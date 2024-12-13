Generatore di Video di Onboarding AI: Formazione dei Dipendenti Rapida e Coinvolgente

Coinvolgi i nuovi assunti con una formazione dinamica e personalizzata. Sfrutta avatar AI realistici per creare video di onboarding accattivanti che lasciano il segno.

Progetta un video di onboarding AI di 30 secondi per i nuovi assunti in una startup tecnologica, mostrando uno stile visivo moderno, pulito e vivace con una voce narrante professionale. Il video dovrebbe introdurre rapidamente la cultura aziendale e gli strumenti chiave, utilizzando efficacemente i modelli e le scene estese di HeyGen per semplificare la creazione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi che spieghi una nuova funzionalità software ai proprietari di piccole imprese, con una presentazione coinvolgente, chiara e autorevole di un avatar AI. Questo prompt del generatore di video AI enfatizza la potenza delle capacità di testo-a-video da script per creare un messaggio preciso e d'impatto senza bisogno di tempo davanti alla telecamera.
Prompt di Esempio 2
Crea un video informativo di 60 secondi per l'onboarding rivolto ai professionisti delle risorse umane, educando i dipendenti esistenti sulle politiche aziendali aggiornate, adottando uno stile visivo rassicurante e professionale, completato da una voce narrante simile a quella umana. Sfrutta la generazione avanzata di voiceover di HeyGen per articolare chiaramente informazioni complesse, garantendo un'esperienza di formazione completa.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un rapido teaser promozionale di 15 secondi per i team di marketing che lanciano una nuova campagna di prodotto, richiedendo uno stile veloce, visivamente ricco ed emozionante con musica di sottofondo energica. Integra diversi elementi visivi dalla libreria multimediale/supporto stock per creare un'anteprima ad alto impatto utilizzando il generatore di video AI.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video di Onboarding AI

Crea video di onboarding coinvolgenti con l'AI in modo efficiente. Trasforma il testo in esperienze di formazione professionali e personalizzate utilizzando strumenti AI avanzati e modelli personalizzabili.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di onboarding. Sfrutta gli script generati automaticamente dall'AI per una creazione di contenuti rapida, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e conciso.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per essere il presentatore nel tuo video. Queste teste parlanti realistiche aumentano il coinvolgimento e trasmettono il tuo messaggio in modo professionale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e di Branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi dalla libreria multimediale e applica controlli di branding come loghi e colori. Genera voiceover dal suono naturale direttamente dal tuo script.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Finalizza il tuo video con strumenti di editing precisi e poi esportalo nel formato desiderato. Condividi il tuo video di onboarding AI di alta qualità con i tuoi nuovi membri del team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplificare Spiegazioni Complesse

.

Semplifica concetti e procedure intricate con spiegazioni video chiare generate dall'AI per un apprendimento e una comprensione migliorati.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per progetti creativi?

HeyGen funziona come un generatore di video AI intuitivo, trasformando i tuoi script creativi in video rifiniti senza sforzo. Sfrutta l'avanzato testo-a-video AI per animare i personaggi e produrre contenuti coinvolgenti a partire da un semplice input testuale, semplificando il tuo flusso di lavoro di produzione.

HeyGen può aiutarmi a sviluppare video di onboarding accattivanti e spiegazioni di prodotto?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aiutarti a creare vari contenuti creativi, inclusi video di onboarding efficaci e spiegazioni di prodotto dinamiche. La piattaforma offre modelli versatili e avatar AI per garantire che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e coinvolgente.

Quali risorse creative e funzionalità offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen fornisce un supporto robusto per diverse risorse creative, inclusi voiceover di alta qualità, modelli progettati professionalmente e teste parlanti personalizzate. Queste funzionalità ti permettono di creare esperienze di formazione uniche e presentazioni di vendita accattivanti con facilità.

HeyGen supporta l'uso di avatar AI per presentazioni video uniche?

Sì, HeyGen supporta pienamente l'integrazione di avatar AI per creare presentazioni video uniche e personalizzate. Puoi scegliere tra una vasta gamma di avatar AI o crearne uno tuo, migliorando l'impatto creativo del tuo contenuto, dalle spiegazioni di prodotto alle esperienze di formazione.

