Sviluppa uno spot interattivo di 45 secondi per educatori e formatori aziendali che cercano di aumentare il coinvolgimento degli studenti. Questo video dovrebbe presentare un avatar AI professionale che guida gli spettatori nella creazione di corsi interattivi utilizzando un costruttore di quiz AI, con uno stile audio vivace e incoraggiante e grafica moderna e luminosa. Sottolinea la facilità di generazione della voce narrante per personalizzare l'esperienza di apprendimento.
Crea una narrazione cinematografica di 60 secondi per creatori di contenuti e imprenditori che desiderano scalare i loro corsi online. Il video dovrebbe illustrare come percorsi di apprendimento personalizzati possano essere creati e distribuiti a livello globale, presentando diversi studenti che beneficiano del contenuto. Una voce calda e ispiratrice con musica di sottofondo ambientale e sottotitoli chiari migliorerà l'accessibilità, supportata da una ricca libreria multimediale/supporto di stock per visuali diversificate.
Progetta un video istruttivo conciso di 15 secondi per solopreneur e piccoli imprenditori nuovi alla creazione di corsi. Questo pezzo semplice dimostrerà la semplicità di utilizzare un creatore di corsi AI, concentrandosi su uno stile visivo pulito e passo-passo con una voce amichevole e rassicurante. L'uso di modelli e scene pre-progettati dovrebbe essere evidenziato visivamente come un avvio rapido per lo sviluppo del corso.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Più Corsi Online in Modo Efficiente.
Crea rapidamente nuovi corsi online ed espandi la tua portata a un pubblico globale con strumenti potenziati dall'AI.
Migliora il Coinvolgimento degli Studenti e la Ritenzione delle Conoscenze.
Sfrutta l'AI per creare contenuti di microlearning dinamici che aumentano l'interazione degli studenti e migliorano il richiamo delle informazioni.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di corsi di microlearning AI?
HeyGen funziona come un generatore di microlearning AI, semplificando il processo di sviluppo di corsi online concisi e coinvolgenti. Permette ai creatori di contenuti di trasformare rapidamente script in contenuti video con avatar AI e voci narranti, perfetti per contenuti brevi e per la ritenzione delle conoscenze.
HeyGen può essere utilizzato per sviluppare corsi online completi?
Sì, HeyGen serve come un potente creatore di corsi AI, consentendo lo sviluppo di materiali didattici coinvolgenti oltre al solo microlearning. Le sue funzionalità supportano la creazione di corsi interattivi adatti alla formazione aziendale o alla formazione dei clienti, migliorando il coinvolgimento degli studenti.
Quali funzionalità di generazione di contenuti offre HeyGen per lo sviluppo di corsi?
HeyGen fornisce strumenti robusti di generazione di contenuti, inclusa la capacità di trasformare testo in video con avatar AI e generazione di voci narranti. Gli utenti possono sfruttare modelli, supporto della libreria multimediale e controlli di branding per produrre lezioni video di alta qualità e professionali per qualsiasi corso online.
HeyGen supporta percorsi di apprendimento personalizzati per i corsi online?
HeyGen, come efficace generatore di curriculum AI, supporta la creazione di percorsi di apprendimento personalizzati per i corsi online. Questo lo rende una piattaforma ideale per esigenze diverse come la formazione dei clienti, la formazione dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze, migliorando infine la ritenzione delle conoscenze e il coinvolgimento degli studenti.