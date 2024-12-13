Generatore di Demo di App Mobili AI: Video Esplicativi Istantanei

Produci rapidamente video esplicativi di prodotti professionali con text-to-video da script, senza bisogno di codifica.

Crea un video istruttivo di 1 minuto rivolto a sviluppatori software e product manager che devono mostrare rapidamente nuove funzionalità per le loro app mobili. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e tecnico, enfatizzando la chiarezza dell'interfaccia utente con animazioni sottili, accompagnato da una voce fuori campo precisa e autorevole. Dimostra come un "generatore di demo di app mobili AI" riduca drasticamente i tempi di produzione sfruttando le capacità di "text-to-video da script" per creare automaticamente "demo di app mobili" coinvolgenti a partire da semplici input di testo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 1,5 minuti rivolto a team di prodotti SaaS e designer UX/UI, illustrando come un avanzato "creatore di video demo di prodotto" possa semplificare il "user onboarding". Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo dinamico con transizioni eleganti tra le schermate dell'app e una voce fuori campo coinvolgente e vivace. Evidenzia il vantaggio di incorporare "avatar AI" per presentare le funzionalità chiave, rendendo le caratteristiche complesse del prodotto facilmente comprensibili per i nuovi utenti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video persuasivo di 2 minuti per team di vendita e manager dello sviluppo aziendale che cercano di migliorare il "Sales Enablement" con "demo di app mobili" accattivanti. La presentazione visiva dovrebbe essere raffinata e professionale, utilizzando confronti a schermo diviso per mostrare il valore, completata da una voce fuori campo sicura e articolata. Sottolinea la facilità di generare audio professionale utilizzando le funzionalità di "generazione di voce fuori campo", garantendo un messaggio di marca coerente su tutte le risorse di vendita.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo di 1 minuto progettato per imprenditori e scrittori tecnici che hanno bisogno di creare "demo di prodotto interattive" senza competenze tecniche estese. Lo stile visivo dovrebbe essere chiaro e passo-passo, mostrando la navigazione intuitiva dell'interfaccia, supportato da una voce calma e informativa. Concentrati su come "modelli e scene" semplificano il processo di creazione, permettendo agli utenti di produrre rapidamente dimostrazioni di alta qualità per i loro progetti di "generatore di app AI".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Demo di App Mobili AI

Crea senza sforzo video demo di app mobili coinvolgenti con AI, trasformando i tuoi concetti in presentazioni interattive di alta qualità in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo il tuo script, delineando le caratteristiche chiave e i benefici della tua app mobile. La nostra piattaforma utilizza il Text-to-video da script per trasformare il tuo testo in una narrazione professionale.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi
Scegli tra una varietà di Modelli e scene progettati da esperti che si allineano con l'interfaccia e il branding della tua app. Carica le registrazioni dello schermo o i visual della tua app.
3
Step 3
Aggiungi un Presentatore AI
Migliora il coinvolgimento della tua demo integrando avatar AI realistici per narrare il tuo script. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli al tono del tuo brand.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza la tua demo di app mobile con controlli di branding, quindi esportala utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto. Condividi il tuo output di Product Demo Video Maker di alta qualità su tutti i tuoi canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Onboarding e la Formazione degli Utenti

.

Migliora la comprensione e la soddisfazione degli utenti fornendo tutorial coinvolgenti guidati dall'AI per la tua applicazione mobile.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di una demo di app mobile AI?

HeyGen consente agli utenti di creare demo di app mobili coinvolgenti utilizzando la sua piattaforma di creazione video AI. Con la funzionalità di text-to-video e avatar AI, puoi trasformare rapidamente le caratteristiche della tua app in video esplicativi di prodotto coinvolgenti senza bisogno di codifica.

HeyGen può integrarsi con i flussi di lavoro esistenti per la creazione di video demo di prodotto?

Sì, HeyGen è progettato per semplificare il processo di creazione di video demo di prodotto. La nostra piattaforma supporta varie integrazioni, permettendoti di incorporare senza problemi Presentatori AI e modelli video sofisticati nelle tue strategie di sales enablement e user onboarding esistenti.

Quali caratteristiche AI migliorano le demo di prodotto su HeyGen?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e una robusta generazione di voce fuori campo per elevare le tue demo di prodotto interattive. Questo consente conversioni dinamiche da testo a video, garantendo che i tuoi video esplicativi di prodotto siano professionali e coinvolgenti.

È richiesta conoscenza di codifica per utilizzare HeyGen per prototipi o video demo?

Assolutamente no. HeyGen è progettato come una piattaforma di creazione video AI intuitiva dove non è richiesta alcuna codifica. Puoi utilizzare modelli video pronti all'uso e Presentatori AI per costruire demo di app mobili e video di prototipazione in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo