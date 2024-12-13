Piattaforma Video Educativa AI per Lezioni Coinvolgenti

Genera facilmente video eLearning coinvolgenti dai tuoi script utilizzando la creazione di testo-a-video potenziata dall'AI.

365/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 45 secondi progettato per formatori aziendali e professionisti delle risorse umane, dimostrando un rapido onboarding dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito con una voce narrante diretta e autorevole, enfatizzando i modelli e le scene efficienti di HeyGen e la generazione precisa della voce narrante per video di formazione d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a istruttori di lingue e creatori di corsi e-learning internazionali, illustrando il potere dell'educazione multilingue. Utilizza visuali dinamiche della mappa del mondo e una voce narrante sofisticata e adattiva, mostrando quanto sia facile aggiungere sottotitoli/didascalie e sfruttare gli avatar AI per un'esperienza di creazione video testo-a-video veramente globale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial di 60 secondi rivolto a piccoli imprenditori ed esperti del settore che hanno bisogno di creare contenuti istruttivi rapidamente. Questo video richiede un design moderno e minimalista e una voce amichevole e accessibile, sottolineando la comodità della libreria multimediale integrata/supporto stock e la semplicità di trasformare uno script in un video educativo AI con testo-a-video da script.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona una Piattaforma Video Educativa AI

Trasforma il tuo curriculum in video educativi coinvolgenti e professionali con la nostra piattaforma AI intuitiva, progettata per creatori di tutti i livelli.

1
Step 1
Incolla il Tuo Contenuto
Incolla il tuo script educativo o testo nella piattaforma. La nostra creazione di testo-a-video potenziata dall'AI lo analizza istantaneamente, gettando le basi per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI, inclusi avatar di insegnanti professionisti, per rappresentare il tuo contenuto, garantendo una presentazione coerente e coinvolgente per il tuo pubblico.
3
Step 3
Applica Visuali e Branding
Utilizza i nostri modelli video per progettare scene accattivanti. Applica i colori del tuo marchio, il logo e arricchisci il tuo video educativo con media pertinenti dalla libreria.
4
Step 4
Genera e Condividi
Con un solo clic, genera il tuo video educativo di alta qualità. La nostra rapida generazione di video ti consente di esportarlo in vari formati per una distribuzione senza soluzione di continuità al tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica l'Educazione Sanitaria

.

Traduci informazioni mediche complesse in video educativi chiari e accessibili, migliorando significativamente la formazione e la comprensione sanitaria.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video educativi convertendo il testo direttamente in video educativi coinvolgenti potenziati dall'AI. Con la sua interfaccia intuitiva e un'ampia gamma di modelli video, HeyGen consente una facile progettazione e generazione di video, eliminando i passaggi di produzione complessi.

Che tipo di avatar AI sono disponibili per i contenuti educativi su HeyGen?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar di insegnanti professionisti per rappresentare il tuo marchio e fornire video educativi in modo efficace. Questi avatar AI danno vita alle tue lezioni, garantendo una presenza coerente e coinvolgente per la tua piattaforma video educativa AI.

HeyGen supporta funzionalità multilingue per i video eLearning?

Sì, HeyGen supporta l'educazione multilingue offrendo robuste capacità di generazione di voce narrante e sottotitoli per i tuoi video eLearning. Questo ti consente di produrre facilmente video di formazione accessibili a un pubblico globale, rendendo i tuoi contenuti veramente inclusivi.

Posso generare rapidamente video educativi AI usando HeyGen?

HeyGen è progettato per una rapida generazione di video, permettendoti di creare video educativi AI di alta qualità in modo efficiente dai tuoi script di testo. Questo generatore di video AI riduce significativamente i tempi di produzione, consentendo un rapido rilascio dei tuoi materiali didattici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo