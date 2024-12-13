Creatore di video di prodotto AI: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Crea video esplicativi di prodotto straordinari in pochi minuti, sfruttando avatar AI realistici per catturare il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo di prodotto di 45 secondi rivolto a potenziali clienti che stanno esplorando nuove soluzioni tecnologiche. Il video dovrebbe adottare un'estetica pulita e moderna con transizioni fluide e testo informativo sullo schermo, tutto narrato da un avatar AI amichevole e professionale, mostrando come una funzione complessa del prodotto possa essere semplificata e presentata chiaramente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una serie di clip di 15 secondi per i social media mirate a manager dei social media e creatori di contenuti, enfatizzando la versatilità di generare Video di Prodotto concisi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, incorporando musica di sottofondo alla moda, con messaggi chiave rinforzati attraverso sottotitoli chiari e ottimizzati per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di lancio di prodotto sofisticato di 60 secondi su misura per i team di marketing che si preparano per un grande rilascio. Utilizza uno stile visivo raffinato, professionale e cinematografico, completo di musica drammatica e una voce fuori campo coinvolgente generata utilizzando la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen, tutto costruito in modo efficiente da un modello video pre-progettato dalla vasta libreria di modelli e scene di HeyGen.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Prodotto AI

Trasforma i tuoi concetti di prodotto in video coinvolgenti generati dall'AI con facilità, mostrando le tue offerte in modo efficace su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione o Scegli un Modello
Inizia delineando le caratteristiche e i benefici chiave del tuo prodotto, oppure seleziona tra una gamma di modelli video professionali per avviare il tuo processo di creazione. La nostra piattaforma aiuta a strutturare la tua narrazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Dai vita alla tua storia scegliendo tra diversi avatar AI per presentare il tuo prodotto. Personalizza il loro aspetto e abbinali a vari stili vocali per risuonare con il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e di Branding
Arricchisci il tuo video con immagini, video e musica pertinenti dalla nostra vasta libreria multimediale. Incorpora il logo e i colori del tuo marchio per mantenere un'identità visiva coerente e aggiungi sottotitoli dinamici per una maggiore accessibilità.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video di Prodotto
Con un clic, genera il tuo video di prodotto AI di alta qualità. Esportalo in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, pronto a catturare il tuo pubblico e stimolare l'engagement.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Testimonianze dei Clienti

Evidenzia il valore del tuo prodotto creando video di testimonianze coinvolgenti che costruiscono fiducia e dimostrano la soddisfazione dei clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di prodotto AI?

HeyGen è un avanzato creatore di video di prodotto AI che semplifica l'intero processo di produzione. Puoi trasformare copioni in video esplicativi di prodotto coinvolgenti o video dimostrativi di prodotto utilizzando avatar AI realistici e una vasta gamma di modelli video.

HeyGen consente la personalizzazione e il branding nei video di prodotto?

Sì, HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che il tuo video di lancio del prodotto o i video di testimonianza si allineino perfettamente con il tuo marchio. Puoi incorporare il tuo logo, regolare i colori e utilizzare diversi modelli video, rendendo ogni video di prodotto generato dall'AI unicamente tuo.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'accessibilità dei video di prodotto?

HeyGen migliora i tuoi video di prodotto generati dall'AI con la generazione di voce fuori campo integrata in più lingue e sottotitoli automatici, rendendo i tuoi contenuti più accessibili a livello globale. Queste funzionalità sono ideali per creare clip professionali per i social media o video dimostrativi di prodotto con un'attrattiva più ampia.

HeyGen può aiutare a generare copioni per i video di prodotto?

Assolutamente. HeyGen fornisce copioni generati automaticamente dall'AI, aiutandoti a creare narrazioni coinvolgenti per i tuoi video esplicativi di prodotto o video di lancio del prodotto. Questa capacità accelera notevolmente il processo creativo, permettendoti di concentrarti sulla trasmissione efficace del tuo messaggio principale.

