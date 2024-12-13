Generatore di Video di Microtraining AI per Microlearning Rapido

Crea rapidamente video di microlearning professionali per L&D con avatar AI personalizzabili.

Crea un video di microlearning coinvolgente di 45 secondi progettato per i nuovi dipendenti che si uniscono a un'azienda tecnologica dinamica, introducendo i valori fondamentali. Questo video dovrebbe presentare avatar AI realistici che agiscono come guide amichevoli in ambienti d'ufficio moderni e puliti, mantenendo uno stile visivo vivace e professionale. L'audio dovrebbe utilizzare una generazione di voce AI chiara per trasmettere il messaggio in modo conciso, garantendo un tono accogliente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione informativo di 60 secondi per utenti esistenti e potenziali clienti, mostrando l'integrazione senza soluzione di continuità di una nuova funzionalità software. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, presentando principalmente registrazioni dinamiche dello schermo con dimostrazioni UI/UX, possibilmente arricchite da un avatar AI che evidenzia gli elementi chiave. Usa la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare una narrazione concisa e coinvolgente, assicurando che i punti critici siano evidenziati con sottotitoli/caption sullo schermo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per ricordare a tutti i dipendenti un protocollo di sicurezza aziendale essenziale. Lo stile visivo deve essere diretto e altamente coinvolgente, sfruttando i Template e le scene diversificate di HeyGen con colori vivaci e sovrapposizioni di testo minime per un impatto massimo. Una voce AI autorevole ma rassicurante dovrebbe trasmettere il messaggio, garantendo una comprensione immediata e la ritenzione di queste informazioni di formazione vitali.
Prompt di Esempio 3
Crea un video persuasivo di 50 secondi rivolto ai Professionisti L&D e ai responsabili delle risorse umane, evidenziando l'efficienza e l'impatto del microlearning per le iniziative di e-learning. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, incorporando elementi in stile infografico e un avatar AI autorevole che presenta statistiche chiave. L'audio deve consistere in una voce AI informativa, generata con maestria, mentre il risultato finale dovrebbe essere adatto a varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione in formato Aspect-ratio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Microtraining AI

Crea senza sforzo video di microlearning coinvolgenti ed efficaci per qualsiasi esigenza formativa utilizzando capacità AI avanzate.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo contenuto formativo o digita un nuovo script direttamente nella piattaforma. La nostra AI trasforma automaticamente il tuo testo in video in una narrazione dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per presentare il tuo contenuto di microtraining. Questi presentatori realistici migliorano il coinvolgimento e la professionalità.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover AI
Genera voiceover AI dal suono naturale dal tuo script in più lingue. Personalizza lo stile e il tono della voce per adattarsi perfettamente alle tue esigenze formative.
4
Step 4
Personalizza ed Esporta
Personalizza il tuo video con controlli di branding, musica di sottofondo ed elementi interattivi. Esporta il tuo video di microtraining finito in alta risoluzione per un uso immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

.

Usa avatar AI e testo in video per semplificare informazioni complesse, rendendo i contenuti formativi e educativi specializzati facilmente comprensibili per tutti i discenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti creativi per il microlearning?

HeyGen consente agli utenti di semplificare la creazione di contenuti creativi per i video di microlearning attraverso la sua vasta libreria di template e opzioni di personalizzazione robuste. Puoi facilmente adattare i video di formazione al tuo brand, creando contenuti dinamici e coinvolgenti potenziati dall'AI senza sforzo.

HeyGen può generare avatar AI realistici e voiceover per i video di formazione?

Sì, HeyGen è specializzato nella generazione di avatar AI realistici e voiceover AI di alta qualità direttamente dal tuo testo. Questa innovativa capacità di trasformare il testo in video ti consente di produrre video di formazione professionali con presentatori AI diversificati e voci autentiche.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI ideale per i Professionisti L&D?

HeyGen è una piattaforma video AI ideale per i Professionisti L&D grazie alla sua capacità di produrre rapidamente video di microlearning coinvolgenti. Semplifica la creazione di contenuti di e-learning efficaci, consentendo una formazione efficiente con avatar AI e template pronti all'uso.

HeyGen supporta la produzione di video di alta qualità e multilingue?

Assolutamente, HeyGen supporta la produzione di video di alta qualità, comprese le opzioni per esportazioni in 4K per garantire un'eccellenza visiva. Inoltre, le sue capacità si estendono alla creazione di video multilingue con sottotitoli automatici, migliorando l'accessibilità e la portata per il tuo pubblico globale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo