Creatore di Video Immobiliari AI: Tour Immobiliari Straordinari

Trasforma senza sforzo le tue foto immobiliari in video immobiliari di qualità professionale e cinematografica con modelli e scene intelligenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un annuncio social di 45 secondi per una proprietà molto richiesta, rivolto a potenziali acquirenti che navigano sui loro dispositivi mobili. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa e invitante, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato, abbinato a una colonna sonora vivace. Questo formato rapido e adatto ai dispositivi mobili è perfetto per una facile condivisione e per catturare l'attenzione su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video immersivo di 90 secondi per una visita cinematografica di una proprietà di lusso, progettato per i marketer immobiliari di alto livello che cercano di impressionare clienti esigenti. Utilizza uno stile visivo elegante e sofisticato con movimenti continui della telecamera generati da immagini statiche, arricchito da un avatar AI sofisticato che presenta i punti di forza unici della proprietà. Il video incorporerà un branding personalizzato per mantenere una sensazione di lusso coerente.
Prompt di Esempio 3
Genera un video informativo di 2 minuti per presentare un nuovo sviluppo commerciale, destinato a investitori internazionali e a una clientela diversificata. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con immagini chiare di planimetrie e servizi, supportate da sottotitoli completi per l'accessibilità globale. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni in diversi formati di HeyGen per garantire un aspetto perfetto su tutti i dispositivi e piattaforme, inclusi quelli che richiedono sottotitoli multilingue.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Walkthrough Immobiliari AI

Trasforma le tue foto immobiliari in straordinari video walkthrough immobiliari professionali in pochi minuti utilizzando la nostra piattaforma video AI, senza necessità di filmare.

1
Step 1
Carica le Tue Foto Immobiliari
Inizia caricando le tue foto immobiliari ad alta risoluzione sulla nostra piattaforma video AI intuitiva. Il nostro sistema integra perfettamente le tue immagini, eliminando la necessità di filmare.
2
Step 2
Seleziona un Modello Immobiliare
Scegli tra la nostra vasta gamma di modelli video immobiliari per mostrare al meglio la tua proprietà. Personalizza questi modelli con i tuoi elementi di brand unici, inclusi loghi e schemi di colori.
3
Step 3
Aggiungi Dettagli e Voiceover AI
Arricchisci il tuo video aggiungendo dettagli e descrizioni chiave della proprietà. La nostra tecnologia avanzata di generazione di voiceover AI narrerà il tuo walkthrough con una voce professionale e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi con Facilità
Una volta perfezionato il tuo video di qualità professionale, esportalo in vari formati di aspetto per diverse piattaforme. Condividi il tuo nuovo video immobiliare direttamente sui social media e raggiungi i potenziali acquirenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo degli Agenti e gli Annunci

Produci video AI coinvolgenti che evidenziano vendite immobiliari di successo o testimonianze di clienti, costruendo fiducia e credibilità per gli agenti immobiliari.

Domande Frequenti

Come fa HeyGen a creare video walkthrough immobiliari professionali partendo solo da foto?

HeyGen utilizza una tecnologia video AI avanzata per trasformare le foto immobiliari caricate in video immobiliari straordinari e professionali. Questo innovativo software AI da foto a video genera walkthrough cinematografici senza necessità di filmare, perfetto per gli agenti che vogliono impressionare i potenziali acquirenti.

Quali formati sono disponibili per la condivisione dei video immobiliari generati da HeyGen?

HeyGen assicura che i tuoi video walkthrough immobiliari AI siano pronti per una vasta distribuzione. Puoi facilmente condividere i tuoi video di marketing di alta qualità sui social media, incorporarli negli elenchi MLS e scaricarli in formati adatti ai dispositivi mobili come MP4, tutti con diritti d'uso completi.

Posso personalizzare il mio video immobiliare con branding e voiceover usando HeyGen?

Assolutamente! HeyGen consente un'ampia personalizzazione, permettendoti di aggiungere branding personalizzato, scegliere tra vari modelli e integrare un voiceover AI per personalizzare i tuoi video immobiliari. Questo assicura che i tuoi video di marketing riflettano perfettamente l'identità unica del tuo marchio.

Chi può beneficiare maggiormente dell'uso di HeyGen per i video walkthrough immobiliari AI?

Gli agenti immobiliari e i professionisti che cercano di creare video immobiliari accattivanti in modo efficiente troveranno HeyGen indispensabile. La nostra piattaforma video AI ti consente di produrre video di marketing di alta qualità che catturano l'attenzione dei potenziali acquirenti e valorizzano i tuoi elenchi.

