Produci un video vivace di 30 secondi rivolto a team L&D impegnati, mostrando come un generatore di microlearning AI possa trasformare rapidamente informazioni complesse in lezioni coinvolgenti e di facile comprensione. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con animazioni di testo dinamiche e una voce narrante chiara ed entusiasta, evidenziando l'efficienza del testo in video da script per una rapida creazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa uno spot interattivo di 45 secondi per educatori e formatori aziendali che cercano di aumentare il coinvolgimento degli studenti. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che guida gli spettatori nella creazione di corsi interattivi utilizzando un costruttore di quiz AI, con uno stile audio vivace e incoraggiante e grafica moderna e luminosa. Sottolinea la facilità di generazione della voce narrante per personalizzare l'esperienza di apprendimento.
Prompt di Esempio 2
Crea una narrazione cinematografica di 60 secondi per creatori di contenuti e imprenditori che desiderano scalare i loro corsi online. Il video dovrebbe illustrare come percorsi di apprendimento personalizzati possano essere creati e distribuiti a livello globale, presentando diversi studenti che beneficiano del contenuto. Una voce calda e ispiratrice con musica di sottofondo ambientale e sottotitoli chiari migliorerà l'accessibilità, supportata da una ricca libreria multimediale/supporto di stock per visuali diversificate.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo conciso di 15 secondi per solopreneur e piccoli imprenditori nuovi alla creazione di corsi. Questo pezzo semplice dimostrerà la semplicità di utilizzare un creatore di corsi AI, concentrandosi su uno stile visivo pulito e passo-passo con una voce amichevole e rassicurante. L'uso di modelli e scene pre-progettati dovrebbe essere evidenziato visivamente come un avvio rapido per lo sviluppo del corso.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Microlearning AI

Sviluppa rapidamente esperienze di apprendimento coinvolgenti e di facile comprensione con l'AI. Dalla generazione iniziale dei contenuti alla consegna e analisi, semplifica il tuo processo di creazione dei corsi.

1
Step 1
Crea il Tuo Schema del Corso
Sfrutta un generatore di curriculum AI per produrre istantaneamente uno schema del corso completo o contenuti iniziali da un semplice prompt, accelerando la generazione dei contenuti.
2
Step 2
Progetta Contenuti Coinvolgenti
Utilizza il costruttore intuitivo drag-and-drop per personalizzare i tuoi moduli di microlearning. Aggiungi facilmente media ricchi ed elementi interattivi per migliorare i tuoi materiali didattici.
3
Step 3
Distribuisci Apprendimento Personalizzato
Implementa percorsi di apprendimento personalizzati per il tuo pubblico. Assicurati che i tuoi corsi interattivi siano pronti per il mobile e accessibili, raggiungendo gli studenti ovunque si trovino.
4
Step 4
Monitora e Affina le Prestazioni
Accedi a potenti strumenti di analisi per monitorare i progressi e il coinvolgimento degli studenti. Usa questi approfondimenti per affinare continuamente i tuoi contenuti e migliorare la ritenzione delle conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti Educativi Coinvolgenti di Breve Durata

.

Produci rapidamente video e clip accattivanti, ideali per approfondimenti educativi rapidi o promozione di corsi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di corsi di microlearning AI?

HeyGen funziona come un generatore di microlearning AI, semplificando il processo di sviluppo di corsi online concisi e coinvolgenti. Permette ai creatori di contenuti di trasformare rapidamente script in contenuti video con avatar AI e voci narranti, perfetti per contenuti brevi e per la ritenzione delle conoscenze.

HeyGen può essere utilizzato per sviluppare corsi online completi?

Sì, HeyGen serve come un potente creatore di corsi AI, consentendo lo sviluppo di materiali didattici coinvolgenti oltre al solo microlearning. Le sue funzionalità supportano la creazione di corsi interattivi adatti alla formazione aziendale o alla formazione dei clienti, migliorando il coinvolgimento degli studenti.

Quali funzionalità di generazione di contenuti offre HeyGen per lo sviluppo di corsi?

HeyGen fornisce strumenti robusti di generazione di contenuti, inclusa la capacità di trasformare testo in video con avatar AI e generazione di voci narranti. Gli utenti possono sfruttare modelli, supporto della libreria multimediale e controlli di branding per produrre lezioni video di alta qualità e professionali per qualsiasi corso online.

HeyGen supporta percorsi di apprendimento personalizzati per i corsi online?

HeyGen, come efficace generatore di curriculum AI, supporta la creazione di percorsi di apprendimento personalizzati per i corsi online. Questo lo rende una piattaforma ideale per esigenze diverse come la formazione dei clienti, la formazione dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze, migliorando infine la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento degli studenti.

