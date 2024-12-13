Generatore di video di presentazione immobiliare AI per il settore immobiliare

Crea video di presentazione professionali dai tuoi annunci immobiliari in pochi minuti, con branding personalizzato e generazione di voiceover di alta qualità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i marketer immobiliari che mirano ad aumentare l'engagement sui social media, un video di presentazione professionale di 45 secondi è essenziale, con un'estetica visiva ad alta definizione e invitante e un audio coinvolgente e amichevole con musica di sottofondo. Porta in vita i tuoi annunci immobiliari utilizzando gli avatar AI di HeyGen e modelli e scene accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Sei un individuo o una piccola agenzia nuova alla creazione di video immobiliari? Crea un video informativo di 60 secondi sulla proprietà con uno stile visivo pulito e facile da seguire e un audio esplicativo e calmo. Eleva i tuoi progetti da foto a video sfruttando i sottotitoli automatici di HeyGen per evidenziare chiaramente le caratteristiche e i dettagli chiave della proprietà, garantendo chiarezza per ogni spettatore.
Prompt di Esempio 3
Le agenzie e i team immobiliari possono sviluppare un video promozionale sofisticato di 30 secondi, enfatizzando il branding personalizzato e un'estetica visiva coerente, completato da una voce narrante autorevole e un invito all'azione convincente. Espandi la tua portata di marketing immobiliare utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per adattare senza problemi i tuoi contenuti di qualità professionale su diverse piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Video di Presentazione Immobiliare AI

Trasforma senza sforzo le tue foto immobiliari in tour video coinvolgenti e potenziati dall'AI per il marketing immobiliare professionale e gli annunci.

1
Step 1
Carica i tuoi Visual
Inizia caricando foto di alta qualità e dettagli essenziali della tua proprietà. La nostra piattaforma supporta vari formati di immagine, permettendoti di portare facilmente i tuoi visual nell'editor tramite la libreria multimediale.
2
Step 2
Crea la tua Narrazione
Sviluppa il tuo script di tour della proprietà, evidenziando le caratteristiche chiave e i punti di forza. Poi, seleziona dalla nostra gamma diversificata di avatar AI o genera un voiceover direttamente dal tuo script utilizzando le capacità di testo in video per narrare il tour.
3
Step 3
Brandizza e Personalizza
Migliora il tuo video con elementi di branding personalizzati come loghi e colori del marchio utilizzando i controlli di branding. Utilizza modelli e scene per aggiungere sovrapposizioni di testo, musica di sottofondo e transizioni fluide per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Genera e Condividi
Con il tuo tour completato, genera il tuo video professionale. Esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto per una visualizzazione ottimale sui tuoi canali di marketing immobiliare, inclusi i social media e gli annunci MLS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo Immobiliare

Utilizza video AI per condividere testimonianze avvincenti e percorsi di successo dei clienti, costruendo fiducia e autorità nel marketing immobiliare.

Domande Frequenti

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di presentazione immobiliare AI professionali?

HeyGen consente agli agenti immobiliari di generare facilmente video di presentazione immobiliare AI di qualità professionale direttamente da script testuali. Puoi utilizzare avatar AI realistici e branding personalizzato per produrre annunci immobiliari coinvolgenti che catturano efficacemente l'attenzione degli acquirenti.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i video immobiliari creati con HeyGen?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e elementi unici nei tuoi video immobiliari. Questo assicura che ogni video di presentazione immobiliare mantenga una qualità professionale e coerente per i tuoi sforzi di marketing immobiliare.

Come rende HeyGen facile produrre video immobiliari coinvolgenti per i social media?

HeyGen semplifica la creazione di video immobiliari dinamici per i social media convertendo i tuoi script testuali in tour video accattivanti. Sfrutta gli avatar AI, i modelli diversi e i rapporti d'aspetto ottimizzati per garantire che i tuoi video immobiliari si distinguano su qualsiasi piattaforma.

Qual è il ruolo degli avatar AI nel generatore di video AI di HeyGen per i video immobiliari?

Il generatore di video AI di HeyGen incorpora avatar AI realistici per presentare i tuoi video immobiliari con un tocco professionale e coinvolgente. Questi avatar possono consegnare i tuoi script di voiceover, completi di sottotitoli generati automaticamente, migliorando l'impatto complessivo dei tuoi video di presentazione immobiliare.

