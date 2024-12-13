Generatore di Video Pitch AI: Crea Pitch Coinvolgenti Velocemente

Trasforma senza sforzo il tuo script di pitch in un video raffinato con la nostra funzionalità di testo-a-video, ideale per pitch aziendali avvincenti.

Crea un video esplicativo di 1 minuto rivolto a fondatori tecnici e sviluppatori in startup, spiegando come un generatore di video pitch AI ottimizza il loro flusso di lavoro. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e funzionale, combinando dimostrazioni registrate sullo schermo con una narrazione professionale di avatar AI. Evidenzia la conversione senza soluzione di continuità da script a video utilizzando la funzionalità di testo-a-video, sottolineando la sua efficienza tecnica.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a piccoli imprenditori e professionisti delle vendite, mostrando la rapida creazione di pitch aziendali d'impatto. Utilizza uno stile visivo vivace con tagli rapidi e immagini coinvolgenti dalla libreria multimediale/supporto stock, supportato da una voce AI entusiasta. Illustra come i modelli video prontamente disponibili consentano una rapida personalizzazione e un output professionale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 90 secondi per responsabili marketing e creatori di contenuti, concentrandoti sul miglioramento dell'accessibilità e della portata globale per i video pitch. Lo stile visivo dovrebbe essere illustrativo, dimostrando l'efficacia della funzionalità di generazione automatica di sottotitoli in diverse lingue, abbinata a una generazione di voiceover chiara e articolata. L'audio dovrebbe mantenere un tono professionale e rassicurante.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dettagliato di 2 minuti per editor video e marketer tecnici, dimostrando le capacità avanzate di un generatore di video AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere preciso e istruttivo, utilizzando annotazioni sullo schermo e una voce AI altamente accurata per spiegare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. Illustra chiaramente la flessibilità tecnica per diversi output multimediali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pitch AI

Trasforma il tuo pitch deck in un video coinvolgente con un generatore di video pitch AI, ottimizzando la creazione e migliorando il coinvolgimento per catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script preparato nell'editor di testo-a-video. La nostra piattaforma converte istantaneamente il tuo contenuto scritto in una narrazione video, formando la base del tuo pitch.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI realistici per essere il presentatore del tuo pitch. Abbina l'avatar scelto con una voce AI che meglio si adatta al tono del tuo brand per una consegna autentica.
3
Step 3
Aggiungi Immagini Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video incorporando immagini coinvolgenti dalla nostra libreria multimediale. Aggiungi facilmente branding personalizzato, musica di sottofondo e sottotitoli generati automaticamente per creare un pitch professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Pitch
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video pitch di alta qualità nel rapporto d'aspetto desiderato. Condividi il tuo pitch generato dall'AI con investitori o clienti per lasciare un'impressione duratura.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo nei Pitch

Arricchisci i tuoi pitch aziendali integrando video coinvolgenti alimentati dall'AI di testimonianze dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando l'impatto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pitch AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video pitch AI che trasforma il tuo script in immagini coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia vocale AI. Questo strumento di testo-a-video ottimizza l'intero processo di produzione per startup e pitch aziendali, garantendo risultati professionali in modo efficiente.

HeyGen può aiutarmi a personalizzare i miei video pitch per adattarli al mio brand?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, inclusi loghi e colori personalizzati, garantendo che i tuoi video pitch mantengano un'identità di brand coerente. Puoi anche utilizzare i nostri ampi modelli video e la libreria multimediale per personalizzare ulteriormente i tuoi contenuti in modo efficace.

Quali caratteristiche tecniche rendono HeyGen un generatore di video AI efficiente?

HeyGen offre un editor in tempo reale robusto e un generatore automatico di sottotitoli per migliorare la tua esperienza con il generatore di video AI. La sua capacità di testo-a-video, combinata con varie opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, assicura che i tuoi contenuti siano tecnicamente pronti per qualsiasi piattaforma.

Quanto velocemente posso produrre video pitch di alta qualità con HeyGen?

Con HeyGen, puoi trasformare rapidamente le tue idee di pitch deck in video pitch raffinati in minuti, non ore. La nostra piattaforma intuitiva sfrutta la potente tecnologia di creazione video AI e modelli video pronti all'uso per una creazione di contenuti rapida e di alta qualità.

