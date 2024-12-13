Generatore di Video Promozionali AI: Crea Promo Straordinari Velocemente

Crea video di marketing d'impatto senza sforzo. Il nostro generatore di video promozionali AI semplifica la produzione con modelli e scene facili da usare.

Un video promozionale di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori impegnati, che mostra come HeyGen semplifica la creazione di video di marketing coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con tagli rapidi di aziende diverse che prosperano, accompagnati da una voce narrante incoraggiante e professionale. Questo video enfatizzerà la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script", illustrando quanto facilmente le idee si trasformano in video promozionali AI raffinati senza una produzione estesa.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un promo di 45 secondi per professionisti del marketing e agenzie, evidenziando HeyGen come il loro strumento AI di riferimento per la creazione rapida di contenuti promozionali. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e moderna, utilizzando grafiche in movimento dinamiche e una colonna sonora contemporanea e veloce, dimostrando versatilità. Concentrati sull'utilizzo dei "Modelli e scene" estesi di HeyGen per produrre rapidamente video promozionali di alta qualità per varie campagne.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 60 secondi progettato per marchi di e-commerce che lanciano nuovi prodotti, illustrando come HeyGen eleva i loro video promozionali. Lo stile dovrebbe essere sofisticato e incentrato sul prodotto, con primi piani dei prodotti e una gamma diversificata di avatar AI che spiegano i benefici chiave, il tutto con una voce narrante chiara e coinvolgente. Questa narrazione metterà in risalto la funzione "Avatar AI" di HeyGen, mostrando come aggiungono un tocco professionale e umano ai video di prodotto.
Prompt di Esempio 3
Genera un annuncio di 30 secondi per i social media rivolto ai manager dei social media che cercano di creare video di marketing accattivanti in modo efficiente. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere alla moda e vivace, incorporando musica popolare e senza diritti d'autore e sovrapposizioni di testo animate accattivanti. Questo video dimostrerà la potenza del "Supporto libreria multimediale/stock" di HeyGen per arricchire i video promozionali con visual dinamici, rendendo la creazione di contenuti per le piattaforme social senza sforzo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Promozionali AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in video promozionali coinvolgenti per qualsiasi piattaforma, sfruttando strumenti potenziati dall'AI e un'interfaccia intuitiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia digitando il tuo script, che l'AI utilizzerà per generare contenuti video, oppure seleziona tra una varietà di modelli pre-progettati per avviare il tuo progetto.
2
Step 2
Seleziona Visual e Asset
Arricchisci il tuo video con visual adatti dalla nostra vasta libreria multimediale/supporto stock o carica i tuoi asset di brand per abbinare perfettamente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Genera una narrazione dal suono naturale per il tuo video promozionale utilizzando la nostra funzione avanzata di generazione di voiceover, assicurando una comunicazione chiara e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Personalizza il formato e il rapporto d'aspetto per diverse piattaforme prima di esportare il tuo video promozionale di alta qualità, pronto per essere condiviso immediatamente su tutti i tuoi canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti con l'AI

Trasforma le testimonianze dei clienti in potenti e coinvolgenti video AI, costruendo fiducia e credibilità per attrarre nuovi clienti in modo efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video promozionali?

Il generatore di video promozionali AI di HeyGen semplifica l'intero processo, permettendo agli utenti di creare rapidamente video promozionali accattivanti. Con un'interfaccia intuitiva e script potenziati dall'AI, puoi dare vita alla tua visione creativa senza sforzo.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per contenuti promozionali specifici del brand?

HeyGen offre strumenti di personalizzazione del brand robusti, permettendoti di aggiungere il logo del tuo brand, regolare i colori e integrare i tuoi asset multimediali. Questo assicura che i tuoi video di marketing siano perfettamente allineati con gli obiettivi di consapevolezza del tuo brand.

HeyGen può essere utilizzato per creare vari tipi di video di marketing e social media?

Assolutamente, HeyGen è un versatile creatore di video promozionali AI perfetto per generare annunci video per i social media, video di prodotto, video esplicativi e altro ancora. Adatta facilmente i tuoi contenuti per diversi canali social media con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto integrato.

HeyGen supporta funzionalità avanzate come voiceover dal suono umano e visual AI?

Sì, HeyGen migliora i tuoi video promozionali con voiceover di alta qualità dal suono umano e visual AI accattivanti. Puoi anche sfruttare gli avatar AI e le capacità di trasformazione del testo in video per arricchire ulteriormente il tuo output creativo.

