Creatore di Video Esplicativi di Prodotto AI: Crea Demo Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script di prodotto in video esplicativi coinvolgenti in pochi minuti con la nostra funzione intuitiva di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un "Video Dimostrativo di Prodotto" di 60 secondi mettendo in evidenza la facilità di creare dimostrazioni professionali per startup tecnologiche e aziende di e-commerce. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva pulita e minimalista con catture schermo chiare e grafica dinamica, accompagnato da una voce fuori campo precisa. Utilizza la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen per generare automaticamente la narrazione e includi sottotitoli per l'accessibilità, assicurando che ogni caratteristica sia evidenziata efficacemente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti e agenzie, enfatizzando la velocità e la versatilità di HeyGen come "piattaforma di creazione video AI". Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, dimostrando rapidi cambi di scena e contenuti diversi tratti dal supporto della libreria multimediale/stock. Una voce autorevole narrerà, guidando gli spettatori attraverso la gamma di Template e scene disponibili che semplificano la produzione video.
Prompt di Esempio 3
Immagina una dimostrazione di "creatore di video esplicativi di prodotto AI" di 90 secondi su misura per team di marketing globali, evidenziando la capacità della piattaforma di localizzare i contenuti senza sforzo. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e internazionalmente inclusivo, con un cast diversificato di avatar HeyGen AI che parlano lingue diverse, generati tramite avanzata generazione di Voiceover. Il video mostrerà anche discretamente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, garantendo adattabilità su varie piattaforme internazionali.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Esplicativi di Prodotto AI

Crea video esplicativi di prodotto professionali e coinvolgenti senza sforzo con l'AI, trasformando le tue idee in straordinarie immagini in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Esplicativo
Inizia scrivendo il tuo script esplicativo di prodotto o utilizza l'AI per generarne uno, fornendo la narrazione principale per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una vasta collezione di avatar AI realistici per presentare efficacemente le caratteristiche e i benefici del tuo prodotto.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Sfondi
Rafforza il tuo messaggio incorporando video o immagini stock professionali, o carica i tuoi, per creare un video esplicativo dinamico.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Scarica il tuo video esplicativo di prodotto rifinito in vari formati e rapporti d'aspetto, pronto per tutte le tue piattaforme di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo del Prodotto

Evidenzia il valore del prodotto e costruisci fiducia trasformando le testimonianze dei clienti in avvincenti storie video potenziate dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video esplicativi?

HeyGen semplifica la creazione di video esplicativi coinvolgenti e video dimostrativi di prodotto sfruttando l'AI. La nostra piattaforma funge da avanzato software per video esplicativi animati, offrendo template personalizzabili e avatar AI per dare vita ai tuoi contenuti.

Cosa rende HeyGen una piattaforma intuitiva di creazione video AI?

HeyGen è progettato per essere una piattaforma intuitiva di creazione video AI, permettendo agli utenti di produrre contenuti di alta qualità senza sforzo. Con la sua funzionalità drag-and-drop e i template pronti all'uso, puoi facilmente creare video di marketing accattivanti.

Posso creare personaggi animati realistici con HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di creare video dinamici con avatar AI realistici, che fungono da presentatori virtuali. Puoi abbinare questi avatar a voiceover AI in oltre 140 lingue, rendendo i tuoi video esplicativi animati più coinvolgenti e accessibili.

Come supporta HeyGen la creazione di video di marketing?

HeyGen funziona come un creatore di video di marketing completo, permettendo alle aziende di produrre contenuti diversificati, dai video esplicativi di prodotto AI agli annunci sui social media. La nostra piattaforma include funzionalità come sottotitoli automatici, controlli di branding e accesso a una vasta libreria di video stock per perfezionare le tue creazioni.

