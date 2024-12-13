Il tuo Creatore di Video Omnicanale AI per Contenuti Senza Soluzione di Continuità

Genera senza sforzo video professionali e multipiattaforma con avatar AI per catturare il tuo pubblico ed espandere la tua portata.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer digitali, dimostrando come generare video accattivanti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vivace, con tagli rapidi e musica di sottofondo moderna, evidenziando il processo di creazione senza sforzo. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo a video' per trasformare un'idea semplice in un video social media raffinato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 45 secondi progettato per formatori aziendali e professionisti delle risorse umane, presentando una nuova politica aziendale con un'estetica pulita e professionale e una voce narrante calma e autorevole. Questo video sfrutterà gli avatar AI di HeyGen per fornire contenuti coerenti e professionali, garantendo un output video di alta qualità per le comunicazioni interne.
Prompt di Esempio 2
Per i creatori di contenuti e podcaster che cercano di espandere la loro portata, produci una narrazione di 60 secondi che mostri il potere di riproporre contenuti per la distribuzione multipiattaforma. Impiega uno stile visivo narrativo con filmati autentici e parole chiare, completato dai sottotitoli automatici di HeyGen per massimizzare l'accessibilità e il coinvolgimento su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di lancio prodotto di 30 secondi mirato a imprese di e-commerce e inserzionisti di prodotti. Questo video dovrebbe presentare uno stile luminoso, visivamente attraente ed energico con musica vivace, enfatizzando le opzioni di personalizzazione disponibili. Dimostra come i 'Modelli & scene' di HeyGen permettano una rapida creazione di video visivamente sorprendenti che catturano il pubblico e suscitano interesse come soluzione AI per la creazione di video omnicanale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Omnicanale AI

Genera, personalizza e distribuisci senza sforzo contenuti video coinvolgenti su tutte le tue piattaforme con strumenti potenziati dall'AI, garantendo una presenza di marca coerente e professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Principale
Inizia inserendo il tuo copione per sfruttare la nostra funzione 'Testo a video', o seleziona tra vari avatar AI e modelli professionali per generare rapidamente il tuo contenuto video iniziale.
2
Step 2
Migliora e Personalizza
Affina il tuo video con ampie opzioni di personalizzazione. Aggiungi i tuoi controlli di branding, utilizza la nostra libreria multimediale e garantisci l'accessibilità con sottotitoli integrati per una portata più ampia.
3
Step 3
Adatta per Ogni Piattaforma
Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattare perfettamente il tuo video alla distribuzione multipiattaforma. Regola facilmente i tuoi contenuti per vari video sui social media, da YouTube a Instagram, con dimensioni specifiche.
4
Step 4
Esporta Contenuti di Alta Qualità
Finalizza il tuo progetto esportando un output video di alta qualità. I tuoi video coinvolgenti sono ora pronti per essere condivisi, garantendo risultati professionali su tutti i canali scelti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video accattivanti potenziati dall'AI, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI di alta qualità?

HeyGen consente agli utenti di produrre video coinvolgenti e di alta qualità in modo efficiente. Il nostro generatore di video AI semplifica l'intero processo, dal copione al rendering finale, rendendo la creazione di video AI professionali accessibile a tutti.

HeyGen può aiutarmi a creare video coinvolgenti con avatar AI?

Assolutamente! HeyGen ti permette di progettare video accattivanti e coinvolgenti utilizzando una selezione diversificata di avatar AI. Con modelli professionali e opzioni di personalizzazione, puoi adattare i tuoi contenuti per risuonare veramente con il tuo pubblico.

Qual è l'approccio di HeyGen alla generazione di contenuti da testo a video?

La funzione avanzata di HeyGen 'Testo a video' trasforma i tuoi copioni in video dinamici senza sforzo, facilitando la creazione automatizzata di contenuti. Questa capacità è perfetta per riproporre contenuti da blog o articoli in narrazioni visive accattivanti.

HeyGen supporta la creazione di video personalizzati per i social media?

Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a creare video di impatto per i social media con un'ampia personalizzazione. Puoi applicare controlli di branding, aggiungere loghi e ridimensionare i rapporti d'aspetto per garantire che i tuoi contenuti siano perfettamente ottimizzati per varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo