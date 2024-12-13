Generatore di Video per Marketplace AI per Creazione Rapida di Video

Trasforma rapidamente le tue idee in immagini coinvolgenti. La nostra funzione Da testo a video da script consente una creazione di contenuti senza soluzione di continuità con output video di alta qualità.

Genera un video promozionale di 90 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come un generatore di video per marketplace AI semplifica gli sforzi di marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con una voce fuori campo amichevole e professionale che spiega i passaggi. Utilizza la funzione 'Da testo a video da script' per trasformare senza sforzo i contenuti scritti in immagini di marketing coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 2 minuti rivolto ai formatori aziendali, dimostrando la potenza della tecnologia del generatore di avatar AI per l'e-learning. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, conciso ed educativo, con un avatar AI coinvolgente che consegna la lezione. Evidenzia come 'Avatar AI' e 'Generazione di voce fuori campo' consentano contenuti di formazione personalizzati ed efficienti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 60 secondi per una campagna sui social media per i marketer digitali, enfatizzando la rapida creazione di contenuti con video generativi AI. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna ed energica, utilizzando musica di tendenza e testo sullo schermo. Sfrutta 'Modelli e scene' per un design rapido e incorpora 'Sottotitoli/didascalie' per il massimo coinvolgimento su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di presentazione di 1 minuto per creatori di contenuti globali, illustrando la capacità della piattaforma di produrre video di alta qualità e personalizzazione per pubblici diversi. Il video dovrebbe avere un appeal visivo sofisticato e internazionale con un tono audio neutro e professionale. Dimostra l'integrazione senza soluzione di continuità di 'Libreria multimediale/supporto stock' e 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' per una distribuzione globale su misura.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video per Marketplace AI

Trasforma le tue idee in video straordinari senza sforzo con l'AI, semplificando la creazione di contenuti dallo script allo schermo in pochi passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script. Il nostro generatore di video da testo convertirà il tuo testo in parole parlate, formando la base narrativa per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o messaggio. In alternativa, seleziona un modello pre-progettato per impostare la scena e lo stile del tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti
Personalizza ulteriormente il tuo video aggiungendo voci fuori campo AI, musica di sottofondo e regolando gli elementi visivi. Utilizza le opzioni di personalizzazione per allinearti all'estetica del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta soddisfatto, esporta il tuo video di alta qualità in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme. Condividi i tuoi nuovi contenuti sui canali desiderati con facilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI coinvolgenti che costruiscono fiducia e dimostrano il valore dei prodotti o servizi sulla tua piattaforma.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen è un potente generatore di video AI che consente agli utenti di creare output video di alta qualità da semplici suggerimenti di testo. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI avanzati e la generazione di video da script, semplificando notevolmente il tuo processo di creazione di contenuti.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per l'output video AI di HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione per il tuo output video AI, inclusi controlli di branding per loghi e colori, supporto multilingue e vari strumenti di editing video. Puoi anche generare voci fuori campo AI realistiche e regolare i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, garantendo un output video professionale e di alta qualità ogni volta.

HeyGen può generare avatar AI realistici e voci fuori campo?

Assolutamente, HeyGen eccelle come generatore di avatar AI, creando presentatori digitali realistici per i tuoi video. Combinato con le nostre avanzate capacità di generazione di voci fuori campo, puoi produrre contenuti coinvolgenti con audio e immagini sincronizzati, migliorando l'output video complessivo di alta qualità.

Quanto velocemente posso produrre video di marketing con i modelli di HeyGen?

HeyGen consente una rapida creazione di contenuti per video di marketing e esplicativi attraverso la sua vasta libreria di modelli e scene personalizzabili. Questo ti permette di generare efficacemente video da suggerimenti di testo su misura per i social media e varie piattaforme, accelerando la tua pipeline di contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo