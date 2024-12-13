Generatore di Annunci Mobili AI: Crea Annunci ad Alto Tasso di Conversione Velocemente

Trasforma la tua creazione di annunci con la funzione Text-to-video from script di HeyGen, generando annunci video coinvolgenti che migliorano l'ottimizzazione degli annunci e il ROAS.

Immagina un video di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, che mostra la creazione senza sforzo di Ad Creatives diversificati. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con tagli rapidi tra vari esempi di annunci, accompagnato da una colonna sonora moderna e vivace e una voce fuori campo chiara ed entusiasta. Evidenzia quanto sia facile generare annunci mobili sorprendenti utilizzando il generatore di annunci mobili AI, menzionando specificamente la funzione Text-to-video from script di HeyGen per trasformare rapidamente le idee in contenuti coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto a marketer digitali e brand di e-commerce, dimostrando la velocità e l'efficienza nella produzione di annunci video di alta qualità. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e professionale, con transizioni fluide e testi d'impatto sullo schermo, supportati da una voce fuori campo sicura e autorevole e musica strumentale contemporanea. Sottolinea le capacità di HeyGen come AI Video Ad Maker, sfruttando la generazione di Voiceover e il suo ampio supporto di libreria/stock media per produrre annunci video accattivanti in pochi minuti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 60 secondi per social media manager e creatori di contenuti, illustrando come creare annunci in stile UGC generati dall'AI autentici. L'approccio visivo dovrebbe essere relazionabile e leggermente informale, utilizzando musica di sottofondo di tendenza e una voce fuori campo amichevole e conversazionale. Mostra la funzione Templates & scenes di HeyGen per una rapida personalizzazione e come i Sottotitoli/didascalie possono essere aggiunti automaticamente per migliorare il coinvolgimento degli spettatori per i tuoi modelli di annunci.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video raffinato di 30 secondi per brand manager e agenzie pubblicitarie, concentrandoti sul raggiungimento della perfetta Coerenza del Brand in tutte le campagne pubblicitarie. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, con eleganti grafiche in movimento e una colonna sonora sofisticata, narrata da una voce fuori campo autorevole. Dimostra come HeyGen faciliti la creazione senza soluzione di continuità di annunci su varie piattaforme, evidenziando l'utilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per le diverse dimensioni dei social media e utilizzando avatar AI per rappresentare diversi portavoce del brand.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Annunci Mobili AI

Crea senza sforzo creativi pubblicitari mobili sorprendenti e ad alte prestazioni con l'AI, ottimizzando per varie piattaforme e potenziando l'impatto della tua campagna.

1
Step 1
Crea il Tuo Concetto di Annuncio
Inizia il tuo processo di creazione di annunci selezionando tra una gamma di modelli di annunci professionali o una tela bianca per definire la base del tuo annuncio.
2
Step 2
Genera Annunci Video AI
Utilizza il nostro potente AI Video Ad Maker per trasformare i tuoi script in visuali dinamiche, inclusi avatar AI realistici e voiceover.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza il Tuo Annuncio
Applica facilmente le risorse uniche del tuo brand, come loghi e schemi di colori, utilizzando i controlli di branding per mantenere la Coerenza del Brand in tutti i tuoi design di annunci mobili.
4
Step 4
Esporta per Piattaforme Mobili
Ottimizza i tuoi creativi pubblicitari finali con il ridimensionamento automatico del rapporto d'aspetto ed esportali, pronti per il lancio immediato su piattaforme come Meta e TikTok.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Testimonianze di Clienti Potenziate dall'AI

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in testimonianze video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per gli annunci del tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video AI coinvolgenti?

HeyGen agisce come un intuitivo AI Video Ad Maker, permettendo agli utenti di generare facilmente annunci video di alta qualità da un semplice script. Sfrutta la nostra vasta libreria di modelli di annunci e avatar AI per semplificare il tuo processo di creazione di annunci e produrre contenuti coinvolgenti rapidamente.

HeyGen può generare Ad Creatives diversificati adatti a diverse piattaforme?

Assolutamente. HeyGen ti consente di produrre una vasta gamma di Ad Creatives, inclusi sia annunci video che annunci immagine, con un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per piattaforme come Meta e TikTok. Questo assicura che il tuo UGC generato dall'AI e altri creativi mantengano un impatto visivo ovunque vengano visualizzati.

Quali risorse creative offre HeyGen per migliorare i miei progetti di generatore di annunci mobili?

HeyGen fornisce una robusta suite di risorse creative, inclusi avatar AI fotorealistici, una libreria media completa e una generazione avanzata di voiceover. Queste funzionalità ti permettono di creare visuali e narrazioni uniche per i tuoi progetti di generatore di annunci mobili, simulando anche servizi fotografici virtuali.

Come assicura HeyGen la Coerenza del Brand in tutte le mie campagne pubblicitarie?

HeyGen offre potenti controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e avatar AI coerenti in ogni video. Questo assicura che tutti i tuoi creativi pubblicitari mantengano un aspetto coeso e professionale, rafforzando l'identità del tuo brand su tutte le piattaforme.

