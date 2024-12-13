Generatore di Video AI: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Crea video tutorial e how-to coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici senza bisogno di telecamere o attori.

Produci un video conciso di 1 minuto che dimostri passo dopo passo come utilizzare un generatore di video AI per automatizzare la creazione di contenuti. Questo video, rivolto a professionisti tecnici, dovrebbe presentare uno stile visivo pulito e professionale con una voce narrante chiara e istruttiva, evidenziando come la funzionalità "Text-to-video from script" all'interno dello Studio Editor di HeyGen semplifichi flussi di lavoro complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta una guida perspicace di 45 secondi che spieghi i vantaggi di un generatore di video AI per i proprietari di piccole imprese. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e amichevole, accompagnato da un tono informativo generato dal generatore di voce AI, con un avatar AI coinvolgente per presentare i punti chiave e catturare l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Formula un video esplicativo completo di 2 minuti per educatori globali su come sfruttare un generatore di testo in video per creare moduli di e-learning coinvolgenti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo semplice ed educativo con un tono audio calmo e chiaro, utilizzando in modo cruciale i "Sottotitoli/caption" di HeyGen per il supporto multilingue per raggiungere un pubblico internazionale diversificato.
Prompt di Esempio 3
Costruisci una presentazione di prodotto coinvolgente di 30 secondi per i creatori di contenuti sui social media, presentando un avatar AI innovativo generato con controllo creativo per presentare un nuovo strumento digitale. Lo stile visivo deve essere dinamico e vivace, completato da musica di sottofondo vivace e una "Generazione di voce narrante" persuasiva che cattura l'entusiasmo del pubblico.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali con avatar AI e strumenti di editing intelligenti, dando vita ai tuoi processi in pochi minuti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia incollando il tuo script di processo nel nostro editor di testo in video, generando istantaneamente scene. In alternativa, avvia il tuo progetto selezionando uno dei nostri modelli video progettati da esperti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Dai vita ai tuoi contenuti selezionando tra una vasta gamma di avatar AI. Personalizza il loro aspetto e la voce con una perfetta sincronizzazione labiale per narrare chiaramente i passaggi del tuo processo.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e di Branding
Migliora il tuo video con media stock pertinenti dalla nostra libreria completa. Applica i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori del marchio, per garantire un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta soddisfatto del tuo video di processo, esportalo in vari formati di proporzioni. Il tuo video di alta qualità è quindi pronto per essere condiviso su diverse piattaforme, coinvolgendo efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produzione di Annunci Semplificata

.

Produci rapidamente video di marketing e annunci ad alto impatto, migliorando le prestazioni delle campagne e i tassi di conversione con l'AI.

background image

Domande Frequenti

Come trasforma HeyGen il testo in video professionali?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare script di testo semplici in video dinamici utilizzando il suo potente generatore di testo in video. Basta inserire il contenuto desiderato e il generatore di video AI di HeyGen lo porta in vita con avatar, voci e scene, rendendolo un efficiente creatore di video AI.

HeyGen può generare avatar AI realistici per i miei contenuti?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di avatar AI leader nel settore, offrendo una vasta gamma di avatar AI realistici. Questi presentatori digitali personalizzabili possono sincronizzare perfettamente le labbra con il tuo script, aggiungendo un tocco umano ai tuoi progetti di generazione video AI.

Quali strumenti di editing video sono disponibili in HeyGen?

HeyGen fornisce un Editor Studio completo con una suite di strumenti di editing video intuitivi per perfezionare le tue creazioni. Puoi personalizzare le scene, integrare controlli di branding e utilizzare una ricca libreria multimediale per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con la tua visione.

HeyGen supporta più lingue e sottotitoli automatici?

Sì, HeyGen offre un robusto supporto multilingue, permettendoti di creare contenuti coinvolgenti per un pubblico globale. Inoltre, la sua funzione di Sottotitoli Automatici genera automaticamente sottotitoli accurati, migliorando l'accessibilità e la portata dei tuoi progetti video AI.

