Strumento video AI presenter: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Trasforma senza sforzo il tuo testo in contenuti video coinvolgenti utilizzando la potente funzionalità Text-to-video from script, risparmiando tempo e risorse.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 60 secondi rivolto a educatori e creatori di corsi online, adottando uno stile visivo illustrativo e coinvolgente abbinato a una voce narrante chiara e calma, per mostrare la potenza degli "AI avatars" di HeyGen nella generazione di video formativi di alta qualità e nell'affermare una forte presenza come generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video promozionale di 30 secondi rivolto ai marketer dei social media, utilizzando uno stile visivo veloce e d'impatto e un audio energico con musica vivace, evidenziando come i "Templates & scenes" di HeyGen accelerino la produzione di video esplicativi di prodotto efficaci, rendendo la creazione di video AI accessibile e rapida.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di comunicazione aziendale di 90 secondi per i dipartimenti HR, presentando uno stile visivo professionale, elegante e informativo accompagnato da una voce narrante rassicurante e chiara, illustrando l'efficienza della "Voiceover generation" di HeyGen per creare video di onboarding coerenti che includano diverse voci narranti.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento Video AI Presenter

Crea video coinvolgenti con avatar AI e voci realistiche, trasformando il tuo testo in presentazioni professionali con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script. Il nostro generatore di video AI convertirà senza problemi le tue parole in una presentazione dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando tra una vasta gamma di avatar AI realistici che presenteranno il tuo contenuto con espressioni naturali.
3
Step 3
Genera Voiceover
Genera voiceover professionali dal tuo script in oltre 140 lingue, aggiungendo un elemento uditivo dinamico e coinvolgente alla tua presentazione.
4
Step 4
Esporta e Integra
Esporta il tuo video di alta qualità in vari formati, pronto per un'integrazione LMS senza problemi per una distribuzione efficiente dei tuoi contenuti formativi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Scala i Contenuti Educativi a Livello Globale

Sviluppa e distribuisci corsi e materiali educativi coinvolgenti in modo efficiente, raggiungendo un pubblico globale con la generazione di video AI in più lingue.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen rivoluziona la creazione di video AI trasformando i tuoi script di testo in video coinvolgenti con presentatori AI realistici. Questa capacità di trasformare il testo in video rende la generazione di contenuti veloce ed efficiente, semplificando il tuo flusso di lavoro.

Posso personalizzare gli avatar AI per i contenuti di marketing del mio brand?

Assolutamente, HeyGen ti permette di scegliere tra una vasta gamma di avatar AI, che possono essere ulteriormente personalizzati per allinearsi perfettamente con l'immagine e il messaggio del tuo brand per diverse esigenze di contenuti di marketing. Questo assicura che i tuoi video siano unici e in linea con il brand.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per migliorare i contenuti video?

HeyGen offre funzionalità creative avanzate tra cui voiceover professionali e supporto per oltre 140 lingue, permettendoti di produrre contenuti video versatili e globalmente risonanti. Puoi anche utilizzare modelli predefiniti per una produzione video rapida e d'impatto.

Come può essere utilizzato HeyGen per produrre video esplicativi di prodotto o di onboarding?

HeyGen è un generatore di video AI ideale per creare rapidamente video esplicativi di prodotto coinvolgenti e video di onboarding efficaci. La sua interfaccia user-friendly e le sue capacità robuste ti permettono di fornire spiegazioni visive chiare e coinvolgenti senza complessi montaggi video.

