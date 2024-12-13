Generatore di Walkthrough di Prodotto AI per Demo Interattive

Crea demo di prodotto coinvolgenti senza sforzo con avatar AI e voiceover. Il nostro strumento non richiede codifica e supporta il branding personalizzato, rendendo l'adozione del prodotto senza soluzione di continuità.

Immagina un video di 45 secondi, vivace e informativo, progettato per product manager e marketer, che mostra la potenza di un generatore di walkthrough di prodotto AI. Questo video dovrebbe presentare immagini chiare che dimostrano come gli utenti possano creare demo interattive coinvolgenti senza alcun codice richiesto, arricchite da una generazione di voiceover fluida per spiegare le funzionalità chiave.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale e coinvolgente di 60 secondi rivolto ai team di vendita e ai responsabili del successo dei clienti, evidenziando come le demo interattive aumentino l'adozione del prodotto e si integrino senza sforzo con i sistemi esistenti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con testo sullo schermo che rafforza il messaggio, tutto guidato da contenuti avvincenti generati tramite testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi energico e facile da comprendere per piccoli imprenditori e imprenditori, illustrando la semplicità di utilizzare un'estensione di Chrome per registrare e costruire demo interattive potenziate dall'AI. Questo pezzo aspirazionale dovrebbe utilizzare colori vivaci e tagli rapidi, sfruttando modelli e scene pre-progettati per una creazione rapida.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 50 secondi raffinato e sofisticato rivolto a clienti aziendali e specialisti del branding, dimostrando come personalizzare e personalizzare le demo di prodotto con branding personalizzato. Il video dovrebbe impiegare transizioni fluide e presentare avatar AI professionali per trasmettere competenza e mostrare le capacità di editing raffinate del generatore.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Generatori di Walkthrough di Prodotto AI

Scopri come creare facilmente demo interattive con i generatori di walkthrough di prodotto AI utilizzando HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Base
Inizia redigendo lo script per il tuo walkthrough utilizzando la funzione testo-a-video. Questo assicura che la tua demo abbia una solida base per i voiceover AI.
2
Step 2
Seleziona Elementi Interattivi
Scegli tra modelli e scene che completano il tuo prodotto. Gli elementi interattivi guidano gli utenti senza sforzo, evidenziando le caratteristiche essenziali.
3
Step 3
Aggiungi Percorsi Ramificati
Incorpora percorsi ramificati per offrire esperienze personalizzate. Questa funzione potenziata dall'AI consente agli utenti di esplorare più aspetti del prodotto in una singola demo.
4
Step 4
Applica il Branding Personalizzato
Migliora la tua demo con controlli di branding, come loghi e colori, per allinearti con l'identità del tuo marchio e aumentare il riconoscimento degli utenti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Marketing di Prodotto Dinamici

Trasforma i walkthrough di prodotto in video di marketing accattivanti, generando rapidamente annunci ad alte prestazioni per mostrare le caratteristiche e attrarre nuovi utenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di walkthrough di prodotto AI?

HeyGen semplifica la creazione di walkthrough di prodotto AI sfruttando i voiceover AI e un'interfaccia che non richiede codifica. Puoi facilmente registrare il tuo schermo, personalizzare le tue demo interattive con branding personalizzato e creare contenuti coinvolgenti rapidamente.

HeyGen può migliorare le demo di prodotto interattive con la personalizzazione?

Sì, HeyGen ti consente di migliorare significativamente le tue demo di prodotto interattive con la personalizzazione. Puoi incorporare branding personalizzato, aggiungere voiceover AI e persino integrare percorsi ramificati per creare un'esperienza veramente personalizzata per il tuo pubblico.

Quali strumenti offre HeyGen per costruire demo interattive?

HeyGen offre strumenti robusti per costruire demo interattive, inclusi un'estensione di Chrome e un'app desktop per registrare facilmente il tuo prodotto. Puoi quindi modificare e personalizzare le tue demo con voiceover AI e controlli di branding per garantire l'adozione del prodotto.

Come possono le demo interattive di HeyGen aumentare l'adozione del prodotto?

Le demo interattive di HeyGen offrono esperienze chiare, coinvolgenti e personalizzate che aumentano significativamente l'adozione del prodotto. Consentendo agli utenti di esplorare le funzionalità al proprio ritmo con demo interattive potenziate dall'AI, HeyGen assicura una migliore comprensione e coinvolgimento.

