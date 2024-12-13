Generatore di Annunci Mobili AI: Crea Annunci ad Alto Tasso di Conversione Velocemente
Trasforma la tua creazione di annunci con la funzione Text-to-video from script di HeyGen, generando annunci video coinvolgenti che migliorano l'ottimizzazione degli annunci e il ROAS.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto a marketer digitali e brand di e-commerce, dimostrando la velocità e l'efficienza nella produzione di annunci video di alta qualità. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e professionale, con transizioni fluide e testi d'impatto sullo schermo, supportati da una voce fuori campo sicura e autorevole e musica strumentale contemporanea. Sottolinea le capacità di HeyGen come AI Video Ad Maker, sfruttando la generazione di Voiceover e il suo ampio supporto di libreria/stock media per produrre annunci video accattivanti in pochi minuti.
Crea un video istruttivo di 60 secondi per social media manager e creatori di contenuti, illustrando come creare annunci in stile UGC generati dall'AI autentici. L'approccio visivo dovrebbe essere relazionabile e leggermente informale, utilizzando musica di sottofondo di tendenza e una voce fuori campo amichevole e conversazionale. Mostra la funzione Templates & scenes di HeyGen per una rapida personalizzazione e come i Sottotitoli/didascalie possono essere aggiunti automaticamente per migliorare il coinvolgimento degli spettatori per i tuoi modelli di annunci.
Sviluppa un video raffinato di 30 secondi per brand manager e agenzie pubblicitarie, concentrandoti sul raggiungimento della perfetta Coerenza del Brand in tutte le campagne pubblicitarie. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, con eleganti grafiche in movimento e una colonna sonora sofisticata, narrata da una voce fuori campo autorevole. Dimostra come HeyGen faciliti la creazione senza soluzione di continuità di annunci su varie piattaforme, evidenziando l'utilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per le diverse dimensioni dei social media e utilizzando avatar AI per rappresentare diversi portavoce del brand.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione Rapida di Annunci con AI.
Produci rapidamente annunci video ad alte prestazioni utilizzando l'AI, accelerando significativamente i tempi di lancio della tua campagna.
Annunci Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo annunci video e clip coinvolgenti per i social media, aumentando l'engagement per le tue campagne mobili.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video AI coinvolgenti?
HeyGen agisce come un intuitivo AI Video Ad Maker, permettendo agli utenti di generare facilmente annunci video di alta qualità da un semplice script. Sfrutta la nostra vasta libreria di modelli di annunci e avatar AI per semplificare il tuo processo di creazione di annunci e produrre contenuti coinvolgenti rapidamente.
HeyGen può generare Ad Creatives diversificati adatti a diverse piattaforme?
Assolutamente. HeyGen ti consente di produrre una vasta gamma di Ad Creatives, inclusi sia annunci video che annunci immagine, con un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per piattaforme come Meta e TikTok. Questo assicura che il tuo UGC generato dall'AI e altri creativi mantengano un impatto visivo ovunque vengano visualizzati.
Quali risorse creative offre HeyGen per migliorare i miei progetti di generatore di annunci mobili?
HeyGen fornisce una robusta suite di risorse creative, inclusi avatar AI fotorealistici, una libreria media completa e una generazione avanzata di voiceover. Queste funzionalità ti permettono di creare visuali e narrazioni uniche per i tuoi progetti di generatore di annunci mobili, simulando anche servizi fotografici virtuali.
Come assicura HeyGen la Coerenza del Brand in tutte le mie campagne pubblicitarie?
HeyGen offre potenti controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e avatar AI coerenti in ogni video. Questo assicura che tutti i tuoi creativi pubblicitari mantengano un aspetto coeso e professionale, rafforzando l'identità del tuo brand su tutte le piattaforme.