tuo messaggio abbia supporto multilingue e sia accessibile a un pubblico diversificato, superando le barriere comunicative nell'erogazione dei servizi.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto
Finalizza il tuo video rifinito ed esportalo in vari formati adatti a diverse piattaforme del settore pubblico. Questo dispiegamento senza soluzione di continuità supporta la trasformazione digitale, consentendo una più ampia diffusione di informazioni cruciali e l'automazione dei servizi pubblici.

Casi d'Uso

Crea Video di Sensibilizzazione Pubblica di Impatto

Produci video per i social media in modo efficiente per diffondere informazioni pubbliche cruciali, annunci e campagne di sensibilizzazione ai cittadini.

Domande Frequenti

Come può l'AI generativa di HeyGen migliorare la comunicazione per il settore pubblico?

HeyGen sfrutta l'AI generativa avanzata per trasformare gli script di testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici, migliorando significativamente l'efficienza nella creazione di contenuti per i dipendenti pubblici. Questa capacità aiuta le agenzie governative a superare le barriere comunicative e ad accelerare le loro iniziative di trasformazione digitale.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per automatizzare la produzione di video per i servizi pubblici?

HeyGen fornisce capacità tecniche complete, tra cui la conversione da testo a video con avatar AI, la generazione automatica di voiceover e sottotitoli integrati. Queste funzionalità semplificano l'automazione dei compiti per la creazione di contenuti educativi o informativi, supportando vari casi d'uso dell'AI nell'erogazione dei servizi pubblici.

HeyGen supporta la creazione di contenuti video multilingue per la divulgazione governativa?

Sì, HeyGen consente alle organizzazioni governative di produrre contenuti video con avatar AI in più lingue, rendendo l'erogazione dei servizi pubblici più accessibile e inclusiva. Questa funzionalità è cruciale per affrontare comunità diverse e migliorare l'automazione complessiva dei servizi pubblici.

Come aiuta HeyGen a mantenere la coerenza del marchio per i video ufficiali del governo?

HeyGen offre potenti controlli di branding, permettendo agli enti del settore pubblico di integrare senza soluzione di continuità i loro loghi ufficiali, colori e altri elementi del marchio nei video generati dall'AI. Questo assicura che tutti i contenuti mantengano un aspetto professionale, supportando lo sviluppo responsabile dell'AI all'interno di una strategia di trasformazione digitale unificata.

