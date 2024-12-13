Creatore di video promozionali multilingue AI per il marketing globale

Genera rapidamente video promozionali coinvolgenti e localizzati per qualsiasi pubblico nel mondo, sfruttando potenti capacità di text-to-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale coinvolgente di 90 secondi rivolto ai professionisti del marketing, illustrando la potenza di un "creatore di video promozionali multilingue AI". Il video dovrebbe presentare diversi "avatar AI" che presentano un lancio di prodotto globale, utilizzando uno stile visivo dinamico con tagli rapidi e musica di sottofondo vivace per evidenziare la localizzazione senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dettagliato di 2 minuti per le corporazioni globali, concentrandoti sulla "piattaforma video AI" e sulla sua avanzata "generazione di voiceover" per esigenze di localizzazione complesse. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere sofisticato, presentando un caso di studio di un'azienda multinazionale che si espande senza sforzo in nuovi mercati con voiceover perfettamente sincronizzati in più lingue per i loro contenuti sulla "piattaforma video AI".
Prompt di Esempio 3
Produci un video tutorial pratico di 45 secondi per piccole e medie imprese che desiderano creare "video di formazione" efficienti. Questo video dovrebbe dimostrare quanto sia facile personalizzare "modelli e scene" predefiniti per produrre rapidamente contenuti di alta qualità, con uno stile visivo chiaro e istruttivo e una narrazione facile da comprendere.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il creatore di video promozionali multilingue AI

Crea senza sforzo video promozionali straordinari e localizzati con avatar AI e voiceover multilingue, espandendo la tua portata globale in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il tuo copione video
Inizia incollando il tuo copione nella nostra piattaforma. La nostra funzione intuitiva di Text-to-video from script trasforma automaticamente il tuo contenuto in scene dinamiche, ponendo le basi per il tuo video di marketing.
2
Step 2
Seleziona il tuo avatar e modello
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Poi, seleziona un modello personalizzabile e applica i controlli di branding per un aspetto professionale e raffinato.
3
Step 3
Aggiungi voiceover multilingue
Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per aggiungere narrazione multilingue al tuo video. Questo assicura che il tuo messaggio risuoni a livello globale, rendendo il tuo contenuto accessibile e di impatto.
4
Step 4
Esporta il tuo video promozionale
Finalizza il tuo video, quindi utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per preparare il tuo video promozionale rifinito per la distribuzione su tutti i tuoi canali di marketing.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Localizzazione globale dei contenuti

Localizza senza soluzione di continuità i tuoi contenuti di marketing in più lingue, consentendo una portata globale più ampia per i tuoi video promozionali.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come creatore di video promozionali multilingue AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video promozionali coinvolgenti trasformando i copioni in contenuti video di alta qualità utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di text-to-video. Questa piattaforma video AI supporta la creazione di video multilingue e voiceover, semplificando la localizzazione per un pubblico globale.

Quali risorse creative offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli personalizzabili e avatar AI realistici che possono essere integrati nei tuoi video. Gli utenti possono anche sfruttare ampie funzionalità di editing video, inclusi controlli di branding, per produrre contenuti di marketing professionali in modo efficiente.

HeyGen può convertire un copione direttamente in un video con voiceover?

Assolutamente, HeyGen semplifica il processo convertendo direttamente il tuo copione in un video, completo di voiceover e sottotitoli generati dall'AI. Questa capacità migliora significativamente l'automazione del video marketing e gli sforzi di localizzazione, consentendo una rapida creazione di contenuti.

Quali tipi di video possono essere creati utilizzando la piattaforma video AI di HeyGen?

La versatile piattaforma video AI di HeyGen supporta la creazione di diversi contenuti video, inclusi video di prodotto, video di formazione e annunci video per i social media. Le sue potenti funzionalità di editing video e la libreria multimediale forniscono tutto il necessario per produrre contenuti di marketing di impatto.

