Crea il tuo piano dietetico ideale con il nostro AI nutrition generator, fornendo piani pasto personalizzati e guida attraverso gli avatar AI coinvolgenti di HeyGen.

Crea un video dimostrativo tecnico di 1 minuto rivolto a sviluppatori e clienti B2B, concentrandoti sul motore centrale 'AI nutrition generator' e le sue sofisticate capacità di 'deep learning'. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e high-tech, con immagini pulite dell'interfaccia utente che mostrano l'elaborazione dei dati e i flussi di lavoro algoritmici, accompagnati da una voce narrante professionale e informativa. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasmettere accuratamente dettagli tecnici complessi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per sviluppatori di tecnologie sanitarie e product manager, illustrando l'integrazione senza soluzione di continuità di un'API di 'Riconoscimento Istantaneo degli Alimenti' con piattaforme esistenti, abilitando una funzionalità precisa di 'tracciamento della nutrizione'. L'approccio visivo dovrebbe essere dinamico e orientato al flusso di lavoro, mostrando passo dopo passo le chiamate API e il flusso di dati, con una voce narrante vivace ma professionale. Impiega gli avatar AI di HeyGen per presentare i passaggi di integrazione in modo chiaro e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video educativo di 2 minuti rivolto a professionisti della salute e fornitori di piattaforme di benessere, dettagliando come l'AI nutrition generator crea e gestisce 'profili nutrizionali utente' per offrire diete altamente 'personalizzate'. Visivamente, utilizza un approccio dettagliato ed educativo a schermo diviso, confrontando parametri di input come 'filtri dietetici' e 'obiettivi di macronutrienti' con output di pasti personalizzati, supportato da una voce narrante calma e autorevole. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per garantire una narrazione audio coerente e di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video guida rapido di 45 secondi per analisti di dati e dietisti, evidenziando la funzione efficiente di 'Esportazioni PDF' per accedere a 'informazioni nutrizionali dettagliate' e 'scomposizioni macro' generate dal sistema AI. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e incentrato sui dati, con tagli rapidi che mostrano vari punti dati e layout di report professionali, consegnati con una voce narrante sicura e concisa. Integra i sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e chiarire i punti dati chiave sullo schermo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'AI Nutrition Generator

Crea senza sforzo piani pasto personalizzati su misura per le tue esigenze e obiettivi dietetici unici con il nostro intelligente AI nutrition generator.

1
Step 1
Seleziona le Tue Preferenze
Inizia definendo i tuoi obiettivi dietetici, allergie e preferenze alimentari per informare i tuoi piani pasto personalizzati.
2
Step 2
Genera il Tuo Piano Nutrizionale
Il nostro avanzato AI nutrition generator elabora i tuoi input per creare istantaneamente un pianificatore di pasti completo su misura per le tue esigenze.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Pasti
Regola facilmente qualsiasi aspetto del tuo piano, dai target macro specifici alle singole ricette, garantendo un piano pasto veramente personalizzabile.
4
Step 4
Accedi agli Strumenti di Supporto
Ricevi il tuo piano nutrizionale completo, completo di liste della spesa e opzioni per registrare i tuoi alimenti per un tracciamento senza sforzo.

Casi d'Uso

Evidenzia le Storie di Successo della Nutrizione AI

Presenta testimonianze autentiche e mostra l'impatto trasformativo dei generatori di nutrizione AI con storie di successo video coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come genera HeyGen avatar AI e converte il testo in video?

HeyGen utilizza modelli avanzati di deep learning per creare avatar AI altamente realistici e trasformare script scritti in contenuti video coinvolgenti. Il nostro sofisticato motore di testo-a-video sincronizza automaticamente le voci narranti generate con i movimenti degli avatar, semplificando il tuo flusso di lavoro creativo.

Quali controlli tecnici offre HeyGen per personalizzare il branding dei video?

HeyGen offre agli utenti ampi controlli di branding, consentendo l'integrazione senza soluzione di continuità di loghi personalizzati, colori specifici del brand e tipografia preferita direttamente nei video generati. Questo assicura un rigoroso rispetto delle linee guida del brand per tutte le tue comunicazioni visive.

HeyGen può integrare asset multimediali esistenti nei video generati dall'AI?

Sì, HeyGen fornisce una libreria multimediale completa per consentire agli utenti di caricare e gestire le proprie immagini, clip video e file audio proprietari. Questa capacità, insieme all'accesso a media stock diversificati, facilita la personalizzazione ricca e l'arricchimento delle tue produzioni video potenziate dall'AI.

HeyGen supporta vari formati video per l'esportazione?

HeyGen offre una funzionalità robusta per ottimizzare l'output video su più piattaforme. Gli utenti possono regolare con precisione i rapporti d'aspetto e selezionare tra diversi formati di esportazione, garantendo una consegna di contenuti di alta qualità e adattabile per qualsiasi ambiente di visualizzazione previsto.

