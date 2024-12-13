Creatore di Video Immobiliari AI: Tour Immobiliari Straordinari
Trasforma senza sforzo le tue foto immobiliari in video immobiliari di qualità professionale e cinematografica con modelli e scene intelligenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un annuncio social di 45 secondi per una proprietà molto richiesta, rivolto a potenziali acquirenti che navigano sui loro dispositivi mobili. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa e invitante, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato, abbinato a una colonna sonora vivace. Questo formato rapido e adatto ai dispositivi mobili è perfetto per una facile condivisione e per catturare l'attenzione su varie piattaforme.
Sviluppa un video immersivo di 90 secondi per una visita cinematografica di una proprietà di lusso, progettato per i marketer immobiliari di alto livello che cercano di impressionare clienti esigenti. Utilizza uno stile visivo elegante e sofisticato con movimenti continui della telecamera generati da immagini statiche, arricchito da un avatar AI sofisticato che presenta i punti di forza unici della proprietà. Il video incorporerà un branding personalizzato per mantenere una sensazione di lusso coerente.
Genera un video informativo di 2 minuti per presentare un nuovo sviluppo commerciale, destinato a investitori internazionali e a una clientela diversificata. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con immagini chiare di planimetrie e servizi, supportate da sottotitoli completi per l'accessibilità globale. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni in diversi formati di HeyGen per garantire un aspetto perfetto su tutti i dispositivi e piattaforme, inclusi quelli che richiedono sottotitoli multilingue.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Immobiliari ad Alte Prestazioni.
Sfrutta i video AI per produrre rapidamente annunci immobiliari accattivanti che attraggono potenziali acquirenti e mostrano le proprietà in modo efficace.
Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Trasforma facilmente le foto immobiliari in contenuti video dinamici e clip per le piattaforme social, aumentando la visibilità degli annunci e il branding degli agenti.
Domande Frequenti
Come fa HeyGen a creare video walkthrough immobiliari professionali partendo solo da foto?
HeyGen utilizza una tecnologia video AI avanzata per trasformare le foto immobiliari caricate in video immobiliari straordinari e professionali. Questo innovativo software AI da foto a video genera walkthrough cinematografici senza necessità di filmare, perfetto per gli agenti che vogliono impressionare i potenziali acquirenti.
Quali formati sono disponibili per la condivisione dei video immobiliari generati da HeyGen?
HeyGen assicura che i tuoi video walkthrough immobiliari AI siano pronti per una vasta distribuzione. Puoi facilmente condividere i tuoi video di marketing di alta qualità sui social media, incorporarli negli elenchi MLS e scaricarli in formati adatti ai dispositivi mobili come MP4, tutti con diritti d'uso completi.
Posso personalizzare il mio video immobiliare con branding e voiceover usando HeyGen?
Assolutamente! HeyGen consente un'ampia personalizzazione, permettendoti di aggiungere branding personalizzato, scegliere tra vari modelli e integrare un voiceover AI per personalizzare i tuoi video immobiliari. Questo assicura che i tuoi video di marketing riflettano perfettamente l'identità unica del tuo marchio.
Chi può beneficiare maggiormente dell'uso di HeyGen per i video walkthrough immobiliari AI?
Gli agenti immobiliari e i professionisti che cercano di creare video immobiliari accattivanti in modo efficiente troveranno HeyGen indispensabile. La nostra piattaforma video AI ti consente di produrre video di marketing di alta qualità che catturano l'attenzione dei potenziali acquirenti e valorizzano i tuoi elenchi.