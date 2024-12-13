Crea Video Coinvolgenti con il Nostro Creatore di Video con Presentatore AI

Realizza video di marketing accattivanti e contenuti formativi con avatar AI realistici che danno vita al tuo script.

Immagina un video promozionale di 30 secondi, vivace e su misura per i proprietari di piccole imprese e i team di marketing, che mostri quanto sia facile produrre contenuti coinvolgenti. Visivamente, dovrebbe essere pulito e professionale con una voce fuori campo amichevole ed entusiasta, evidenziando la potenza di HeyGen come "creatore di video con presentatore AI" e dimostrando specificamente la facilità di integrazione di diversi "avatar AI" per rappresentare il loro marchio.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo dinamico di 45 secondi rivolto agli influencer dei social media e agli educatori online. Questo video dovrebbe adottare un tono chiaro ed educativo con un'estetica moderna e pulita, illustrando quanto rapidamente un "generatore di video AI" possa trasformare idee grezze in "presentazioni video potenziate dall'AI" semplicemente sfruttando la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per produrre contenuti raffinati dai loro materiali scritti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di comunicazione aziendale elegante di 60 secondi per comunicatori aziendali e responsabili di marchio che apprezzano la coerenza del messaggio. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e sofisticato, enfatizzando la coerenza del marchio con una voce chiara e autorevole. Questo prompt si concentra sulla dimostrazione dell'innovativo "generatore di avatar AI" di HeyGen e su come le sue robuste capacità di "generazione di voiceover" consentano la creazione di "video di marca" altamente personalizzati che risuonano potentemente con il pubblico.
Prompt di Esempio 3
Produci un video ispiratore e veloce di 30 secondi con musica di sottofondo energica, progettato per professionisti impegnati e aspiranti imprenditori. Questo video dovrebbe dimostrare rapidamente come avviare un progetto utilizzando vari "modelli di video" e poi affinare rapidamente i contenuti con l'assistenza di un "generatore di script AI", mostrando l'ampia libreria di "modelli e scene" di HeyGen come scorciatoia per la produzione di video professionali.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video con Presentatore AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in presentazioni video professionali e coinvolgenti con l'AI, risparmiando tempo e risorse.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia inserendo il tuo script o testo. La nostra piattaforma sfrutta le capacità di testo a video da script, permettendoti di gettare rapidamente le basi per la tua presentazione.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli perfettamente al tuo messaggio e al tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Affina la tua presentazione con sfondi personalizzati, musica e media dalla nostra libreria. Applica il logo e i colori della tua azienda utilizzando potenti controlli di branding (logo, colori) per garantire un aspetto coerente con il marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta completato il tuo video, utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme. Genera il tuo video di alta qualità e condividilo con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione

Migliora i programmi di formazione con presentatori AI per migliorare significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze su vari argomenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo di generazione creativa di video?

HeyGen consente agli utenti di creare contenuti video coinvolgenti senza sforzo sfruttando il suo avanzato generatore di video AI. Puoi trasformare il testo in presentazioni video dinamiche potenziate dall'AI con avatar AI realistici e vari modelli di video, semplificando notevolmente il tuo processo di generazione creativa di video.

Posso produrre video di marca utilizzando il creatore di video con presentatore AI di HeyGen?

Assolutamente, il creatore di video con presentatore AI di HeyGen ti permette di produrre facilmente video di marca di alta qualità. Puoi incorporare il logo della tua azienda, i colori e altri elementi del marchio per mantenere un messaggio coerente in tutte le tue comunicazioni video.

Quali tipi di avatar AI offre HeyGen per le presentazioni video potenziate dall'AI?

HeyGen offre una vasta selezione di avatar AI realistici che possono essere personalizzati per le tue presentazioni video potenziate dall'AI. Da diverse apparenze a vari stili di parlato, questi avatar AI danno vita ai tuoi script con espressioni e movimenti naturali.

HeyGen supporta la trasformazione del testo in video per diverse esigenze di contenuto?

Sì, HeyGen eccelle nella trasformazione del testo in video, rendendo semplice la conversione dei tuoi script in contenuti video professionali. Che tu abbia bisogno di video di marketing accattivanti o video formativi informativi, la piattaforma di HeyGen e il generatore di script AI possono creare rapidamente narrazioni coinvolgenti.

