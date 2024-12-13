Generatore di video esplicativi di prodotto AI

Crea video esplicativi di prodotto professionali senza sforzo, arricchiti da avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video elegante di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing, mostrando il potere dei video esplicativi AI per generare contenuti coinvolgenti con visual dinamici e avatar AI diversi, enfatizzando la capacità di produrre rapidamente campagne di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di prodotto chiaro e conciso di 60 secondi rivolto agli imprenditori dell'e-commerce, adottando uno stile visivo e audio istruttivo con sottotitoli prominenti per evidenziare le caratteristiche e i benefici chiave, garantendo la massima accessibilità e comprensione per un pubblico globale.
Prompt di Esempio 3
Immagina uno spot veloce di 30 secondi per startup tecnologiche, progettato per lanciare nuove innovazioni rapidamente, utilizzando la capacità di trasformare il testo in video da script per trasformare rapidamente contenuti scritti in video esplicativi di prodotto con un'estetica innovativa e moderna.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona un generatore di video esplicativi di prodotto AI

Crea facilmente video esplicativi di prodotto coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, dallo script alla produzione finale, migliorando i tuoi sforzi di marketing.

1
Step 1
Crea il tuo script
Inizia generando il tuo script video con AI o incolla il tuo. Questo contenuto costituisce la base per il tuo video esplicativo di prodotto, sfruttando script generati automaticamente.
2
Step 2
Scegli i tuoi visual e talenti
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per presentare il tuo prodotto. Arricchisci le tue scene con modelli e media pertinenti per dare vita al tuo video esplicativo.
3
Step 3
Personalizza e perfeziona
Aggiungi voci narranti AI dinamiche, genera sottotitoli accurati e applica controlli di branding come loghi e colori per una facile personalizzazione che corrisponde all'identità del tuo prodotto.
4
Step 4
Esporta e condividi
Scarica il tuo video esplicativo di prodotto rifinito in formato MP4. Il tuo video finito è pronto per essere condiviso su tutti i tuoi canali di marketing.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo del prodotto

Crea video AI coinvolgenti che evidenziano il successo dei clienti, spiegando efficacemente il valore e l'impatto reale del tuo prodotto.

Domande Frequenti

Come fa HeyGen a rendere facile la creazione di video esplicativi di prodotto AI?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video esplicativi di prodotto AI di alta qualità trasformando il tuo script in visual dinamici con avatar AI realistici e voce narrante AI. La sua interfaccia intuitiva funge da efficiente creatore di video esplicativi per professionisti del marketing e aziende.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per il mio video esplicativo animato con HeyGen?

HeyGen ti offre un'ampia personalizzazione creativa per il tuo video esplicativo animato, offrendo una vasta selezione di avatar AI e funzionalità drag-and-drop. Puoi facilmente personalizzare le scene, integrare il branding e utilizzare una ricca libreria multimediale per ottenere l'estetica desiderata.

HeyGen può creare video esplicativi di prodotto con supporto multilingue?

Sì, HeyGen ti consente di generare video esplicativi di prodotto con voce narrante AI in oltre 140 lingue, includendo automaticamente sottotitoli sincronizzati per una portata globale. Una volta completato, puoi esportare facilmente il tuo video professionale come file MP4.

Che tipi di video esplicativi AI posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di video esplicativi AI, da presentazioni di prodotto animate a presentazioni di marketing dettagliate, tutto guidato dal tuo script e dalla scelta di avatar AI. Questa versatile piattaforma video AI soddisfa diverse esigenze di comunicazione aziendale.

