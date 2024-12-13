Generatore di Video Promozionali Multilingue AI: Vai Globale Più Velocemente

Raggiungi un pubblico globale istantaneamente. Genera video promozionali professionali con voiceover multilingue alimentati da AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video introduttivo coinvolgente di 60 secondi per le Piccole Imprese, mostrando la rapida creazione di video promozionali, utilizzando visual luminosi e facili da comprendere e modelli personalizzabili per produrre video professionali con un tono amichevole ed energico, tutto guidato dalle capacità di testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 2
Produci un video cinematografico di 2 minuti per mettere in risalto i prodotti dei Negozi di E-commerce che si espandono a livello internazionale, evidenziando la potenza dei generatori di video AI per creare visual di qualità da studio, completi di voiceover multilingue autentici forniti da avatar AI realistici e arricchiti dal supporto di librerie multimediali/stock, garantendo contenuti promozionali di grande impatto.
Prompt di Esempio 3
Genera un video istruttivo di 45 secondi per le aziende che mirano a ottimizzare la loro strategia di video marketing, con grafica informativa e veloce e una narrazione sicura, dettagliando come semplici suggerimenti di testo possano rapidamente tradursi in contenuti completamente localizzati con sottotitoli/caption automatici, massimizzando l'efficienza e l'attrattiva globale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali Multilingue AI

Crea video promozionali coinvolgenti e localizzati con avatar AI e voiceover multilingue in pochi semplici passaggi, raggiungendo un pubblico globale senza sforzo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script per il video promozionale. La nostra AI convertirà automaticamente i tuoi semplici suggerimenti di testo in una narrazione visiva utilizzando la tecnologia Testo-a-video da script.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visual
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI e modelli personalizzabili per rappresentare visivamente il tuo messaggio. Regola i controlli di branding per adattarli all'estetica della tua azienda.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Multilingue
Amplia la portata globale del tuo video generando voiceover multilingue in varie lingue. Utilizza la generazione di Voiceover per connetterti con pubblici diversi.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video professionali con sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Esporta i tuoi contenuti promozionali di alta qualità per una condivisione immediata su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in narrazioni video coinvolgenti per costruire fiducia e dimostrare valore in modo efficace nei diversi mercati.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali utilizzando l'AI?

HeyGen utilizza media generativi avanzati e generatori di video AI, permettendo agli utenti di trasformare semplici suggerimenti di testo in video raffinati e professionali. Questo processo di editing automatizzato semplifica la produzione, risparmiando tempo e risorse significative per aziende e agenzie di marketing.

Quali capacità multilingue offre HeyGen per i contenuti globali?

HeyGen funziona come un generatore di video promozionali multilingue AI, offrendo funzionalità robuste per localizzare i contenuti con facilità. Gli utenti possono creare voiceover multilingue in numerosi accenti e lingue, assicurando che i loro video professionali risuonino con diversi pubblici globali.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati per un branding unico?

Sì, HeyGen è una piattaforma leader di avatar AI che consente la creazione di avatar AI personalizzati, migliorando la coerenza del marchio in tutti i video professionali. Questa funzionalità si integra perfettamente con modelli personalizzabili, permettendo alle aziende di mantenere visual di qualità da studio senza sforzo.

Come posso trasformare uno script in un video usando HeyGen?

HeyGen semplifica il processo da Script a Video, permettendoti di trasformare semplici suggerimenti di testo o un intero script direttamente in contenuti promozionali dinamici. La sua AI avanzata genera video professionali completi di voiceover e visual sincronizzati, pronti per il tuo pubblico.

