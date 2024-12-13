Generatore di Video con Presentatore AI: Crea Video Straordinari

Crea contenuti di marketing coinvolgenti e video di formazione con avatar AI realistici, risparmiando tempo e risorse.

Genera un video istruttivo conciso di 90 secondi rivolto a sviluppatori e responsabili di prodotto tecnico, dimostrando una nuova integrazione API. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con registrazioni dello schermo affiancate da un avatar AI (utilizzando la capacità degli avatar AI di HeyGen) che spiega chiaramente i passaggi complessi con una voce fuori campo sicura e sincronizzata, evitando qualsiasi gergo dove termini più semplici sono sufficienti per mantenere la chiarezza.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione sulla conformità di 2 minuti per i nuovi dipendenti, concentrandoti sugli aggiornamenti delle politiche aziendali. Questo video dovrebbe utilizzare i diversi Template e scene di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro e coinvolgente, combinando testo professionale sullo schermo con una voce fuori campo AI calda e incoraggiante. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e aziendale, garantendo che i punti chiave della conformità siano evidenziati in modo efficace.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di prodotto sofisticato di 1 minuto rivolto agli utenti di software aziendali e ai decisori IT, mostrando una nuova funzionalità di un generatore di video con presentatore AI. L'approccio visivo dovrebbe essere moderno e raffinato, integrando dimostrazioni software dal vivo con sovrapposizioni grafiche. Una voce fuori campo AI articolata, generata direttamente da un copione dettagliato utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video, guiderà gli spettatori attraverso i benefici e le funzionalità della caratteristica.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione interna vivace e informativo di 45 secondi per tutti i dipendenti, annunciando un prossimo lancio tecnologico e dimostrando come un generatore di video AI possa semplificare la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, incorporando grafica in movimento e sovrapposizioni di testo chiare, accompagnato da una voce AI positiva e incoraggiante generata utilizzando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen. Questo video mira a informare rapidamente e a creare entusiasmo intorno ai nuovi strumenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video con Presentatore AI

Trasforma senza sforzo il tuo testo in contenuti video coinvolgenti con presentatori AI, scene dinamiche e voiceover professionali per catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di **avatar AI** per rappresentare il tuo messaggio. Inserisci semplicemente il tuo copione per iniziare, preparando i tuoi contenuti per la sintesi.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Scene
Arricchisci la narrazione del tuo video selezionando tra una varietà di **template** e aggiungendo media rilevanti dalla libreria integrata o dai tuoi caricamenti.
3
Step 3
Genera Voiceover e Affina
La nostra piattaforma genera automaticamente **voiceover AI** coinvolgenti per il tuo copione, garantendo una perfetta sincronizzazione e dando vita al tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video AI
Finalizza ed **esporta** il tuo video AI di alta qualità nel formato e nel rapporto d'aspetto preferiti, pronto per la distribuzione su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

Produci video accattivanti per i social media in modo efficiente con presentatori AI per far crescere la tua presenza online.

Domande Frequenti

Come semplifica la creazione di contenuti il generatore di video AI di HeyGen?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e suggerimenti testuali per trasformare senza sforzo i copioni in video professionali. Questa potente piattaforma di generazione di video AI semplifica notevolmente il tuo flusso di lavoro di produzione video e migliora l'efficienza.

HeyGen può gestire traduzioni video multilingue e clonazione vocale per una portata globale?

Sì, HeyGen offre capacità tecniche robuste per traduzioni video in oltre 140 lingue, complete di audio sincronizzato e clonazione vocale realistica. Questo assicura che i tuoi contenuti siano perfettamente localizzati per un pubblico globale e diversificato.

Quali strumenti di editing avanzati offre HeyGen per personalizzare i contenuti video generati dall'AI?

HeyGen fornisce un set completo di strumenti di editing all'interno della sua interfaccia intuitiva, permettendoti di perfezionare il tuo video generato dall'AI. Puoi facilmente modificare le scene, aggiungere branding personalizzato e perfezionare ogni dettaglio per un prodotto finale raffinato.

I presentatori AI di HeyGen sono adatti per produrre video di formazione di alta qualità?

Assolutamente. I presentatori AI realistici di HeyGen sono ideali per creare video di formazione coinvolgenti, spiegazioni di prodotti e contenuti di marketing. La piattaforma offre un output di livello professionale, garantendo una comunicazione chiara e d'impatto per tutte le tue esigenze.

