Generatore di Video di Aggiornamento Prodotto AI: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti

Trasforma i tuoi aggiornamenti di prodotto da copione a video straordinario in pochi minuti, sfruttando le capacità intelligenti di testo a video.

Crea un video di 1 minuto rivolto a Product Manager e Sviluppatori, mostrando quanto sia semplice generare un "video di aggiornamento prodotto AI" utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con testo chiaro sullo schermo che evidenzia le caratteristiche principali, accompagnato da una voce narrante informativa e sicura. Concentrati nel dimostrare la semplicità di trasformare un "copione" dettagliato in un video raffinato utilizzando le funzionalità di HeyGen "da testo a video da copione" e "generazione di voiceover" per diffondere rapidamente aggiornamenti tecnici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un "video demo prodotto" dinamico di 90 secondi rivolto a team di Marketing e professionisti delle Vendite, illustrando una nuova entusiasmante funzionalità software. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e coinvolgente, con musica di sottofondo vivace e una voce narrante energica. Utilizza gli "avatar AI" di HeyGen e "modelli e scene" per creare dimostrazioni visivamente accattivanti e incentrate sull'uomo, assicurando che il messaggio sia chiaro e conciso, rinforzato da "sottotitoli/caption" generati automaticamente per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un "video esplicativo del prodotto" di 2 minuti progettato per i dipartimenti di Sviluppo Commerciale Internazionale e Formazione, dettagliando un processo tecnico complesso. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere istruttivo e calmo, con narrazione professionale e sovrapposizioni grafiche chiare. Sfrutta la "generazione di voiceover" di HeyGen per spiegazioni precise e "sottotitoli/caption" per facilitare la comprensione multilingue, rendendo le informazioni complesse accessibili a un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video veloce di 45 secondi per Social Media Manager e Content Creator, annunciando un piccolo miglioramento del prodotto adatto per "video sui social media". Lo stile visivo deve essere vivace e di tendenza, con musica di sottofondo contemporanea e una voce narrante vivace. Sottolinea la creazione e il lancio rapidi utilizzando la "libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per i visual e il "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme, mostrando come le capacità di "video generativo AI" semplificano la produzione di contenuti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video di Aggiornamento Prodotto AI

Trasforma senza sforzo i tuoi aggiornamenti di prodotto in contenuti video coinvolgenti, semplificando la comunicazione e migliorando la comprensione del tuo pubblico.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Copione di Aggiornamento
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione di aggiornamento prodotto. La nostra piattaforma sfrutta "da testo a video da copione" per convertire istantaneamente le tue parole in una narrazione video dinamica.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visual
Rafforza il tuo messaggio scegliendo tra una gamma di "avatar AI" e modelli video pronti all'uso che si adattano perfettamente allo stile del tuo brand e al tono del tuo aggiornamento.
3
Step 3
Affina con Voce e Testo
Aggiungi un tocco professionale con la "generazione di voiceover" realistica e assicurati l'accessibilità generando automaticamente sottotitoli/caption precisi per il tuo video di aggiornamento prodotto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta che il tuo video di aggiornamento prodotto è rifinito, "esportalo" facilmente in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme, pronto per essere condiviso con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione sulle Funzionalità del Prodotto

Sviluppa video di formazione coinvolgenti potenziati dall'AI per nuove funzionalità del prodotto, migliorando la comprensione e la ritenzione degli utenti.

Domande Frequenti

Come fa HeyGen a creare video di prodotto AI da un copione?

HeyGen utilizza una tecnologia avanzata di `testo a video` per trasformare il tuo `copione` scritto in un video di prodotto AI professionale. Puoi scegliere tra vari `avatar AI` e personalizzare la presentazione con `voiceover` realistici e `sottotitoli`, rendendolo un efficiente `creatore di video di prodotto`.

HeyGen può personalizzare i video demo di prodotto con elementi di branding specifici?

Sì, HeyGen offre controlli di `branding` completi che ti permettono di integrare il tuo logo, i colori del brand e media personalizzati nei tuoi `video demo di prodotto`. Questo assicura che il tuo contenuto video generativo AI sia perfettamente allineato con l'identità visiva della tua azienda.

HeyGen supporta voiceover e sottotitoli multilingue per una portata globale?

Assolutamente. HeyGen offre un robusto supporto `multilingue`, permettendoti di generare `voiceover` e `sottotitoli` in numerose lingue. Questa capacità assicura che il tuo `video esplicativo del prodotto` possa comunicare efficacemente con un pubblico diversificato e globale.

Quali sono le capacità tecniche che rendono HeyGen un avanzato software di editing video AI?

Le capacità tecniche di HeyGen includono sofisticati `avatar AI`, conversione precisa `testo a video`, e generazione automatica di `voiceover` e `sottotitoli`. Funziona come un potente software di editing video AI, semplificando la creazione di contenuti di `video sui social media` e `video di aggiornamento prodotto` di alta qualità da un semplice `copione`.

