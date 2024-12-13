Generatore di Video Potenziato dall'AI: Crea Video Straordinari Velocemente

Trasforma le tue idee in video professionali per marketing e social media utilizzando potenti capacità di testo-a-video da script.

Progetta un video di 1 minuto per formatori tecnici, mostrando i passaggi intricati dell'uso di un editor video AI per ottimizzare i flussi di lavoro dei creatori. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e dimostrativo, con interazioni software sullo schermo, accompagnate da una voce fuori campo precisa generata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen. L'audio dovrebbe essere pulito e istruttivo, garantendo che ogni passaggio sia facilmente comprensibile.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo coinvolgente di 90 secondi rivolto ai product manager, illustrando l'integrazione senza soluzione di continuità di avatar AI realistici nelle dimostrazioni tecniche. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e informativo con transizioni dinamiche, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per un presentatore e la generazione di voce fuori campo chiara per spiegare le caratteristiche complesse. L'audio dovrebbe essere coinvolgente e professionale, completando i visual senza sovrastarli.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial completo di 2 minuti per formatori aziendali interni, dettagliando come trasformare documentazione tecnica complessa in spiegazioni di prodotto coinvolgenti. L'estetica visiva dovrebbe essere istruttiva e dettagliata, incorporando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare i concetti, insieme a sottotitoli/caption sincronizzati per migliorare la comprensione. L'audio dovrebbe essere calmo, chiaro e facile da seguire, rendendo accessibili i soggetti tecnici.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale di impatto di 45 secondi rivolto a aziende tecnologiche globali e team di localizzazione, dimostrando come le voci AI realistiche possano superare le barriere linguistiche. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e innovativo, mostrando un avatar AI che utilizza la generazione di voce fuori campo di HeyGen per parlare in diverse lingue. L'audio dovrebbe essere nitido e di alta fedeltà, evidenziando le capacità avanzate per una consegna naturale e autentica in vari contesti linguistici.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Potenziato dall'AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali in pochi minuti, sfruttando l'AI avanzata per ottimizzare il tuo processo creativo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo testo o script per generare istantaneamente la base per il tuo video. La nostra funzione di testo-a-video preparerà il tuo contenuto per la conversione.
2
Step 2
Seleziona un Avatar
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il volto del tuo messaggio, garantendo una presentazione professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Applica Elementi del Brand
Incorpora il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati utilizzando i controlli di branding per creare video di marketing coerenti e professionali.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione ed esportala nel rapporto d'aspetto desiderato, pronta per essere condivisa su diverse piattaforme e migliorare i tuoi flussi di lavoro creativi senza intoppi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI dinamici e persuasivi, costruendo efficacemente fiducia e dimostrando valore.

background image

Domande Frequenti

Come garantisce HeyGen voci AI realistiche e avatar AI realistici nei video generati?

HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di generazione di avatar AI e una sofisticata generazione di voce fuori campo per produrre avatar AI altamente realistici con un parlato naturale. Questo impegno garantisce che i tuoi video siano professionali, coinvolgenti e trasmettano efficacemente il tuo messaggio.

HeyGen può integrarsi nei flussi di lavoro dei creatori esistenti per un editing video AI efficiente?

Sì, HeyGen è progettato per adattarsi perfettamente ai flussi di lavoro dei creatori fornendo strumenti intuitivi di editor video AI. Offre funzionalità come una libreria multimediale completa, ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione facili per ottimizzare il tuo processo di produzione video.

Quali capacità offre HeyGen per trasformare il testo in contenuti video?

HeyGen fornisce funzionalità robuste di testo-a-video, permettendo agli utenti di generare facilmente video direttamente dai loro script. Questo include la generazione automatica di voce fuori campo, la creazione di sottotitoli e l'accesso a una vasta gamma di modelli video per dare rapidamente vita alle tue idee testuali.

Come possono le aziende personalizzare i loro video di marketing utilizzando HeyGen?

HeyGen consente alle aziende di creare video di marketing distintivi attraverso ampie opzioni di personalizzazione. Gli utenti possono applicare controlli di branding per loghi e colori, selezionare tra vari modelli video e produrre efficacemente spiegazioni di prodotto coinvolgenti che si allineano con la loro identità di marca unica.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo