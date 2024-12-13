Video prodotto senza sforzo con il creatore di video di presentazione prodotto AI

Crea video demo prodotto professionali con avatar AI realistici, catturando l'attenzione e aumentando il coinvolgimento senza produzioni costose.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Produci un video demo prodotto coinvolgente di 45 secondi rivolto a potenziali clienti aziendali, utilizzando grafiche illustrative pulite e un avatar AI professionale per spiegare funzionalità complesse, arricchito da sottotitoli/caption precisi generati all'interno di HeyGen.
Sviluppa un video esplicativo prodotto convincente di 60 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese, utilizzando filmati di stock caldi e invitanti e una voce fuori campo del Generatore Video Prodotto AI amichevole per evidenziare i benefici chiave e semplificare l'adozione, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen.
Progetta un annuncio video in stile UGC di 15 secondi per i marketer dei social media, con visuali autentiche e mobile-first e tagli rapidi da un modello video esistente di HeyGen, con una breve apparizione di un avatar AI per catturare l'attenzione per una nuova offerta.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il creatore di video di presentazione prodotto AI

Crea facilmente video di presentazione prodotto professionali in pochi minuti. Trasforma il testo in visuali coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, progettati per chiarezza e impatto.

1
Step 1
Scrivi il tuo script
Inizia creando la storia del tuo prodotto. Utilizza il generatore di testo-a-video di HeyGen per trasformare le tue parole in una narrazione visiva dinamica.
2
Step 2
Seleziona i tuoi visuali
Arricchisci il tuo messaggio scegliendo tra una varietà di modelli video o porta in vita il tuo script con avatar AI realistici.
3
Step 3
Aggiungi tocchi professionali
Rifinisci i tuoi contenuti con la generazione integrata di voiceover e sottotitoli automatici per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile a tutti.
4
Step 4
Esporta e condividi
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video prodotto di alta qualità in vari formati, pronto per catturare il tuo pubblico su tutte le piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia storie di successo del prodotto

Sviluppa video AI convincenti con testimonianze dei clienti e storie di successo per costruire fiducia e dimostrare il valore del prodotto.

Come può HeyGen aiutare a creare video prodotto coinvolgenti con AI?

HeyGen è un avanzato Generatore Video Prodotto AI che ti consente di produrre video demo prodotto di alta qualità utilizzando avatar AI realistici. Basta fornire il tuo script, e il generatore di testo-a-video di HeyGen darà vita al tuo prodotto con voiceover e visuali professionali.

Cosa rende HeyGen il miglior creatore di video di presentazione prodotto AI?

HeyGen si distingue come un leader nel settore dei creatori di video di presentazione prodotto AI semplificando l'intero processo di creazione. Utilizza l'AI per scrivere script, generare voiceover naturali e applicare modelli video, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione per video prodotto di impatto.

Posso personalizzare i miei video prodotto creati con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video prodotto, inclusi controlli di branding per loghi e colori. Puoi scegliere tra una vasta gamma di modelli video e incorporare i tuoi media per garantire che l'identità del tuo brand risplenda in ogni produzione.

Come supporta HeyGen la creazione di video esplicativi prodotto per diverse piattaforme?

HeyGen assicura che il tuo video esplicativo prodotto raggiunga un ampio pubblico fornendo sottotitoli automatici e ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto. Questo ti consente di adattare facilmente i tuoi contenuti per vari canali social media e piattaforme digitali, rendendo i tuoi video prodotto accessibili ovunque.

