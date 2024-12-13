Creatore di Video di Lancio Prodotto AI: Crea Demo Straordinarie Velocemente

Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la grafica ricca per catturare il tuo pubblico e rendere ogni lancio di prodotto indimenticabile.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team di marketing delle aziende tecnologiche, realizza un video dimostrativo di prodotto di 60 secondi, elegante e informativo, progettato per evidenziare una nuova funzionalità software complessa. Il video dovrebbe utilizzare immagini cinematografiche e una generazione di voiceover autorevole, con un avatar AI che guida gli spettatori attraverso la dimostrazione, supportato ulteriormente da sottotitoli chiari per garantire che ogni dettaglio tecnico venga assorbito dal pubblico esigente.
Prompt di Esempio 2
Per scalare efficacemente la creazione di video per l'e-commerce, sviluppa un annuncio sui social media di 15 secondi, veloce e vivace, rivolto ai rivenditori online che desiderano promuovere una vendita lampo. Lo stile visivo deve essere dinamico e colorato, incorporando una varietà di risorse creative dalla vasta libreria multimediale/stock, e poi ottimizzare queste rapide iterazioni utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per un dispiegamento senza soluzione di continuità su tutte le principali piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo di prodotto rapido di 45 secondi, amichevole ma autorevole, rivolto ai fornitori di servizi B2B che cercano di comprendere una nuova soluzione SaaS. Questo video dovrebbe presentare un coinvolgente avatar AI come presentatore principale, che trasmette un messaggio chiaro e immediatamente generato tramite testo in video da script, con il vantaggio aggiunto di sottotitoli per migliorare l'accessibilità e la ritenzione delle informazioni chiave.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Lancio Prodotto AI

Trasforma senza sforzo le tue idee di prodotto in video di lancio coinvolgenti con l'AI, semplificando il tuo processo creativo dallo script all'esportazione finale.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di lancio prodotto. L'AI convertirà istantaneamente il tuo testo in scene video, sfruttando la sua capacità di testo in video da script per costruire la tua struttura video iniziale.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video con elementi visivi coinvolgenti. Seleziona da una libreria di Avatar AI per presentare il tuo prodotto, o sfoglia diversi modelli video e media stock per mostrare perfettamente le tue caratteristiche.
3
Step 3
Aggiungi Elementi del Brand
Personalizza il tuo video di lancio prodotto per allinearlo al tuo brand. Utilizza i controlli di branding (logo, colori) per incorporare il tuo logo, i colori del brand e altri elementi visivi, garantendo un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per generare il tuo video finale, pronto per impressionare il tuo pubblico su tutti i canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Prodotti Iniziali

Sfrutta l'AI per creare video coinvolgenti che mostrano testimonianze di primi utilizzatori e successi di prodotto, costruendo fiducia e credibilità per la tua nuova offerta.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di lancio video di prodotto AI?

HeyGen ti consente di creare rapidamente video di lancio di prodotto AI di alta qualità e video di prodotto AI. La nostra piattaforma ti permette di scalare la creazione di video in modo efficiente, soddisfacendo facilmente le diverse esigenze di marketing.

HeyGen può creare video demo di prodotto coinvolgenti con Avatar AI?

Sì, HeyGen eccelle nella generazione di video demo di prodotto coinvolgenti con Avatar AI realistici. Puoi sfruttare risorse creative e temi insieme a immagini cinematografiche per produrre contenuti accattivanti.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per creare video di presentazione di prodotto accattivanti?

HeyGen offre strumenti potenti come la generazione di script AI, opzioni di voiceover estese e accesso a oltre 8 milioni di risorse multimediali stock. Questo rende facile personalizzare e produrre video di presentazione di prodotto straordinari.

HeyGen è un generatore di video di prodotto AI adatto per annunci sui social media?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video di prodotto AI ideale per creare annunci sui social media di grande impatto e video esplicativi di prodotto. Ottieni output fotorealistici e animazioni originali per catturare efficacemente l'attenzione del tuo pubblico.

