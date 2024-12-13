Creatore di Video di Introduzione all'Onboarding AI per Team HR

Produci senza sforzo video di onboarding professionali su larga scala trasformando i tuoi script in contenuti coinvolgenti con Text-to-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di benvenuto e informativo di 90 secondi per i nuovi assunti, spiegando gli aspetti chiave del loro onboarding iniziale. Questo video dovrebbe sfruttare i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per mantenere un'estetica di brand coerente e includere una voce narrante vivace per coinvolgere il pubblico.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione dettagliato di 2 minuti specificamente per i nuovi assunti, concentrandosi su un processo aziendale complesso. Assicurati l'accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen e migliora la comprensione con visuali pertinenti tratte dalla libreria multimediale/supporto stock, presentate con uno stile audio chiaro e articolato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo conciso di 45 secondi per i team HR, illustrando la facilità di distribuire "video di onboarding" su varie piattaforme. Il video dovrebbe evidenziare la capacità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per un adattamento senza soluzione di continuità, mantenendo uno stile visivo dinamico con una voce sicura e incoraggiante.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Introduzione all'Onboarding AI

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e informativi per i nuovi assunti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando la produzione di contenuti HR.

1
Step 1
Genera il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di onboarding come testo, o sfrutta script auto-generati dall'AI per redigere rapidamente la narrazione del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand, o carica il tuo, aggiungendo un tocco personale alla tua introduzione per i nuovi assunti.
3
Step 3
Migliora con Voce e Branding
Utilizza la generazione vocale avanzata per una narrazione chiara, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso professionalmente ai nuovi membri del team.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per integrarsi senza soluzione di continuità nel tuo processo di onboarding per i nuovi assunti e scalare la produzione di contenuti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Introduzione Efficaci

Sviluppa video di introduzione coinvolgenti con l'AI, accogliendo e motivando efficacemente i nuovi dipendenti per un'integrazione senza soluzione di continuità.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding per i dipendenti utilizzando l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la tecnologia Text-to-video per semplificare la produzione di video di onboarding coinvolgenti per i dipendenti. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera volti parlanti professionali completi di generazione vocale, eliminando la necessità di strumenti complessi di editing video.

HeyGen può aiutare i team HR a scalare efficacemente la produzione di contenuti di onboarding?

Assolutamente. HeyGen fornisce template personalizzabili e flussi di lavoro efficienti che consentono ai team HR di scalare rapidamente la produzione di contenuti di onboarding senza compromettere la qualità. La sua piattaforma intuitiva favorisce una collaborazione senza soluzione di continuità, rendendo facile aggiornare e distribuire i video di formazione per i nuovi assunti.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video di formazione per i nuovi assunti creati con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video di formazione per i nuovi assunti, inclusi template personalizzabili, controlli di branding per loghi e colori e una ricca libreria multimediale. Puoi anche incorporare registrazioni dello schermo e regolare i rapporti d'aspetto per adattarsi perfettamente ai requisiti specifici del tuo brand.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per creare video di introduzione all'onboarding AI?

HeyGen fornisce un set completo di caratteristiche tecniche per i video di introduzione all'onboarding AI, incluse capacità intuitive di Text-to-video, generazione vocale avanzata e sottotitoli/caption automatici. Questa funzionalità end-to-end riduce al minimo la necessità di strumenti tradizionali di editing video, consentendo un output rapido e professionale.

