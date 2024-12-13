Generatore di Tour Immobiliari AI: Crea Visite Virtuali Straordinarie

Crea senza sforzo straordinari tour video immobiliari a partire da foto, arricchiti con voiceover professionali generati dall'AI di HeyGen.

Crea un video dimostrativo tecnico di 1 minuto rivolto agli innovatori tecnologici nel settore immobiliare, illustrando il flusso di lavoro senza interruzioni dalla conversione "foto AI a video" all'automazione completa dell'"editing video AI". Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e orientato al processo, con dimostrazioni di interfaccia utente pulite e una voce narrante precisa e informativa. Mostra come la funzione "Testo a video da script" di HeyGen possa narrare rapidamente passaggi tecnici complessi, semplificando la creazione di spiegazioni dettagliate dei tour delle proprietà immobiliari.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 90 secondi per mettere in evidenza le funzionalità dinamiche per i responsabili del marketing immobiliare, mostrando come gli "algoritmi AI avanzati" consentano movimenti di "telecamera AI" rivoluzionari all'interno dei tour delle proprietà. Lo stile visivo dovrebbe essere cinematografico e immersivo, evidenziando panoramiche e zoom fluidi, accompagnati da una narrazione energica e professionale. Sottolinea come "Modelli e scene" in HeyGen offrano un avvio rapido per ottenere questi sofisticati effetti visivi, migliorando il valore percepito di qualsiasi proprietà.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 2 minuti rivolto agli agenti immobiliari impegnati, dimostrando come un "generatore di tour immobiliari AI" semplifichi la creazione di "tour video immobiliari" di alta qualità. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo chiaro e tutorial passo-passo con suggerimenti sullo schermo, accompagnato da una voce calma e guida. Evidenzia la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per l'accessibilità e "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire che i tour siano perfettamente formattati per varie piattaforme, risparmiando tempo prezioso agli agenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale di 45 secondi per i responsabili dei social media nel settore immobiliare, enfatizzando la facilità di creare "tour video immobiliari" condivisibili con "didascalie coinvolgenti" per il massimo impatto su tutte le piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce, vibrante e ispirante, con tagli rapidi di proprietà diverse e interfacce dei social media. Illustra come il "Supporto libreria multimediale/stock" di HeyGen migliori l'estetica delle proprietà e garantisca una presentazione professionale, aumentando il coinvolgimento degli spettatori e i contatti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Tour Immobiliari AI

Sfrutta l'AI avanzata per trasformare le foto delle proprietà in tour video accattivanti con stili cinematografici e branding personalizzato, semplificando il marketing immobiliare.

1
Step 1
Carica i Tuoi Media
Carica le foto delle tue proprietà e le planimetrie. La nostra piattaforma AI elabora istantaneamente queste immagini, trasformando i visual statici nella base per il tuo tour video dinamico.
2
Step 2
Seleziona Stili Cinematografici
Seleziona tra una varietà di stili video cinematografici per dare al tuo tour un aspetto raffinato e coinvolgente. La nostra AI genera automaticamente movimenti di telecamera dinamici e transizioni fluide, dando vita alla tua proprietà.
3
Step 3
Genera la Narrazione
Genera una narrazione professionale utilizzando il nostro strumento intuitivo di voiceover per guidare gli spettatori senza intoppi attraverso la proprietà. Migliora la comprensione con descrizioni audio chiare e concise.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo tour video in alta definizione in vari rapporti d'aspetto, pronto per la condivisione multipiattaforma. Mostra efficacemente la tua proprietà attraverso il marketing sui social media e le visite virtuali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Efficacemente le Inserzioni Immobiliari

.

Evidenzia le caratteristiche e i vantaggi delle proprietà con tour video coinvolgenti alimentati dall'AI, mostrando efficacemente le inserzioni ai potenziali acquirenti e migliorando i portafogli degli agenti.

background image

Domande Frequenti

Come automatizza HeyGen la creazione di tour video immobiliari a partire da foto?

HeyGen sfrutta algoritmi AI avanzati per la conversione da foto AI a video, trasformando immagini statiche di proprietà in tour video immobiliari dinamici. Questa automazione dell'editing video AI semplifica il processo, permettendo ai professionisti del settore immobiliare di generare tour coinvolgenti rapidamente senza sforzo manuale.

HeyGen può applicare stili video cinematografici avanzati e movimenti di telecamera AI ai tour delle proprietà?

Assolutamente. HeyGen è progettato per migliorare i tuoi tour delle proprietà con stili video cinematografici sofisticati e movimenti di telecamera AI realistici, imitando la videografia professionale. Questa capacità assicura che i tuoi tour video immobiliari catturino l'attenzione e presentino le proprietà nella migliore luce possibile.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i tour immobiliari AI creati con HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding personalizzati robusti, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il tuo logo, i colori del marchio e l'estetica specifica in ogni tour immobiliare AI. Questo assicura una rappresentazione coerente del marchio su tutti i tuoi canali di marketing e sforzi di condivisione multipiattaforma.

HeyGen garantisce video di qualità HD e didascalie coinvolgenti per tutti i tour immobiliari generati dall'AI?

Sì, HeyGen si impegna a produrre video di qualità HD per tutti i tuoi tour immobiliari AI, garantendo un'esperienza visiva professionale e nitida. Inoltre, la piattaforma supporta l'inclusione di didascalie coinvolgenti e narrazioni professionali, rendendo i tuoi tour video immobiliari accessibili e d'impatto per un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo