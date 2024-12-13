Creatore di Video AI PPC per Annunci ad Alto Tasso di Conversione

Trasforma i tuoi script in annunci video ad alto impatto istantaneamente, riducendo i costi di produzione e aumentando le conversioni con capacità di testo-a-video senza soluzione di continuità.

Immagina un video di 30 secondi per piccoli imprenditori, che dimostri come un creatore di video AI PPC semplifichi la produzione di annunci. Visivamente, dovrebbe essere veloce con tagli rapidi tra diversi stili di annunci, accompagnato da una voce narrante energica e amichevole. L'attenzione è sulla trasformazione facile del testo in video da script, generando varianti video multiple senza sforzo e sfruttando la generazione di Voiceover per creare annunci video AI coinvolgenti che stimolino l'interazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di 45 secondi visivamente raffinato rivolto ai marchi di e-commerce, illustrando il potere dell'AI nel produrre video di prodotto straordinari. Il video dovrebbe presentare un'estetica moderna, utilizzando una libreria multimediale di alta qualità/supporto stock per mostrare i dettagli del prodotto, narrato da un avatar AI coinvolgente. Sottolineerà come gli avatar AI diano vita ai prodotti, con ridimensionamento e esportazione senza soluzione di continuità per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video social di 15 secondi incisivo, progettato per creatori di contenuti e manager dei social media, mostrando la rapida creazione di Video AI UGC. Lo stile visivo dovrebbe essere autentico e vivace, imitando le tendenze popolari con sottotitoli/caption dinamici sullo schermo e musica di sottofondo vivace, utilizzando diversi Template e scene per produrre video social brevi e coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 60 secondi rivolto a marketer di performance e agenzie pubblicitarie, dettagliando l'efficienza di un generatore di video AI per creare creativi pubblicitari diversificati. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e orientata al flusso di lavoro, supportata da una voce narrante sicura e autorevole, evidenziando quanto facilmente gli utenti possano sfruttare Template e scene e generare numerose varianti video da un singolo testo-a-video da script per ottimizzare le campagne PPC.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video AI PPC

Sfrutta l'AI per generare senza sforzo annunci video ad alto tasso di conversione, semplifica la tua produzione creativa e scala le tue campagne per risultati migliorati.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Pubblicitario
Inizia inserendo il tuo testo pubblicitario o generando uno script con l'AI. Il nostro creatore di video AI PPC utilizza quindi la tecnologia testo-a-video per trasformare il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, pronti per le tue campagne.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o prodotto. Scegli template accattivanti per stabilire lo stile visivo dei tuoi annunci video AI.
3
Step 3
Migliora con Branding e Voce
Applica il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per garantire la coerenza. Affina ulteriormente il tuo video aggiungendo voiceover generati dall'AI e sottotitoli automatici.
4
Step 4
Ottimizza ed Esporta il Tuo Video
Regola le dimensioni del tuo video utilizzando il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. I tuoi video social ottimizzati sono ora pronti per essere distribuiti e coinvolgere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Annunci di Successo del Cliente Generati dall'AI

.

Trasforma senza sforzo le testimonianze dei clienti in video AI UGC coinvolgenti, costruendo fiducia e aumentando le conversioni per i tuoi prodotti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video AI coinvolgenti?

Il potente generatore di video AI di HeyGen consente agli utenti di produrre facilmente annunci video AI di alta qualità. Utilizza le capacità di testo-a-video e avatar AI realistici per creare varianti video diversificate, assicurando che i tuoi creativi pubblicitari risuonino sempre con il tuo pubblico di riferimento.

HeyGen può garantire la coerenza del marchio in tutti i miei contenuti video?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri personalizzati nei tuoi creativi video. Sfrutta i nostri ampi template e scene per mantenere un aspetto coerente per tutte le tue visuali di prodotto e creativi social.

Quali strumenti offre HeyGen per generare video AI UGC dinamici?

HeyGen ti consente di produrre video AI UGC autentici, perfetti per video sui social media e campagne di performance. La nostra piattaforma include una vasta gamma di template video e funzionalità di editing AI per aiutarti a riproporre contenuti e creare creativi in stile user-generated coinvolgenti rapidamente.

Quali funzionalità offre HeyGen per ottimizzare i flussi di lavoro di produzione video?

HeyGen semplifica i tuoi flussi di lavoro di produzione video offrendo una conversione testo-a-video efficiente e generazione automatica di voiceover. Con funzionalità come sottotitoli/caption multilingue e ridimensionamento dell'aspetto per varie piattaforme, puoi ridurre significativamente i costi di produzione e accelerare la consegna dei contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo